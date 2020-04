NYTT SAMARBEID: Sjefredaktørene Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende), Lars Helle (Stavanger Aftenblad), Trine Eilertsen (Aftenposten) og Gard L. Michalsen (E24) samarbeider for mer næringslivsjournalistikk på E24.no. Vis mer BT/Aftenbladet/Aftenposten/Medier24

Journalistikk om økonomi og næringsliv har aldri vært viktigere. Nå skal vi levere enda mer av det

UKESLUTT: Denne uka skrev E24 og Schibsted mediehistorie. Sammen skal vi levere flere historier om norsk næringsliv. Og forklare hva som skjer i økonomien akkurat nå.

Gard L. Michalsen

26. april 2020

Store deler av norsk næringsliv har vært delvis stengt i halvannen måned. Nesten alle bransjer opplever enorm nedgang i omsetningen.

I går fikk kulturbransjen den ventede beskjeden: Festivalsommeren er avlyst. Mens regjeringen snakker varmt om norgesferie, vet reiselivet fortsatt ikke om det blir lov.

Kontantstøtten hjelper for noen, men langt fra alle. Mange frykter for framtida. Det kan bli en svart sommer, fylt av konkurser.

SPØR DU HVA folk mener om næringsliv og bedrifter, får du mange svar. Noen vil snakke om spekulanter, profitører og lederlønninger. Andre hyller gründere, entreprenører og de som skal bygge det neste Spotify. Enkelte vil være mest opptatt av formuesskatten.

Men det store flertallet, kanskje særlig i disse tider, tenker på det næringslivet først og fremst er: Små, mellomstore og noen større arbeidsplasser over hele Norge.

Frisøren som har stengt. Fabrikken som frykter for eksporten. Familiehotellet som plutselig har alle rom ledig de de neste fire månedene.

UTEN DISSE STÅR folk uten arbeid og landet uten inntekter. Derfor er det avgjørende at mediene formidler hvordan nedstengingen påvirker samfunnet. Og hvor treffsikre tiltakene blir.

For Bacchus traff de ikke. Restauranten valgte å gå til skifteretten. Men dette treffer ikke bare bedrifter på Stortorvet i Oslo, 180 meter fra E24s kontorer i Akersgata.

Krisen rammer bedrifter over hele Norge. Skal vi fortelle disse historiene, må vi løfte blikket. Og være til stede. For eksempel hos Bekkjarvik Gjestgiveri på Austevoll.

DERFOR KUNNE DET knapt vært et bedre tidspunkt for Schibsted å lansere «nye E24».

I fjor varslet vi en historisk oppbemanning og samling av næringslivsjournalistikken i konsernet. Før påske kom de første bitene på plass. Denne uka gikk vi live for fullt.

Nå publiserer næringslivjournalister i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Aftenposten sine saker på E24.no.

Det er et historisk skifte, og på sett og vis gjentar historien seg:

AFTENPOSTEN VAR MED da E24 ble lansert i 2006. Den gang samarbeidet Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad med konkurrenten NA24.

Noen år senere overtok VG hele E24. NA24 er historie. Og dagens Schibsted har blitt fundamentet for denne satsingen.

Dette handler først og fremst om leserne og journalistikken. Gjennom VG, Aftenposten, BT og Aftenbladet kan E24 gi mer innhold til mange flere. Norges største nettavis for økonomi og næringsliv blir enda større. Vi får sterkere tilstedeværelse rundt landets viktigste næringer. Noe som også gir andre perspektiver.

SÅ SKAL VI ikke bare formidle historiene om næringslivet. Vi skal også følge med.

Den andre store ambisjonen bak satsingen vår handler om å sette dagsorden med kritisk og undersøkende journalistikk.

Våren 2020 vil det blant annet si å følge med på hvordan de mange milliardene fra myndighetene brukes. Og hvor det blir av pengene.

SAMTIDIG SKAL VI være forsiktig med å spå nyhetsbildet de neste månedene. Da vi planla samarbeidet, tror jeg ingen så for seg hvor passende det ville bli å lansere våren 2020.

Nå skjer det så mye at vi knapt kan planlegge den neste uka. Selv om verdens børser later til å tro at det verste er over, forteller nøkkeltall, IMF-rapporter og SSBs analyser noe helt annet.

Vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå. Men vi lover at vi skal forklare deg hva som skjer. Og hvorfor.

NÅ SPØR NOEN: Påvirker ikke krisen også E24, avisene og Schibsted?

Jo, definitivt. På flere måter. Lesertallene har eksplodert. Inntektene har dessverre ikke gått samme vei.

Men vi en har en sterk eier med solid kapital. Et Schibsted som tenker langsiktig og vet at også denne stormen går over. Og som har erfaring med at kriser også gir muligheter.

E24-satsingen er nettopp en slik mulighet.

DERFOR HAR KRISEN ikke ført til noen brems på våre ambisjoner. Kanskje heller tvert i mot.