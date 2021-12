Hotellkjedene Scandic og Thon trekker alle permitteringsvarsler

Hotellkjedene følger Petter Stordalens Choice, og trekker alle permitteringsvarslene. – Nå står jeg med gåsehud, sier tillitsvalgt.

BEHOLDER ANSATTE I JOBB: Konsernsjef Morten Thorvaldsen i Thon Hotels. Vis mer

Det bekrefter hotellkjedene overfor E24.

– Det blir ingen permitteringer hos oss, skriver konserndirektør i Thon Hotels, Morten Thorvaldsen, i en SMS til E24.

– Vi har gjort alt vi kan for å slippe å permittere ansatte, og vi har sammen med partene i arbeidslivet bidratt til å kjempe frem en lønnsstøtteordning som gjør det mulig å unngå permitteringer i denne støtteperioden, sier Asle Prestegard, direktør for de norske hotellene i Scandic-kjeden, til E24.

De to hotellkjedene følger dermed det Petter Stordalen-eide hotellkonsernet Nordic Choice Hotels, og snur etter at regjeringen endret ordningen for lønnsstøtte.

Tillitsvalgt: – Årets julegave

Prestegard fra Scandic-kjeden påpeker at de ansatte er hotellenes viktigste ressurs.

– Det er viktig for oss å verne om den kompetansen og kunnskapen de besitter. Det er også viktig for oss å være sterke når markedene kommer tilbake og etterspørselen tar seg opp igjen, sier han.

– Nå er det viktig at myndighetenes støtteordninger vedvarer så lenge restriksjonene fortsetter å begrense driften vår, og at de bidrar til forutsigbarhet og trygghet i en vanskelig situasjon, sier Prestegard videre.

Tillitsvalgt Anne Marie Andersen i Scandic. Vis mer

Tillitsvalgt i Scandic, Anne Marie Andersen, fikk gåsehud da hun hørte at ledelsen ville trekke alle permitteringsvarslene. Hun har kjempet for å beholde ansatte i jobb siden varslene ble kjent, blant annet med god hjelp fra Fellesforbundet.

– Vet du hva? Nå er det bare lykkerus. Nå står jeg med gåsehud. Scandic har regnet gjennom helgen og sittet stille i båten. De har satt seg inn i det og brukt ressursene de har. Det må være årets julegave, sier Andersen over telefon til E24.

Enighet om lønnsstøtteordning

Regjeringen ble møtt med massiv kritikk da den la frem en lønnsstøtteordning fredag.

Nordic Choice og Thon Hotels varslet massepermitteringer. De mente at den opprinnelige ordningen for lønnsstøtte var for dårlig.

Les også Enighet om lønnsstøtte: – Hovedproblemet er at man må ta tilbake alle eller ingen

Thon-direktør Thorvaldsen hadde før helgen varslet permitteringer av rundt 1000 ansatte.

Mandag kom likevel regjeringspartiene til enighet med SV om en ny lønnsstøtteordning, og økte maksbeløpet for støtte til 40.000 kroner fra 30.000.

Fristen for å ta tilbake permitterte ansatte ble også forlenget fra 21. desember til 23. desember. En forutsetning for å få støtte er at man ikke permitterer noen ansatte.

Representanter fra restaurant-, hotell- og utelivsbransjen samlet seg lørdag foran Stortinget, for å demonstrere mot regjeringens kompensasjons- og lønnsstøtteordninger. Hovedbudskapet som gikk igjen var at tiltakene kommer for sent, og at de ikke er gode nok.