Krig fører til økt etterspørsel etter droner

Droneselskapet med base i Sandnes leverer et sterkt årsresultat med 60 prosent vekst. Krigen i Ukraina kan gjøre resultatet for 2022 enda sterkere.

Knut Roar Wiig er administrerende direktør i Nordic Unmanned.

Jonas Hagmansen (Stavanger Aftenblad)

– Vi har stor tro og gode fremtidsutsikter. Vi er ganske så fornøyde med situasjonen, sier administrerende direktør, Knut Roar Wiig.

Omsetningen til selskapet endte på 96 millioner kroner. Det er en økning på 60 prosent fra 2020, da resultatet ble 65 millioner kroner. I tredje kvartal lå selskapet an til en vekst på 97 prosent, men endte altså på 60 prosent.

– Vi tok noen kommersielle valg. Blant annet valgte vi å fokusere på Equinor-kontrakten og holde kapasitet ledig for den, sier han.

Selv om omsetningen går til værs, fører veksten med seg et underskudd på 37 millioner kroner før skatt. Det er en markant økning fra 2020. Da hadde de et underskudd like under millionen. Underskuddet kommer i hovedsak fra økte investeringer, ifølge dronesjefen.

Nordic Unmanned Sandnes-selskap: Norsk droneselskap med base i Sandnes som også har avdelinger på Fornebu i Bærum og Frankfurt i Tyskland. Børsnotert: Selskapet ble børsnotert på Euronext Growth Oslo i desember 2020. Vekst: Omsetningen var 68 millioner i 2020 og 96 millioner i 2021. Eiere: Knut Roar Wiig er fortsatt største eier med ca 12 prosent gjennom selskapet Skaulen AS. Lokale investorer er blant de største eierne. To av dem er Jan Henrik Jelsa og Roald Helgø som begge har eierposter på 9,87 prosent. Milliardindustri: Det europeiske dronemarkedet ble anslått til cirka 5 milliarder dollar i 2020 og forventes å bli dobbelt så stort innen 2025. Vis mer

Krigen fører til vekst

Sandnesbaserte Nordic Unmanned eksporterer til kunder over hele verden. På kundelista har de blant andre den amerikanske forsvarsgiganten Lockheed Martin. Nå merker det internasjonale droneselskapet en sterk økning i etterspørselen etter droner i sikkerhetssegmentet.

– Vi ser et skifte som følge av krigen i Ukraina, både i fokus og etterspørsel i markedet. Droner har blitt mye mer relevante enn tidligere, fordi det er økte sikkerhetsbehov og budsjetter, både på kort og lang sikt. Det å ha tilgang på droner gir en helt annen situasjonsforståelse enn det en var klar over, sier Wiig.

Tidligere har Wiig uttalt et mål om 4 milliarder i omsetning innen 2025. For å nå målet, sikter de seg inn på en tredobling av resultatet for 2021 i 2022.

– Kommer dere til å nå målene?

– Ja, det er ikke noe som tyder på noe annet, sier Wiig

Omsetningsveksten har ført til dobling av antall ansatte. Det gleder Nordic Unmanned-sjefen.

– Vi har fått nytt kontor, og det er allerede fylt opp. Ganske mange av nyansettelsene har kommet lokalt i Sandnes, sier Knut Roar Wiig.