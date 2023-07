Nordea kjøper Danske Banks personkundevirksomhet

Virksomheten består av omtrent 285.000 kunder, og avtalen ventes å ferdigstilles senest i andre kvartal 2025.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

Danske Bank har inngått en avtale med Nordea om salg av sin privatkundevirksomhet i Norge og dermed omtrent 285.000 kunder.

Utlåns- og innskuddsvolumer er på henholdsvis 18 milliarder euro og 4 milliarder euro, og forvaltningskapitalen er på om lag 2 milliarder euro.

Salget, som også inkluderer relevante investeringsprodukter, er ventet å bli endelig gjennomført senest i andre kvartal 2025. Avtalen mellom Danske Bank og Nordea skal gjennomgås og godkjennes av norske konkurransemyndigheter, ifølge pressemeldingen.

Danske Bank kunngjorde for en drøy måned siden at de ville fokusere sin drift i Norge innen bedrifts- og storkundesegmentet. Dette innebar at de søkte en kjøper til sin privatkundevirksomhet. Nå er det klart at Nordea overtar denne delen av banken.

– Vi er meget godt fornøyde med å ha fått på plass en avtale med Nordea knyttet til salget av vår privatkundevirksomhet, sier landssjef Erlend Angelfoss i Danske Bank i Norge.

Han understreker at bankens privatkunder ikke trenger å foreta seg noe knyttet til salget på nåværende tidspunkt, og at alle løsninger og tjenester vil fortsette som før i lang tid fremover.

Danske Bank har rundt 1.100 ansatte i Norge, hvorav 400 er tilknyttet personmarkedet der banken har en markedsandel på rundt seks prosent.