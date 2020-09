Idar Vollvik nekter straffskyld

Idar Vollvik nekter straffskyld, sier hans forsvarer til E24. Politiet opplyser at de er i gang med en rekke avhør av vitner med antatt kjennskap til saken.

Vis mer VG

Publisert: Oppdatert: 1. september 2020 15:49 , Publisert: 1. september 2020 14:45

Avhørene av den siktede Idar Vollvik har nettopp blitt avsluttet, bekrefter påtaleansvarlig Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til E24. Hun ønsker ikke å gå inn på hva som ble sagt under avhøret.

– Vi har en rekke andre avhør med vitner som vi antar har kjennskap til merking av munnbindene, salget og det som har foregått rundt saken, legger hun til.

– Kan det komme flere pågripelser i saken i nærmeste fremtid?

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, men vi har ingen planer om å foreta flere pågripelser per nå.

– Muligens en misforståelse

– Vollvik har i dag vært i et langt avhør som startet i åtte-tiden i dag tidlig. Han kjenner ikke noe straffeansvar for det som har skjedd, sier advokat Einar Råde som representerer Vollvik til E24.

Forsvareren sier at seriegründeren har forklart seg utdypende om sin virksomhet.

– Når politiet kommer inn på det som omhandler siktelsen, virker det som om at det kan være snakk om et parti han har kjøpt i Norge, sier Råde.

Han forklarer at Vollvik nylig har kjøpt et parti fra en annen norsk importør, og at det er disse det har vært problemer med. Advokaten sier at dette ikke er noe Vollvik har kjent til, men at det kan dreie seg om en misforståelse.

– Han vil samarbeide med politiet og har etter min oppfatning svart på de spørsmålene de har stilt han, sier Råde.

Har du informasjon om denne saken? Ta kontakt med E24s journalister her.

Les også Idar Vollvik er pågrepet – aksjon mot flere adresser

Pågrepet etter razzia

Tirsdag morgen tok politiet seg inn i lokalene til Vollvik på Minde i Bergen. Omtrent samtidig ble han pågrepet.

– Vi har vært på tre ulike adresser. Det vi først og fremst har lett etter er munnbind, fordi vi har informasjon om at det skal være mulig uriktig merking av munnbind, sier Sulland som bekrefter at det er tatt ut siktelse mot Vollvik.

Siktelsen gjelder brudd på lov om medisinsk utstyr. Strafferammen for brudd på denne loven under særlig skjerpende omstendigheter er fengsel i to år.

– Siktelsen gjelder brudd på lov om medisinsk utstyr, strafferammen for brudd på denne loven under særlig skjerpende omstendigheter er fengsel i 2 år, opplyser Sulland.

Her kan du lese mer om Idar Vollvik Vest politidistrikt Munnbind