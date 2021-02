Støre vil innføre varslerombud etter Brun og blid-sak

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha et varslerombud som kan hjelpe folk som er blitt utsatt for utnytting og dårlige ledere, etter E24s sak om arbeidsforholdene i Brun og blid-systemet.

– Trist og uakseptabelt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om arbeidsforholdene i Brun og blid. Vis mer byoutline Paul Kleiven / NTB

– Dette er trist og uakseptabelt, og gir et røft bilde av hvordan unge arbeidstakere blir behandlet. Det gjør særlig inntrykk i en tid hvor coronanedstenging i stor grad rammer unge, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til E24.

Dette kommer etter at E24 søndag skrev om arbeidsforholdene på Brun og blid under konsernsjef Thorbjørn Frantzen og hans e-poster til arbeidstakere.

Siden oktober 2020 har Arbeidstilsynet ført tilsyn med to av Brun og blid-sjefens virksomheter, og funnet grove brudd på lover og forskrifter knyttet til blant annet arbeidsbestemmelser, renhold og internkontroll.

– Hvis vi skal få flere unge inn i varig arbeid, så må de vite at de møter et trygt og rettferdig arbeidsliv, der det blir ført tilsyn, sier Støre.

Til E24 skriver Frantzen at han «er helt enig med Støre», og at «vi trenger flere unge ut i arbeidslivet, spesielt nå».

«Men måten vi er blitt fremstilt stemmer overhodet ikke med virkeligheten. Vi har fantastiske ansatte som jeg er stolt av å arbeide sammen med», skriver han videre.

Vil ha eget varslerombud

Ap-lederen vil gi ansatte bedre vern mot å bli utsatt for det han kaller «bruk og kast» ved å innføre et varslerombud. Han mener det kan hjelpe folk som er blitt utsatt for utnytting og dårlige ledere.

– En ny instans må kunne gjøre det lettere å få sagt ifra om dårlige forhold på jobben. Det er blant annet mange av de mindre foretakene som ikke har verneombud, og da handler det om å gjøre det mulig å varsle, sier Støre.

– Når noe sånt som dette kan skje, så er det tegn på at noe mangler, sier han.

Et forslag om varslerombud ble foreslått av et ekspertutvalg i 2018 og var oppe til høring i Stortinget i 2019. Et flertall bestående av Høyre, Krf, Venstre og Frp gikk ikke inn for forslaget.

Ap, SV og Sp stemte for, og i høringsdokumentet står det at partiene mener at «dersom retten til varsling skal oppleves som reell, må det legges vekt på gode rutiner for håndtering av varslinger og et lovverk som garanterer mot gjengjeldelse, slik at det oppleves som trygt å varsle, både internt og eksternt».

Høyre jobber med lovforslag

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet ønsker kun å kommentere saken på et generelt grunnlag. Han mener at arbeidsmiljøloven skal kunne kreve at arbeidstakernes arbeidsmiljø er fullt forsvarlig, og at den forbyr enhver form for trakassering.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at et nytt forslag om varsling skal legges frem på Stortinget i løpet av våren. Vis mer byoutline Cornelius Poppe / NTB

– Arbeidstilsynet fører tilsyn med loven, og uten å kunne kommentere denne saken konkret, registrerer departementet at tilsynet her har tatt tak i flere forskjellige forhold, sier Einan.

– Når det gjelder varsling, har Arbeids- og sosialdepartementet nylig hatt på høring et forslag om at varslere på en enkel og billig måte skal kunne få prøvd saken sin hos Diskrimineringsnemnda, sier han.

– Vi jobber nå med et lovforslag som regjeringen planlegger å legge frem for Stortinget i løpet av våren, sier Einan.

Vil sørge for et godt arbeidsmiljø

Brun og blid-sjef Thorbjørn Frantzen svarte på innholdet i helgens artikkel i en e-post til E24. Her skriver han at artikkelen «inneholder flere feil», som at «ansatte i Brun og blid og FSI jobber for mye i strid med loven» og at selskapet driver med «ulovlig vasking». Likevel erkjenner han at «flere forhold ikke har vært i orden» og skriver at «mangler er tatt til etterretning og fulgt opp».

Han skrev også at det ikke kom «som noen overraskelse» at «enkelte tidligere medarbeidere som vi ikke var fornøyd med kritiserer meg», og at «vi krever topp kvalitet i alle ledd da vi er nødt til holde våre lokaler ennå bedre enn Arbeidstilsynet krever».

«Generelt krever jeg mye av meg selv, og jeg forventer at ansatte utfører den jobben de er tildelt. Straks noen begynner å gå i utakt, påvirkes hele organisasjonen. Og det er i den settingen e-postene må leses», skrev han videre.

Frantzen opplyste om at de i to måneder har «jobbet sammen med ulike ressurser for å få på plass forhold påpekt av Arbeidstilsynet, blant annet oppdaterte ansettelseskontrakter og valg av verneombud», og at «selskapene vil sørge for at virksomheten driver på en fullt ut lovlig måte og gjøre det som er mulig for å ha et godt arbeidsmiljø for sine ansatte».