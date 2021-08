Et «grønt» og et «svart» IT-selskap slås sammen

Teknologiselskapene Cegal og Sysco fusjonerer og vil få en samlet omsetning på rundt 1,4 milliarder kroner. Det fusjonerte selskapet har planer om å ansette 100 personer de neste par årene.

Dagens toppsjef i Sysco, Dagfinn Ringås, skal lede det nye selskapet. Cegal-sjef Svein Torgersen i Cegal blir arbeidende styreleder. Vis mer

– Denne sammenslåingen skjer fordi vi vil vokse, og fordi vi innser at energibransjen smelter sammen og blir til ett, sier Dagfinn Ringås. Han er administrerende direktør i Sysco, og blir også toppsjef i det nye selskapet.

Mens Cegal har hatt olje- og gassbransjen blant sine kunder, har Sysco hatt storparten av sine inntekter fra vannkraftprodusenter og nettselskaper. Cegal har hovedkontor i Stavanger, og Sysco i Haugesund.

– Det skjer svært mye innen energibransjen nå, spesielt innen fornybart, og eierne våre innser at både selskapene og kundene vil tjene på en sammenslåing, sier Ringås.

Begge selskapene leverer IT-tjenester, både software, rådgivningstjenester og drift/overvåkning. Det har vært en sterk etterspørsel etter slike tjenester de siste årene, og begge selskapene har stabile inntekter og tilfredsstillende kontantstrøm.

Selskap Ansatte Omsetning 2020 (2019) Resultat før skatt 2020 (2019) Egenkapital Cegal AS 500 690,8 mill (727,5) 68,1 mill (48,1) 14 mill. Sysco AS 250 490 mill (384) 39 mill (18 mill) 78 mill.

Nytt navn

Foreløpig skal det nye selskapet hete Cegal Sysco, men etterhvert vil det få en nytt navn.

– Vi trenger litt tid på dette med navnet. Begge selskapene har i dag sterke merkevarer. Gjennom integrasjonsprosjektet vil vi bestemme oss for hvilket navn som er best.

Partene ønsker ikke å si noe om hvor mye penger som er involvert i fusjonen. Men det er Cegal sin nåværende hovedeier Norvestor som også blir hovedeier framover, med ca 80 prosent av aksjene.

Norske eiere

– Vi er veldig glade for at det fortsatt blir norske eiere, og at samtlige aksjonærer i Sysco også fortsetter i det nye selskapet.

Det er Johan H. Andresen i Ferd og Credo-gruppen som er største eiere i Sysco.

Hovedkontoret blir i Stavanger, men kontorene i Haugesund og Oslo skal bestå.

– Alle ansatte i begge selskapene skal fortsette, og vi regner med å ansette 100 nye i løpet av et par år. Vi planlegger nemlig for sterk vekst, sier Ringås.

Det nye selskapet vil ha hovedkontor i Stavanger, over 700 ansatte med mer enn 30 nasjonaliteter lokalisert i åtte land, og vil omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021.

Dagens administrerende direktør i Cegal AS, Svein Torgersen, blir arbeidende styreleder i det fusjonerte selskapet.