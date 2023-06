Pristest på grensen: Så mye kan du spare på svenskehandelen

Inflasjon og svak krone har utfordret den tradisjonsrike grensehandelen. Anna Jørgensen (67) og Erling Viggo Olsen (69) er ikke i tvil om det fortsatt lønner seg.

GRENSETUR: Inger Anna Jørgensen (67) og Erling Viggo Olsen (69) tok turen til Nordby i håp om å spare noen kroner.

Gi meg kortversjonen

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Økonomien i hele verden er uforutsigbar, og inflasjonen løper løpsk.

Situasjonen stiller tøffe spørsmål som økonomer og strateger jakter gode svar på, men ett spørsmål er kanskje det aller viktigste:

Er det fremdeles billigere å dra på harryhandel til Sverige?

Les på E24+ Slik kan du kutte kostnader selv om renten stiger

Lønner seg om man handler riktig

– Ja! svarer paret Inger Anna Jørgensen og Erling Viggo Olsen, som tilbrakte dagen på Nordby kjøpesenter, like over grensen for Østfold.

Til vanlig bor de lenger nord, men de er nå på besøk og er overbevist om at grensehandel lønner seg, om man vet hva man driver med.

– Om man handler rett, er det udiskutabelt. Du må lære deg hva du skal kjøpe, sier Olsen.

Han mener det er enkelte varegrupper som peker seg ut om man vil spare noen kroner.

– Om man kjøper ost og pålegg og kjøttvarer, så er det en tredjedel av prisen, sier Olsen.

De legger ikke skjul på at en del av årsaken til turen også er at de liker utvalget, og at det er trivelig å gjøre en dag ut av handlingen.

– Så må du tenke at du får deg en tur, da, sier Jørgensen.

PRISBEVISSTE: Anna Jørgensen og Erling Viggo Olsen er glade både for å spare penger, og for å dra på tur.

– Ikke samme inflasjonen her

Mens vi i Norge har hatt sterk inflasjon, er det enda brattere prisvekst i Sverige. I april viste konsumprisindeksen at prisene har vokst 10,5 prosent hos våre naboer, mens de i Norge har dempet seg til 6,4 prosent.

Likevel mener butikksjef Ole Jørgen Lind hos Maximat at det fremdeles lønner seg for lommeboken å trekke over grensen.

– Nå har det vært mye snakk om kronekurs og inflasjon i Sverige, sier han, og legger til at han er skeptisk til narrativet.

Les også SSB meldte om kraftig fall i grensehandelen: – Skikkelig, skikkelig feil

Ole Jørgen Lind i Maximat på Nordby.

Han sier at prisutviklingen på Maximat ikke er den samme som i resten av Sverige.

Den norske kronen er dessuten nesten historisk svak. Det betyr at fordelen med sterk valuta, som har gagnet NOK mot SEK de siste tiårene, nå har forduftet.

Likevel er Lind trygg på at grensehandelen fremdeles lønner seg.

– Vi kjenner jo vår egen prisutvikling. Nå er det en fortelling der ute om at det ikke er så lønnsomt å handle her. Vi mener det ikke er riktig. Jeg tror mange kunder opplever at det er veldig mye å spare, sa Lind til E24 før handlerunden.

Sverige fortsatt billigst

Og både det handlende paret og butikksjefen har rett – i alle fall om man stoler på undersøkelsen E24 nå har gjennomført.

Faktisk er det stor prisforskjell: Den svenske kassalappen var flere hundre kroner billigere etter at vi hadde samlet et utvalg sammenlignbare varer fra Oda i kurven.

Den svenske sluttsummen landet på 1315,7 svenske kroner, mens den norske hos Oda landet på 1749,37 kroner. Om man valutajusterer den svenske sluttsummen, blir tallet følgende.

Norge: 1749,37 kroner – Sverige: 1351,54 kroner.

Fremdeles kjøtt som skiller mest

De mest rutinerte harryhandlerne vet at det å kjøpe mye kjøtt på den andre siden av grensen tradisjonelt har vært den smarteste måten å spare noen kroner på.

Og tradisjon tro holder kjøttmarkedet på Nordby god avstand til konkurransen fra Norge.

1 kilo karbonadedeig er over 100 kroner billigere.

1,8 kilo nakkekoteletter er 41 kroner billigere.

600 gram indrefilet av svin var 72 kroner billigere.

500 gram kokt skinke var over 30 kroner billigere.

Flere av disse prisene fordrer dog at man kjøper mye kjøtt når man først er på tur. Kiloprisen på karbonadedeig gjelder for eksempel når man kjøper 1,8 kilo.

Selv om kjøtt peker seg ut, er det generelt dyrere forhold i Norge, og selv norske produkter som Jarlsbergost og Kvikk lunsj er billigere hos våre nærmeste naboer.

Testen er utført ved å handle på Maximat Nordby og deretter sette sammen samme handlekurv hos Oda. Der det er nødvendig, har vi regnet om til pris per kilo for å få sammenlignbare tall.