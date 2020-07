Utfordrere mener sportskjempene får enerett på varer: – Skader konkurransen i markedet

Mindre aktører i sportsbransjen sier de avskjæres fra deler av markedet ved at de ikke får tilgang til kjente merkevarer. Handelsekspert mener eksklusivitetsavtaler er et utbredt fenomen i bransjen, og at det kan føre til høyere priser for kundene.

HAR FÅTT NEI: Fjellsport-sjef Eric Sandtrø sier at selskapet ved flere anledninger har opplevd at ulike merkevarer ikke gir dem anledning til å kjøpe varer til normale betingelser.

– Det vi har merket i større grad den siste tiden er at de store kjedene får eksklusivitet på enten enkelte deler av et merke eller på et helt merke, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop.

Coop har gjennom hypermarkedkjeden Obs omtrent 5 prosent markedsandel i sportsbransjen. De ser nå med bekymring på at markedet i økende grad preges av få, store aktører og mener at dette gir seg utslag på innkjøpsmarkedet.

I et brev til Konkurransetilsynet i forbindelse med den foreslåtte sammenslåingen av Sport 1 og rundt 50 butikker fra det konkursrammede Gresvig (Intersport/G-Sport/G-Max), skriver Coop at de stadig oftere erfarer at det er vanskelig å få tak i produktene de ønsker å ha i sitt sortiment – særlig sentrale merkevarer.

– Det som er problemet er merkevarer som gir eksklusivitet til enkeltkjeder. Det blir veldig konkurransevridende og skaper kunstig høye priser. Det er viktig at Konkurransetilsynet følger med på markedet og at eksklusivitetsavtaler som egentlig utelukkende går ut over kundene slås ned på, sier Friis.

– Hvor utbredt mener dere dette er?

– Det er til dels utbredt og enkelte store kjeder forsøker å få det til i større grad. Og med færre store kjeder, som det blir gjennom den planlagte sammenslåingen, vil det være et enda mer sårbart marked.

– Trengs sterk ryggrad

Nettbutikken Fjellsport.no er en annen aktør som har svart Konkurransetilsynet med at de mener eksklusivitetsavtaler benyttes aktivt og at dette på en svært negativ måte påvirker konkurransen mellom aktørene i bransjen.

Daglig leder Eric Sandtrø sier at de ved flere anledninger har opplevd at ulike merkevarer ikke gir dem anledning til å kjøpe varer til normale betingelser.

– Vi kan møte på en leverandør som vi synes passer godt med vår målgruppe, men som vi merker at ikke vil tilby produktene til oss. Når vi prøver å grave i hvorfor, det virker jo for oss som en vinn/vinn-situasjon, så får vi følelsen av at det ligger andre avtaler der som vi ikke får lov til å se på, sier han.

Han mener dette gjelder i størst grad blant norske leverandører.

– Vi merker det spesielt med merker som har en svak økonomi og som har en sentral posisjon hos enkelte av de store kjedene. Da trengs det sterk ryggrad for å tørre å gå på med andre kunder også.

SALGSBOOM: Fjellsport-sjef Eric Sandtrø sier han nesten skammer seg over at coronakrisen har vært så positiv for Fjellsport. Han forteller at salget har gått i været de siste månedene.

Tøffe tak for leverandørene

Varehandelsekspert Odd Gisholt sier at eksklusivitetsavtaler er ganske utbredt i sportsbransjen, mer enn i tekstilbransjen eksempelvis, der de store kjedene som H&M og Zara stort sett profilerer seg gjennom egne merker.

– I sportsbransjen er man avhengig av å ha grossister og da er det jo en veldig fordel å kunne ha et kjent merke eksklusivt for seg. Derfor er det mer utbredt der enn innen tekstil, sier Gisholt.

Han påpeker at de store kjedene i denne sammenheng har makt i kraft av å være store, mens de små enkeltstående aktørene står svakere.

– Det er tøffe tak. De store kjedene har fått mer makt overfor leverandørene og vil i så måte kunne sette dem under voldsomt press.

– Hva betyr det for konkurransen og prisene?

– Hvis det er gode merker og du har det eksklusivt, så vi du sannsynligvis kunne holde prisene noe oppe. Men nå har sportsbransjen over lengre tid lidd av at marginene er borte, så det alle der håper på er at de kommer bort fra dette og at prisene kan heves.

Dagligvareekspert Odd Gisholt.

Negativt om konkurrenter stenges ute

Konkurransetilsynet har bedt om opplysninger fra en rekke leverandører innen sportsbransjen i forbindelse med sammenslutningen.

Ett av spørsmålene lyder som følger:

«I hvilken grad tilbyr/benytter dere eksklusivitet (helt eller delvis) ved salg av merkevarer til grossistkunder innen salg av sportsutstyr?»

Seniorrådgiver Jan Kristoffer Høiland i Konkurransetilsynet forteller at spørsmålet er stilt på bakgrunn av at tilsynet ønsker å bli kjent med strukturen i markedet og hvordan det fungerer.

– Vi opplever å ha et mye bedre bilde av markedet nå, sier han, uten å ville svare på hvor utbredt Konkurransetilsynet har fått inntrykk av at bruken av eksklusivitetsavtaler i sportsbransjen er.

– Er denne typen avtaler alltid negative for konkurransen i et marked?

– Ikke nødvendigvis. Det kan være positive effekter også, for eksempel dersom de er nødvendige for å bygge opp en leverandør som ikke finnes i markedet fra før. Men eksklusivitetsavtaler kan ha negative effekter hvis de brukes til å stenge ute konkurrenter, sier han.

Inngrep kan bli aktuelt

Konkurransetilsynets frist for å komme med eventuelle innvendinger mot sammenslåingsplanene er 21. august, som følge av å ha fått forlenget saksbehandlingstid grunnet utbruddet av coronaviruset.

I slutten av mai fikk de fusjonerende partene et varsel fra Konkurransetilsynet om at et inngrep kan bli aktuelt. Tilsynets foreløpige vurdering var da at foretakssammenslutningen vil kunne medføre høyere priser, dårligere utvalg, mindre tilgjengelighet, dårligere kvalitet/service og/eller hindre innovasjon i detaljistmarkedet.

«Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er derfor at det er rimelig grunn til å anta at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil kunne hindre effektiv konkurranse», skrev de om både detaljist-, grossist- og franchisegivermarkedet.