Emmas utleier kuttet kraftig i leien hennes da hun ble permittert: – Det betyr alt

Etter corona-permittering fikk student Emma Helland Olsen (21) satt ned leien av sin utleier. Utleieforeningen mener man ikke må forvente at det skal komme et skred av leiejusteringer fra privat hold, og mener staten må regulere prisene.

TAKKNEMLIG: Emma Helland Olsen fikk husleien sin kuttet kraftig av utleier som følge av permittering under coronakrisen. Hun er takknemlig og mener huseieren deres er en av de mange ukjent som deltar i den nasjonale dugnaden. Vis mer Privat

Publisert: Publisert: 10. april 2020 11:33

Emma Helland Olsen var en av de som ble permittert fra jobben og fikk studiestedet sitt stengt som følge av coronakrisen.

Da blir det tøft å betale leien på 6.667 kroner i måneden.

– Jeg er bare noen få prosent student da jeg tar opp fag og jobber på Baker Hansen ved siden av, så jeg frykter at jeg ikke har rett på noe særlig dagpenger, og ikke får jeg noe av Lånekassen heller, sier Olsen.

Olsens historie er ikke unik, E24 er kjent med at mange studenter har kjent på samme bekymring de siste ukene.

Moren hennes hadde hørt om studenter som snakket med utleier om justering av leien.

– Jeg tenkte, det skader ikke å sende en melding til utleier. Vi hadde en kjempefin samtale og han fortalte at han ville hjelpe oss i situasjonen vår. Han vinner jo ikke på dette, men det er jo et ordentlig eksempel på noen som deltar i denne dugnaden alle snakker om.

Hun og de to andre leietakerne fikk justert ned månedsleien sin med 30 prosent til 4.667 kroner ut juni måned.

– Det betyr alt i en slik tid som nå. Jeg var redd jeg måtte flytte hjem og droppe studier, men nå tror jeg det skal gå fint, sier Olsen.

Leieboerforeningen: Ikke forvent nedsatt leie

Selv om Emma har vært heldig og fått satt ned leie sin, advarer Leieboerforeningen (LBF) om at folk ikke må forvente at dette skal skje over hele linjen.

– Mange utleiere har knappe marginer, og det norske markedet er brolagt med private utleiere som jeg ikke tror har marginer til å sette ned leien, sier leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen som den siste tiden har fått mange henvendelser fra leietagere som er redde for å bli kastet ut av hjemmene sine.

– Mange har fått redusert inntekten sin, og de som leier gjør ofte ikke det fordi de har lyst, men fordi det er den muligheten de har. Vi risikerer i verste fall at mange leieboere ikke har et sted å bo.

Han har vært i kontakt med myndighetene og foreslått flere tiltak han mener må innføres. Deriblant regulering av leieprisene, stopp i leieøkninger, og mer penger til den statlig bostøtteordningen.

Aasen sier det allerede jobbes med reguleringer av leiemarkedet ute i Europa, der leiemarkedet er langt større enn i Norge.

– Jeg purret på departementet senest i går og fikk beskjed om at jeg skulle få svar snart.

LBF-lederen sier at dagens husleielov åpner for at myndighetene kan gripe inn i markedet i spesielle tilfeller og fastsette leiestopp og maksimalsatser.

Leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, sier han frykter tøffe tider for mange leieboere fremover. Vis mer Kirsten Randers-Pehrson

Frykter bananas leiemarked

Tidligere denne uken mente NHO at boligprisene kan synke så mye som åtte prosent som følge av coronakrisen.

– Hvis boligmarkedet kollapser kan det gi et press som gjør at leiemarkedet går bananas. Det må vi forhindre at skjer.

Aasen sier studenter som Olsen er spesielt utsatt da de fleste leier i store byer som har svært høye leiepriser, og at mange heller ikke har muligheten til å gjøre noe annet enn å leie.

Olsen som nå er hjemme i Kristiansand er spent på om hun får tatt eksamen, slik at hun kan søke seg inn på jusstudier etterpå.

Hun forklarer at hun har hørt eksempler på studenter som har gjort det samme, noen har fått justert ned leien og andre har fått nei av utleier.

– Det er jo en veldig unorsk ting å spørre om hjelp på denne måten, så det var utrolig flott at man kan møte hverandre på denne måten. Det har vært helt gull verdt.