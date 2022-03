De russiske kundene uteblir. Nå kan norske bedrifter få kompensasjon fra staten.

Næringsminister Jan Christian Vestre åpner for å kompensere enkelte som rammes av sanksjoner mot Russland, men avviser generell støtte. - Mange bør jo ha fått med seg hva Putin har foretatt seg i flere år nå, sier han.

Kimek er en av bedriftene som risikerer å miste driftsgrunnlaget sitt. Store deler av virksomheten deres er knyttet opp mot russiske fiskefartøy. Vis mer

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ingen norske samfunn har så tette bånd til Russland og det russiske folk som Sør-Varanger.

Kommunen helt Øst i Finnmark har Norges eneste grensepassering til landet som i forrige uke invaderte Ukraina.

To tredjedeler av virksomheten i maritime bedrifter er rettet mot Russland og russiske fartøyer.

Det er mye varehandel over grensen. I tillegg er det nært vennskap mellom innbyggerne på de to sidene.

Nå kan alt dette stoppe opp. Grunnen er sanksjonene regjeringen jobber med å innføre mot Russland.

Kirkenes Næringsforening anslår at hver tiende arbeidsplass kan gå tapt.

Nå forteller næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Aftenposten/E24 at det kan bli aktuelt med kompenserende tiltak til bedriftene i Øst-Finnmark.

Kompensasjon til Øst-Finnmark

– Det er for tidlig å si hvordan sanksjonene vil slå ut direkte og indirekte. Men at situasjonen oppleves som svært alvorlig for bedrifter for eksempel i Øst-Finnmark, har jeg stor forståelse for.

Ifølge Vestre er det allerede sendt ut permitteringsvarsler.

– De er så integrert med sine russiske motparter at det er mulig vi gjør noe særskilt for dem for å avhjelpe situasjonen, sier han.

Tirsdag drar næringsministeren selv til Øst-Finnmark.

– Veldig positivt

Leder for Kirkenes Næringsforening, Magnus Mæland, er svært glad for nyheten.

– Det er veldig positive signaler.

En tydelig preget Mæland forteller hvordan sanksjonene, som ennå ikke er innført, allerede rammer lokalsamfunnet.

Færre russiske fiskebåter legger til kai. Verft får ikke betalt for jobben de gjør for russiske kunder. Russiske ansatte får ikke utbetalt lønn til sine russiske bankkontoer.

Flere bedrifter i Øst-Finnmark frykter at regjeringen vurderer å stenge norske havner for russiske fiskebåter. Da forsvinner store deler av livsgrunnlaget for næringslivet der, ifølge Mæland i Kirkenes Næringsforening. Vis mer

– Jeg føler meg veldig liten når jeg sier dette, når folk dør i Ukraina, men dette rammer lokalsamfunnet her veldig hardt. Jeg tror det er vanskelig for andre i Norge å forstå hvor tett forholdet vårt er og har vært gjennom tiår. De er våre venner, kjærester, ektefeller. Det har nødvendigvis også påvirket handelen.

Mæland trekker frem at det tette folk-til-folk-samarbeidet har vært en viktig del av den norske sikkerhetspolitikken mot Russland.

Men nå trenger de lønnsstøtte, midler til å omstille bedriftene til andre kunder, bistand til renter og bankgarantier som mulige og nødvendige støtteordninger, ifølge han.

– Det siste vi har lyst til, er å rope på staten. Men nå trenger vi hjelp, sier Mæland.

Ikke aktuelt med generell ordning

Næringslivet i Øst-Finnmark kan altså vente seg støtteordninger dersom krisen fortsetter. Det er ikke like sikkert andre steder.

– Det vi vet nå, er at det ikke er aktuelt med generelle kompensasjonstiltak.

Dette er til tross for at næringsministeren erkjenner at flere bransjer kan komme til å bli rammet av sanksjonene. Blant annet sliter flere verft med å få betalt for oppdrag de har tatt for russiske kunder. Han sier de nå ser på ordninger for det, og åpner for muligheten for at staten kan være med å gi risikoavlastning.

Samtidig peker han på at bedrifter som handler med Russland har tatt en risiko.

– Det kan være bedrifter som har en stor del av omsetningen sin i Russland, som mister den direkte eller indirekte. Men med hver næringsvirksomhet er det knyttet risiko. Mange bør jo ha fått med seg hva Putin har foretatt seg i flere år nå, og næringslivet bør gjøre seg noen tanker om det. Det er derfor jeg sier at vi ikke ser for oss noen generelle ordninger.

Indirekte konsekvenser

Vestre peker også på mulige indirekte konsekvenser for norsk næringsliv. Blant annet kan priser på strøm, olje, gass, metaller og andre råvarer øke. Det kan også bli vanskeligere å frakte varer.

Likevel presiserer han at det foreløpig ikke er noen krise her til lands.

– Generelt går det bra med norsk næringsliv. Krisen er i Ukraina. Den kjennes av det ukrainske folket, som blir angrepet på svært voldelig vis av et brutalt regime som bryter alle prinsipper i folkeretten og driver en angrepskrig som vi fordømmer på det kraftigste.