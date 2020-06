Reiselivsselskaper forbereder Europa-ferie: – Klare til å sende nordmenn på ferie igjen

Regjeringen åpner for reiser til EU-land som oppfyller kravene til smittekontroll. Reiselivsselskaper jubler over nyheten.

Europa åpnes for nordmenn fra 15. juli. Her fra et feriehotell på Tenerife. Vis mer Ovind, Jan / VG

Publisert: Oppdatert: 25. juni 2020 17:09 , Publisert: 25. juni 2020 16:52

På en pressekonferanse torsdag bekreftet statsminister Erna Solberg at nordmenn kan reise til EU-land som oppfyller kravene til smittekontroll uten å måtte i karantene ved hjemreise.

– Det er veldig gledelige nyheter for reiselivet. Vi trenger å komme i gang igjen. Europa har ligget foran oss, og det er viktig at Norge tar del i åpningen, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv.

Men Europa-åpningen løser ikke alle problemer, sier hun.

– Det blir ikke en normal sommer for reiselivet, men det hjelper på. Reiselivsnæringen har fremdeles store utfordringer, og det vil være behov for tiltak og hjelp i lang tid, sier Bergmål.

Reiselivet forbereder seg

Hos reiseoperatøren TUI gjør de seg klare for storinnrykk av feriereisende.

– Dette er vi selvfølgelig veldig glade for, og det er et godt tegn på at ting går i riktig retning, sier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i reiseoperatøren TUI.

– Vi venter ennå på hvilke land som åpnes, men er det blant annet Hellas og Spania hvor vi har flere feriedestinasjoner, er vi klare til å sende nordmenn på ferie igjen, sier hun.

Flyselskapene vurderer flere flyavganger

Også hos SAS blir de nye reisebestemmelsene tatt godt imot.

– Hvis det blir sånn som det ser ut nå er det et veldig gledelig budskap for oss. Det mest drivende for reiselivstrafikken er myndigheters reiseråd og -restriksjoner, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

Han sier flyselskapet ser an situasjonen før de øker flyavgangene.

SAS og Norwegian vurderer begge å sette inn flere flyavganger for å dekke etterspørselen. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi følger markedet og etterspørselen etter flyreiser kontinuerlig. Vi er fremdeles bare på 30 prosent av normal kapasitet, og om det blir etterspørsel etter flere flyavganger eller nye ruter er vi klare til å oppdatere ruteprogrammet vårt på kort tid.

Konkurrenten Norwegian vurderer også å sette flere fly i trafikk.

– Dette vet vi at mange reisende blir glade for, så vi forventer at den gode etterspørselen vi har opplevd den siste uken vil fortsette fremover. Mange nordmenn har feriehus ved Middelhavet, så vi ser at en stor andel av våre reisende skal sørover i sommer, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

– Dette er også positivt for norsk reiselivsnæring, ettersom flere europeiske turister nå kan fly direkte til Norge med Norwegian. Vi vil nå vurdere om det er nok passasjergrunnlag for å kunne sette flere fly i trafikk, slik at vi kan hente flere kolleger tilbake fra permisjon og gi kundene våre flere valgmuligheter, sier Sandaker-Nielsen.

