Tess dropper omstridt «tilstedebonus»

Slangeprodusenten Tess har betalt bonus til ansatte som ikke har fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker. Nå fjernes ordningen.

– Tilstedebonus fjernes med virkning fra 31. desember i år, sier Tess-eier og leder Erik Jølberg til Drammens Tidende.

Ordningen blir ikke kompensert med høyere lønn. Grunnen er at Jølberg frykter mer sykefravær og dermed høyere utgifter, skriver avisen.

Tilstedebonusen utgjør fra 600 til 800 kroner måneden for de ansatte. Denne reduseres ved fravær.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Tess-sjef Erik Jølberg som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse fredag.

Har fått kritikk

Tilstedebonusen ga ansatte utbetaling på 3.000 kroner i kvartalet, så lenge de hadde null fraværsdager. Om ansatte hadde fravær, for eksempel ved sykdom, fikk de bonustrekk på 1.500 kroner dagen, ifølge interne dokumenter E24 tidligere har omtalt.

– Det kan være forskjellige grunner til at folk er borte fra jobb, som de ikke kan lastes for, har nestleder i LO Handel og Kontor, Lena Reitan tidligere sagt til E24.

Flere ansatte har oppfattet bonusen som et press til å gå på jobb. Ordningen har fått kritikk for å diskriminere kronisk syke og gravide, mens helsemyndighetene har advart mot at den kan bidra til å spre smitte.

Gjorde helomvending

Tess har etter press fra storkunder også gått bort fra en ordning der fagorganiserte ikke fikk bonuser og goder som helseforsikring.

I kontrakten Bane NOR har med Tess står det blant annet at «arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt». Bane NOR har tidligere sagt til E24 at de tok kontakt med Tess for å få klarhet i om det var brudd i kontraktsvilkårene.

– Lik lønn for likt arbeid er et godt og gammelt slagord, skrev Tess-sjefen til «medarbeidere og forretningsforbindelser» da han forrige uke gjorde helomvending og lovet bonus og andre goder til fagorganiserte.

Nå varsler selskapet at de vil gå gjennom alle ordningene for å vurdere hvilke som gir pensjonspoeng. Bonuser som utbetales regelmessig som del av et avtalt bonusprogram, skal regnes med i pensjonsgrunnlaget, ifølge reglene.

Åpnet for å vurdere lovendring

Den siste tiden har E24 omtalt flere bedrifter hvor fagorganiserte ikke har fått bonuser på lik linje med de som ikke er fagorganiserte, blant annet i Power og Elkjøp. I Elkjøp snudde de i starten av oktober, og ga alle ansatte like lønn- og bonusordninger.

SV og Rødt har allerede varslet gransking, og åpnet for lovendring da de fryktet at det var «smutthull» i dagens forbud mot å diskriminere fagorganiserte. Både Power og Elkjøp avviste da at de motarbeider fagorganisering.

Arbeidsminister HadiaTajik har også åpnet for å vurdere lovinnstramminger for å hindre at selskaper reagerer mot ansatte som inngår tariffavtale.

– De som bidrar til å motarbeide fagorganisering vil få med meg å gjøre, og det er ikke sikkert de kommer til å like det, sa Tajik til E24 i oktober.