Bartender raser etter Støres «meter-brudd»: – Latterlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klarte ikke å overholde meteren til andre gjester da han besøkte en bar i Tromsø onsdag. Det får utelivsbransjen til å reagere.

Frida Andersen er bartender på Blå i Oslo. Hun reagerer både på Støres brudd på meteren Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Er det ikke bare helt latterlig? spør Frida Andersen, bartender og driftsassistent på utestedet Blå i Oslo.

Under tirsdagens pressekonferanse ba statsminister Jonas Gahr Støre alle om å overholde meteren og bruke sunn fornuft. Dagen etter brøt han selv meteren da han var på bar med partikolleger i Tromsø.

– At du i noen sammenhenger lener deg over et bord for å si noe, det tror jeg skjer. Vi går ikke med en meter stillas rundt oss, sier Støre til VG torsdag.

Bartender Frida Andersen reagerer både på Støres meter-brudd og på meterkravet i seg selv.

– Reglene er slik at det er uteplassen selv som må legge til rette for at folk skal holde en meter, som kutter kapasitet og omsetning i to – men gjestene kommer til å sette seg nærmere hverandre uansett, selv statsministeren, sier hun.

– Symbolpolitikk

Andersen mener at utelivsbransjen igjen må ta regningen fordi meterregelen ofte krever at de må ha ekstra ansatte på jobb for å sørge for at gjestene overholder reglene.

– Dette er en symbolpolitikk med et symbol jeg ikke skjønner, sier Andersen.

Andersen mener de eneste som taper på dette, er utelivsbransjen.

– Det er åpenbart at regjeringen har blitt litt tunghørt gjennom alle meterne med klasseskille. På tide at de bytter navn på partiet, sier hun.

Støre møtte Ap-medlemmer i Tromsø onsdag kveld. Vis mer

Håper på oppheving av meteren

Noho-sjef Karl-Henning Svendsen, som driver flere av Oslos største utesteder, deriblant Kulturhuset, Prindsens Hage og Oslo Camping, er ikke like skarp i tonen.

– Det er kult å se Støre opplever hvor vanskelig det er å opprettholde meteren, sier han.

– Og det er koselig å se at han tar seg en øl. Så får vi bare håpe at han opphever meteren snart, sier Svendsen.

Utelivssjef Karl-Henning Svendsen håper regjeringen snart opphever meteren. Vis mer

Han mener kravet om at utestedene skal holdes ansvarlig for at gjestene holder en meter mellom seg, er tullete.

– Ingen i bransjen skjønner hvordan vi skal opprettholde meteren. Jeg håper de fjerner den fort, for det er en regel som er vanskelig å holde, som det kommer frem her. Både for oss og for gjestene, sier Svendsen.

Mener den enkelte må ta ansvar

Jan Olof Andersson, assisterende daglig leder på Lorry i Oslo, reagerer på bildene som viser hvordan Støre ikke klarer å overholde meteren.

– Jeg kan ikke unngå å tenke at det er morsomt. Men jeg tenker også på om det rammer baren det skjer i, at de får en prikk for at statsministeren ikke holder meteren, sier han.

Andersson mener ansvaret for å holde en meter bør ligge på den enkelte, og ikke på restauranten og baren.

Assisterende daglig leder Jan Olof Andersson inne på Lorry. Her er det vanligvis plass til rundt 130 personer. Vis mer

– Det burde være et personlig ansvar. Selvsagt skal restauranten legge til rette for at det finnes plass. Men å springe å passe på at ingen skal sitte nære hverandre til hver tid er komplisert og vanskelig. Men det er enkelt å legge til rette for at det er plass og ikke altfor mye folk, sier han.

– Blir du frustrert eller irritert over at en av dem som har bestemt at meteren skal holdes på, ikke klarer å følge den?

– Det er i alle fall et veldig tydelig eksempel på at det ikke er så lett, og et soleklart eksempel på at man gjør det vanskelig for utelivsbransjen, sier Andersson.

– Provoserende

Manager Tommy Olsen Nærland på bowling-baren Lucky Bowl i Sandnes har gått ut på Twitter og reagerer på Støres oppførsel.

– Når jeg ser at han ikke følger regelen så er det utrolig provoserende, sier han.

På Lucky Bowl i Sandnes er det vanligvis plass til 50 personer, men på grunn av meters-regelen er det kun 25 gjester som får plass.

– Hva vil du si til Støre nå?

– Han må klare å overholde egne regler. Han er øverste sjef, og vi skal følge hans regler. Men om ikke han følger dem, hvorfor skal vi?

– Meteren må oppheves i dag. Bare få det i gang. Dette går utover omsetningen og vi trenger det vi kan få nå etter disse årene, sier Nærland.