Rekord i antall reiseforsikringssaker: – Heldigvis er norske forsikringsselskaper solide

Europeiske reiseforsikring forteller at de aldri har sett maken til denne våren.

Forsvaret og Heimevernet har bistått i arbeidet med å møte passasjerer som ankommer Oslo Lufthavn fra utlandet. Dette bildet er fra 14. mars, da det fremdeles var en del trafikk inn i landet. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Publisert: 11. april 2020 15:47

– Situasjonen er selvsagt alvorlig, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

– Heldigvis er norske forsikringsselskaper solide, og vi i Norges største reiseforsikringsselskap er rigget til å hjelpe kundene ut av denne situasjonen. Så vår økonomi er det siste kundene skal bekymre seg for akkurat nå. Vi skal være der for dem også neste gang en krise inntreffer.

Både Europeiske Reiseforsikring, Gjensidige og Sparebank 1 og DNBs Fremtind Forsikring forteller om et rekordhøyt antall saker på reiseforsikring.

Per i dag har Fremtind registrert over 30.000 reisesaker, men en estimert erstatning på over 150 millioner kroner.

– Aldri sett maken

– Coronapandemien har ført til en pågang vi i If og Europeiske Reiseforsikring aldri tidligere har sett maken til. Vi får rundt 4–500 prosent flere henvendelser per uke nå, enn under normale omstendigheter. De siste ukene har dette tallet ligget på godt over tusen per dag, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonsrådgiver i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

If og Europeiske Reiseforsikring ser at antallet innrapporterte skade- eller erstatningssaker følger omtrent den samme prosentvise økningen.

– Ergo er det snakk om store summer vi nå utbetaler, og skal utbetale til kundene våre, sier Handeland, og legger til at de har flyttet flere ansatte fra andre områder og over til Europeiske Reiseforsikring for å kunne besvare alle henvendelse. Fremtind har også samlet innsats på reiselivsavdelingen.

Reiseråd fra forsikringsselskapene Om du reiste til utlandet før 14. mars, og fremdeles oppholder deg der, kan du ha rett til bistand for å komme deg hjem.

Vent med å avbestille reiser som ligger et stykke frem i tid. Reiserådene fra myndighetene kan fort endre seg, så følg med på Utenriksdepartementets og forsikringsselskapet ditt sine nettsider.

Det varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap hvor langt frem i tid du kan få refusjon for avbestilte reiser.

De som velger å bestille en reise nå, eller velger å reise til/bli værende i et område hvor det er påvist smitte, må være forberedt på at reiseforsikringen ikke vil dekke eventuelle økonomiske tap.

Alle forsikringsselskapene jobber for å ha oppdaterte coronaråd på sine nettsider. Sjekk informasjonen der før du eventuelt kontakter dem.

Du skal kontakte flyselskap eller reisearrangør først, før du melder sak til forsikringsselskapet.

Vær forberedt på at det kan ta lang tid før du får svar på henvendelser til forsikringsselskapene. De opplever stor pågang.

Hvis du trenger hjelp i utlandet og ikke får tak i reise- eller flyselskapet ditt, kontakt Utenriksdepartementet på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post UDops@mfa.no Vis mer vg-expand-down

UTENLANDS-NEI: Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Vis mer Luca Kleve-Ruud

Fra hjemmekontor

Begge forsikringsselskapene forteller at alle ansatte håndterer de rekordmange henvendelsene fra hjemmekontor.

– Den store pågangen gjør også at det vil ta lengre tid enn normalt før kundene får sin sak behandlet og oppgjøret på konto. Det har vært og er fortsatt viktig for oss å fortelle akkurat dette til kundene våre i så mange kanaler som mulig, sier kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind Forsikring.

Også Europeiske Reiseforsikring ber kundene være litt ekstra tålmodige i denne tiden.

Utenriksdepartementet (UD) fortalte 1. april at de siden 12. mars i snitt hadde mottatt 1.100 henvendelser i døgnet fra nordmenn i utlandet, og pårørende og nær familie i Norge.

UD opprettholder fremdeles reiserådet som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land.

De har også oppfordret nordmenn i utlandet til å komme tilbake, og i forrige uke fortalte de at norske ambassader rundt i verden jobber hardt for å få alle som ønsker det hjem.