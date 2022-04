Jobber for at kystruten skal seile fra Bergen 4. mai

Skipet «Havila Capella» har fått dispensasjon til å seile. Men skipet kan ikke dra fra Bergen mot Kirkenes før forsikringene er i orden.

«Havila Capella» er ikke lenger omfattet av sanksjonene mot Russland, men kan ikke seile fra Bergen før også forsikringsselskapene har fått dispensasjon.

Havila Kystruten har mottatt dispensasjon fra Utenriksdepartementet (UD) til å drive «Havila Capella» i seks måneder. I denne perioden er skipet, som er leaset av et russisk selskap, fritatt fra sanksjonene som ble innført mor Russland da landet gikk til krig mot Ukraina.

Det blir likevel opp til UD og forsikringsselskapene når skipet kan seile fra Bergen, opplyser Lasse A. Vangstein som er kommunikasjonsansvarlig i Havila Kystruten. Også selskapene som forsikrer skipet må nemlig søke, og få unntak fra sanksjonsbestemmelsene før skipet kan legge fra kai.

– Neste planlagte tur er 4. mai. Vi håper på en løsning og at vi får plass forsikringen for skipet slik at vi kan seile da. Vi har fullt mannskap om bord, og vil i gang så snart som mulig, sier han.

Vangstein sier at situasjonen, der skipet ble rammet av sanksjonene mot Russland, har påvirket bookingtallene.

«Havila Capella» er leaset av et russisk selskap. Havila Kystruten jobber nå med å overta skipet. Leasingpengene går ifølge rederiet inntil videre inn på sperret konto.

– Avventende

– Har situasjonen påvirket bookingen?

– Spesielt på «Havila Capella» ser vi at folk er litt mer avventende, naturlig nok. Samtidig har vi gode bookingtall for sommeren generelt sett, og vi opplever god fart på bestillinger på alle fire skip inn i 2023.

Alle passasjerene på den kansellerte seilingen 23. april har ifølge Vangstein enten fått pengene refundert eller tilbud om tur på et senere tidspunkt.

– Vi er veldig glade over dispensasjonen, men den er ikke en hvilepute. Vi vil jobbe knallhardt for å få skipet over på norsk eierskap i løpet av dette halve året, sier Vangstein.

Neste skip norskeid

Det neste av Havila Kystrutens skip som kommer til Bergen, «Havila Castor», er helt norskeid. Skipet er dermed ikke rammet av sanksjoner, og skal seile nordover 10. mai.

Utenriksdepartementet understreker altså i sitt svarbrev at de ikke har tatt stilling til dispensasjon for forsikringsstillelse i saken. Forsikring av «Havila Capella» vil dermed kreve særskilt dispensasjon etter søknad fra forsikringsselskapene.

– Med beslutningen til Utenriksdepartementet håper vi på en positiv tilbakemelding fra forsikringsselskapene og at de søker dispensasjon. Slik vi tolker det bør det være mulig å få denne dispensasjonen, sier administrerende direktør Bent Martini i en pressemelding.

– Bare i norske farvann

I sin beslutning har Utenriksdepartementet vurdert flere elementer Havila Kystruten mener var avgjørende for å få innvilget dispensasjon fra sanksjonsforskriften.

– Dette går på konkrete fakta om vår drift. Havila Capella er bygget for å operere kystruten mellom Bergen og Kirkenes i en avtale med Samferdselsdepartementet, og vil følgelig utelukkende operere i norsk farvann, sier Marini.

I pressemeldingen peker han på at selskapets avtale med Samferdselsdepartementet sikrer daglige anløp til 34 havner i Norge.

– Dette gjør at befolkningen i disse områdene har tilgang til kritisk infrastruktur, sier Martini.