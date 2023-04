Tidligere ansatt i retten mot Oljefondet – mener seg trakassert og lønnsdiskriminert

En tidligere ansatt i Oljefondet krever millionbeløp i oppreisning fordi hun mener hun ble trakassert og utsatt for menneskerettighetsbrudd.

MÅ VITNE: Oljefondssjef Nicolai Tangen var ikke leder i perioden rettssaken omhandler, men står likevel på vitnelisten.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Elisabeth Bull Daae (51) jobbet i Oljefondet (NBIM) i nesten 20 år. Nå krever hun millioner for det hun mener er rettsstridig og nedverdigende oppførsel fra Oljefondet.

Hun har vært leder i mange år, og har en doktorgrad i matematikk.

Bull Daae mener Oljefondet har utsatt henne for gjengjeldelse fordi hun varslet HR-avdelingen om hvordan hun ble behandlet. Hun mener videre blant annet at hun ble trakassert og utsatt for nedlatende oppførsel fra sine mannlige kollegaer.

Onsdag begynner saken i Oslo tingrett, og flere av toppene i Oljefondet og Norges Bank står på vitnelisten.

OSLO TINGRETT: Det er satt av fire dager til søksmålet.

Les på E24+ Andrés tror streik er nødvendig: – I år håper jeg på ti prosent lønnsøkning

Les også Oljefondet investerer fortsatt i selskaper knyttet til atomvåpen

Inngikk et forhold til kollega

Bakteppet for saken stammer fra 2020.

Bull Daae var på det tidspunktet ansatt som «head of trading analytics», eller handelsanalytisk sjef, i Oljefondet, men hun fikk muligheten til å jobbe som faglig rådgiver for sjefen for NBIMs trading-avdeling.

Dette engasjementet, et såkalt «secondment», varte i 18 måneder. Etter de 18 månedene fikk hun ikke sin stilling som sjef i analyseavdelingen tilbake.

Årsaken var at Bull Daae i løpet av perioden hadde opprettet et forhold til en mannlig kollega i avdelingen.

Hun ble dermed omplassert til en stilling som skulle sørge for at det ikke var noen rollekonflikt.

Det er stor uenighet om sakens detaljer, men det er full enighet om at forholdet mellom arbeidsplassen og Bull Daae kollapset etter dette.

Bull Daaes advokater skriver i sluttinnlegget til Oslo tingrett at hun mener hun er utsatt for trakassering og gjengjeldelse, og hun mener vedtaket om å omplassere henne var ulovlig.

Videre mener hun Norges Bank bruker saken for å sverte henne.

SENTRALBANKEN: Oljefondet er en del av Norges Bank.

Bedt om å fylle såpe på herretoalettet

Etter omplasseringen var hun sykmeldt, og arbeidssituasjonen var komplisert. Saken består i hovedsak av to punkter; Bull Daae mener hun har blitt lønnsdiskriminert sammenlignet med mannlige kollegaer, og hun mener hun har blitt utsatt for trakassering på arbeidsplassen.

Hun mener NBIM har begått brudd på personopplysningsloven, arbeidsmiljøloven, og menneskerettighetskonvensjonen.

I sluttinnlegget skriver Bull Daae og hennes advokat at hun ble utsatt for nedverdigende og nedlatende oppførsel fra sine mannlige kolleger. Hun skal blant annet skriftlig ha blitt bedt om å sørge for at det var såpe på herretoalettene, og for at det var ny melk i kjøleskapet i sosial sone.

Bull Daaes advokat, Sigurd Knudtzon, mener en mann aldri ville blitt behandlet på denne måten.

«Spørsmålet må kunne stilles om en mannlig medarbeider med samme bakgrunn som Bull Daae, en medarbeider på samme organisasjonsnivå, erfaring, med doktorgrad etc., ville bli behandlet på samme måte som Bull Daae?», skrive han.

Overfor E24 viser Knudtzon til sluttinnlegget, og ønsker ikke å kommentere videre detaljer i saken. Han sier likevel at saken er en påkjenning for Bull Daae.

– Det er klart det har vært en stor belastning, sier han.

Hun fører også at hun har fått mye mindre lønn enn sine mannlige kolleger. Ifølge sluttinnlegget tjente menn ansatt i samme avdeling i snitt 24 prosent mer enn henne i fastlønn, og i snitt 149 prosent mer enn henne i bonus mellom 2013 og 2017. Mellom 2017 og 2022 skal differansen ifølge Bull Daae og hennes advokater ha vært på 28 og 103 prosent.

Les også Dømt for å ha loppet 94 år gammel kvinne for 1,9 millioner

Les også Kunstner dømt i Werner Jensen-saken

Avviser alt

Oljefondet på sin side avviser hele saken.

I sitt sluttinnlegg skriver de at Bull Daae hverken har blitt trakassert eller diskriminert, men tegner et bilde av en forsmådd ansatt som har gjort seg vanskelig å samarbeide med.

Ifølge Oljefondet har Bull Daae fått enhver mulighet til å sammen med sine ledere finne en løsning som fungerer for alle parter.

Påstanden om at hun er utsatt for lønnsdiskrimineringen avviser de blankt, og mener hun har blitt kompensert etter likt lønn for likt arbeid-prinsippet.

«Norges Bank fastsetter kompensasjonen på bakgrunn av saklige og lovlige kriterier, og Bull Daaes lønn har hverken direkte eller indirekte sammenheng med at hun er kvinne», skriver de.

NBIM mener regnestykket som legges frem fra Bull Daaes side ikke sammenligner henne med personer i tilsvarende stillinger.

Oljefondets advokat skriver i sluttinnlegget at Bull Daae krever 16,3 millioner kroner i erstatning. Dette misvisende, mener Knudtzon.

Han sier tallet på 16 millioner var basert på foreløpige beregninger, og sier at tallet nå er justert. Han vil ikke gå inn på hva de kommer til å kreve.

Oljefondet mener videre at det ikke finnes noe grunnlag for påstanden om trakassering.

VITNE: Sjef i Norges Bank Ida Wolden Bache skal vitne i rettssaken.

Wolden Bache og Tangen på vitnebenken

Det er satt av fire uker til saken. Innledningsforedragene vil alene ta de to første rettsukene.

Bull Daae skal deretter forklare seg for retten, før flere sentrale ledere i Norges Bank og Oljefondet skal sette seg på vitnebenken.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og sjef for Oljefondet Nicolai Tangen står på vitnelisten, i tillegg til flere avdelingsledere.