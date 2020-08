Fiat beskylder GM for svertekampanje etter spionanklager

De konkurrerende bilprodusentene er i en bitter krangel.

10. august 2020

Fiat Chrysler kaller påstander om at selskapet skal ha plantet en spion i styret til General Motors «avskyelig» og anklager konkurrenten for å drive en «svertekampanje», skriver Financial Times.

GM påstår å ha avdekket nye detaljer, blant annet at et fagforeningsmedlem i selskapets styre var en «betalt muldvarp» for Fiat, og at konkurrenten brukte et nettverk at offshore-kontoer for å gjemme bestikkelser betalt til fagforeninger.

– Injurierende

I et tilsvar sier Fiat at GM må forstå at «muligheten for at retten ombestemmer seg er tilnærmet lik null».

– Så dette ser ut til å være enda et forsøk fra GM på å komme med flere injurierende og grunnløse påstander om en konkurrent som vinner i markedet, svarer Fiat ifølge AP i en innsigelse offentliggjort mandag.

Dette er den siste omdreiningen i en bitter krangel mellom de to bilprodusentene.

En amerikansk dommer avviste tidligere i sommer påstander fra GM, som handlet om at Fiat skal ha bestukket fagforeningstopper, og dermed presset opp lønninger og rammet konkurrenten ved å øke kostnadene.

