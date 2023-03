Be’s «partnere» avviser samarbeid: – Vi undersøker bruken av vår merkevare

Nettverksselskapet «Be» skryter av å samarbeide med kjente merkenavn som Amazon, Avis og cruisekonsernet Carnival. Samtlige avviser samarbeidet.

Be hevder å samarbeide med blant annet Avis. Bilutleieselskapet avviser dette. Her fra Miami International Airport i Florida, USA.

Lørdag skrev E24 at det Dubai-baserte nettverksselskapet «Be» har tiltrukket seg skarer av norsk ungdom, til informasjonsmøter i norske byer.

I en video hevder selskapet at dersom man verver tilstrekkelig mange kunder, som igjen verver andre kunder, er det mulig å tjene rundt en halv million kroner i måneden i bonusutbetalinger.

Be hevder de selger apper med blant annet webinarer om krypto og valutatrading, og tilgang til billige reiser.

Stiftelses- og lotteritilsynet advarer mot selskapet, og mener det har klare likhetstrekk med ulovlig pyramidespill. Selskapet avviser dette.

Fredag ettermiddag avlyste Oslofjord Convention Center i Sandefjord et planlagt kjempearrangement Be skulle avholde i slutten av mars. I en uttalelse til E24 viste kongressenteret til advarselen fra norske myndigheter mot Be.

Det amerikanske cruisekonsernet Carnival Corp. er blant selskapene som avviser å ha samarbeidet med Be. Her cruiseskipet «Carnival Panorama» tilhørende datterselskapet Carnival Cruises.

Avis: Undersøker uautorisert bruk

På Be’s nettsider står det at Be samarbeider med merkenavn som e-handelsselskapet Amazon, bilutleieselskapet Avis, cruisekonsernet Carnival Corporation, hotellkjeden Marriotts timeshare-virksomhet Marriott Vacation Club, flyselskapet British Airways og Celebrity Cruises.

Selskapene som har besvart E24s henvendelser, kjenner ikke til det påståtte samarbeidet.

– De er ikke en offisiell partner til Amazon, skriver kommunikasjonssjef Lukasz Lindell i Amazon Sverige i en e-post til E24.

Samarbeid med kjente merkenavn fremheves på nettsidene til Be.

Avis har samme budskap.

– Avis Budget Group samarbeider ikke med Be Rules. Vi undersøker nå denne uautoriserte bruken av vår merkevare, sier daglig leder Donald Hayes i Avis Norge.

Det amerikanske cruisekonsernet Carnival Corp., som eier cruiserederiene Carnival, Princess og P & O med flere, har heller ikke hørt om et Be-samarbeid.

– Etter å ha undersøkt med ulike driftsavdelinger og markedsføringsenheter, finner vi ingen spor av å ha samarbeidet med denne virksomheten, skriver kommunikasjonsdirektør Jody Venturoni i Carnival Corp. i en e-post til E24.

Be svarer i en e-post at selskapet ikke lenger tilbyr bilutleietjenester.

– Booking hos Avis gjøres gjennom ett av våre eksklusive partnerselskaper. Bilutleietjenester opphørte imidlertid under pandemien, og har ikke startet opp igjen, skriver Be til E24.

Be skriver at de «beklager misforståelsen» om bruken av Amazon og Carnival på selskapets nettsider, og sier de nå er fjernet.

«Vi skulle ha vært tydeligere om at vi jobbet med dem indirekte, og at partnerskapet ble avsluttet under pandemien», skriver Be i en e-post.

Myndighetene advarer

Lotteri- og stiftelsestilsynet har mottatt flere titalls henvendelser om selskapet. Silje Sægrov Amble i Lotteritilsynet sier til E24 at de i perioder har fått henvendelser om Be hver dag.

– Vi ser at de har en aktiv markedsføring og at de har vervemøter i Norge. Men omfanget i Norge har vi ikke oversikt over, sier hun.

Be har ikke svart på spørsmål fra E24 om hvor mange medlemmer de har i Norge. I en ett år gammel video hevder en av lederne at selskapet har 60.000 aktive kunder totalt.

I et brev til Be fra oktober 2022, skriver tilsynet at de ser så alvorlig på virksomheten at de advarer folk mot selskapet.

I brevet skriver tilsynet at de ikke har grunnlag for å «slå endelig fast at virksomheten er ulovlig», men at Be har «klare likhetstrekk med ulovlig pyramidevirksomhet».

I et svar til Lotteri- og stiftelsestilsynet avviser en representant for Be påstandene om at selskapet har likhetstrekk med pyramidespill.

De aviser også at selskapet gir investeringsråd, og skriver at det ikke er mulig å investere gjennom plattformene. Videre svarer de at det ikke er nødvendig å betale for å bli med, og at inntektene medlemmene får, utelukkende kommer fra salg av Be’s produkter – ikke fra verving av nye medlemmer.

«BE-distributører betaler ikke noe for å bli distributør. BE-distributører får ingen inntekt fra ren rekruttering. Den eneste måten å få inntekt på er via salg som salgsprovisjon», skriver selskapet i en e-post til E24.

Bakgrunn fra kryptosvindel

Ifølge Be er det brødrene Monir, Moyn og Ehsaan Islam som står bak selskapet. To av brødrene, Monir og Moyn, har bakgrunn fra kryptosvindelen Onecoin.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet var Onecoin et pyramidespill som lurte mennesker over hele verden til å investere totalt 40 milliarder kroner i en verdiløs kryptovaluta.

Be skriver i en e-post til E24 at brødrene ble lurt inn Onecoin, i likhet med millioner av andre, og hverken var ansatt eller på eiersiden i Onecoin. Be skriver til E24 de to trakk seg ut og siden har advart alle mot Onecoin.

