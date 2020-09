Denne investor-duoen kjøper konkursboet til Roxel

Parhestene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato kjøper opp selskapet Roxel Infra etter at Roxel Group gikk konkurs tidligere denne uken.

Roxel Group gikk konkurs for få dager siden. Nå er det allerede klart at en lokal investor-duo kjøper opp konkursboet. Vis mer Pål Christensen

Publisert: Oppdatert: 4. september 2020 13:09 , Publisert: 4. september 2020 12:39

Sammen har Smedvig Hodne og Incoronato selskapet Inro AS sammen. Det er gjennom dette selskapet at duoen nå kjøper boet til morselskapet Roxel Group som gikk konkurs tidligere denne uken.

Vil tilføre nye tanker

I en pressemelding heter det at «Roxel Infra nå har styrket mulighetene for

fortsatt satsing innenfor totaltekniske leveranser og elektroentrepriser mot tunnel og annen infrastruktur, særlig innenfor offentlig samferdsel.»

Roxel Infra AS ble etablert i 2016.

– Vi ser stort potensiale i å foredle denne forretningsmodellen, men det er først og fremst folkene som betyr noe. Gode prosjektledere og anleggspersonell - sammen med en faglig sterk organisasjon på kontorene på Forus, er grunnen til at vi velger å investere i selskapet. I tillegg håper vi å tilføre nye tanker og ideer som kan komplementere dagens satsing», sier Arne Incoronato i pressemeldingen.

Arne Incoronato Vis mer Fredrik Refvem

Ordrebok på 230 millioner

Roxel Infra ferdigstilte tidligere i år den treårige elektroentreprisen på Ryfast-tunnelen i Stavanger, og har etter det fylt opp ordreboken med prosjekter over hele landet. I tillegg har selskapet prosjekter på Færøyene hvor det for tiden også er et eget driftskontor.

«Selskapet har per september en ordrebok på 230 millioner kroner, og ser stor etterspørsel for nytt arbeid både i nye infrastrukturprosjekter og vedlikeholdsetterslep i samferdselssektoren.», heter det videre i pressemeldingen.

– Det er godt å se at vi nå har en avtale på plass som jeg er sikker på at er til det beste for alle. Jeg har hatt en tett dialog med de ansatte underveis, som hele tiden har vært trygge på at det skulle komme kjøpere på banen som ville se verdien i de ansattes kompetanse og gjennomføringsevne. Eierskiftet gir selskapet nye krefter og friske penger til videre utvikling. Jeg gleder meg til fortsettelsen.», sier styreleder Sigve Sandvik.

Rolf Smedvig Hodne Vis mer Jan Tore Glenjen

Sandvik mer aktiv

Han går nå inn som arbeidende styreleder for å jobbe enda tettere med dagens ledelse.

– Den nye eieren har opptrådt svært profesjonelt, og har jobbet effektivt for å bli godt kjent med selskapet og modellen på veldig kort tid. De har også opptrådt svært ryddig i prosessen med å kjøpe selskapet fra boet. Som arbeidende styreleder var det viktig for meg å få på plass noen som skjønner businessen, trygger arbeidsplassene, ser det store potensiale i våre ansatte og som er fremoverlente og solide. Vi kan nå møte markedet som et solid og selvstendig selskap - uavhengig av situasjonen i de øvrige selskapene i Roxel konsernet.

– Med Inro som ny eier ser daglig leder Jan Forsell, øvrige ansatte og jeg fram til å fortsette samarbeidet med gode kunder og leverandører.», sier Sandvik.

I kjølevannet av oppkjøpet etableres det et IT selskap, Sirkel IT, som tar over alle IT- og servicetjenester på bygget.

