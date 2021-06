Stor tilsynsaksjon mot norske TikTokere – avdekket flere mulige lovbrudd

Marcus & Martinus, Amalie Olsen og Jennie Sofie Lie Pickl er på listen blant norske TikTok-brukere som Forbrukertilsynet avdekket skjult eller for dårlig merket reklame. Flere av innleggene er nå fjernet.

STORE PÅ TIKTOK: Forbrukertilsynet hadde nylig en tilsynsaksjon mot 76 av de mest populære norske brukerne på TikTok.

Publisert: 25. juni

Forbrukertilsynet har i vår hatt en tilsynsaksjon mot 76 av de mest populære norske påvirkerne på TikTok.

Hos 24 av dem ble det funnet reklame som enten var for dårlig merket, eller ikke merket i det hele tatt. Seks påvirkere hadde også publisert innlegg hvor det var uklart hvorvidt det dreide seg om reklame eller ikke.

Disse har mottatt brev Forbrukertilsynet arbeider blant annet med å forhindre skjult reklame på sosiale medier. I vår har de sjekket de 76 mest populære TikTok-brukerne, og alle innlegg i perioden 1. november 2020 til aksjonsdagen 20. april 2021 er gjennomgått. Listen er basert på NRK Betas liste over mest fulgte norske TikTok-brukere. Disse har mottatt orienteringsbrev på bakgrunn av innlegg som var dårlig merket/skjult merking: Jennie Sofie Lie Pickl – @jenniesofie

Nicholas Løken – @nikkoloken

Edel Fosse – @edelfosse

May-An Tran – @mayantr

Emelie Lein – @emilielein88

Henriette Kjørmo – @kjormo

M & M Artister AS – @marcusandmartinius

Victoria Olsen – @victoriavettu

Herman Dahl – @hermandahl

Kristoffer Kaayne Kaalsaas – @kriskaayne

Linnea Lotvedt – @linnealotvedt

Ingrid Vik Lysne – @ingridviklysne

Sensei Regash – @sensei.regash

August Borgås og Martin Bryn – @augustogmartin

Ariel-Mari Andreassen – @arielandreassen

Christine Rømma – @christinepus

Fredrik Skoglund – @fredrikskoglundd

Amalie Kristoffersen – @amalkris

Rebecca Pleym – @rebeccapleym

Safari Yves Shabani – @safari.shaban

Johannes Uthaug – @snusleppen

Stian Thorbjørnsen – @staysman

Niklas Paulsen – @bolgen

Amalie Olsen Gjersøe @amalieolsengjerse Disse annonsørene har mottatt orienteringsbrev om reklame på TikTok: Junkyard AS

Bodyshapes AS / wearefit.no

Nakdcom One World AB

– Vi ser at stadig flere annonsører får øynene opp for TikTok som markedsføringskanal. Det er viktig at annonsører og påvirkere er sitt ansvar bevisst når de reklamerer, sier seksjonssjef i Forbruketilsynet, Nina Elise Dietzel.

På listen over brukere hvor det ble avdekket for dårlig merket eller skjult reklame, er blant andre Jennie Sofie Lie Pickl, Marcus & Martinus, Amalie Olsen, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Niklas «Bølgen» Paulsen.

ARTISTER: Marcus (til venstre) og Martinus.

Marcus & Martinus har over 4,5 millioner følgere på TikTok. De har mottatt brev både på bakgrunn av innlegg som inneholder skjult reklame, og for reklame som er for dårlig merket.

Innlegget som inneholder skjult reklame er fra mars 2021.

– Feilen er rettet opp i og Marcus & Martinus beklager for at det har skjedd, sier Gilbert Lunde i Universal Music.

– Dette er noe Marcus, Martinus og hele teamet rundt tar på høyeste alvor. Følgelig er det systemer og rutiner på plass internt for å passe på at det ivaretas, sier Lunde.

Dette er ikke første gang Marcus & Martinus kan ha brutt markedsføringsloven. I 2017 skrev Dagbladet at Forbrukerombudet vurderte en «løp og kjøp»-oppfordring under en konsert som ulovlig. Dette fordi store deler av publikumet var barn.

Strengere på TikTok

Forbrukertilsynet stiller strengere krav til reklame som er rettet mot barn, og ifølge Medietilsynets undersøkelse fra 2020 er TikTok en av de mest populære plattformene blant unge.

– Det kan være vanskeligere for barn å forstå hva som er reklame, og det er derfor særlig viktig å være ekstra tydelig på hva som er markedsføring, i et språk som barn kan forstå, sier Dietzel i Forbrukertilsynet.

Tar grep

Youtuber Amalie Olsen (22) har også mottatt brev på bakgrunn av innlegg som er dårlig merket eller ikke merket.

Forbrukertilsynet viser i tillegg til et innlegg postet i februar hvor Olsen skriver «go shop go crazy».

«Forbrukertilsynet minner om at det er forbudt i markedsføring direkte å oppfordre eller oppmuntre barn til å kjøpe eller til å overtale deres foreldre eller andre voksne til å kjøpe produktene deres.» står det i brevet.

Olsen er en del av Youtube-nettverket Splay.

– Splay som nettverk tar ansvar med å informere våre innholdsskapere om hvordan de kan merke tydelig på TikTok, og har basert på Forbrukertilsynets oppdaterte retningslinjer for merking på TikTok i orienteringsbrevet de sendte ut, fulgt opp alle våre profiler om disse, skriver Emilie Jebsen i Splay i en e-post.

Får ingen konsekvens

Loven har ikke et «merkekrav», men sier at all markedsføring skal fremstå tydelig som reklame.

Flere av innleggene som Forbruketilsynet ikke mener er godt nok merket er innlegg som er merket med «Ad». Det gjelder blant annet for influencer Jennie Sofie Lie Pickl (20).

INFLUENCER: Jennie Sofie er en av Norges største influencere.

– Forbrukertilsynet rådgir at man benytter ordene annonse eller reklame, så posten ble tatt ned da det ikke er mulig å redigere tekst på TikTok-plattformen. Alt øvrig innhold var merket korrekt og i tråd med forbrukertilsynets retningslinjer, sier hennes manager, Julianne Fjørtoft.

Selv om Forbrukertilsynet har avdekket skjult eller for dårlig merket reklame, får det ingen konsekvens i denne omgang. Dietzel sier derimot at de vil ta det i betraktning ved senere tilsyn.

Bølgen Entertainment AS, som representerer artist Niklas «Bølgen» Paulsen (20), er enig i at reklame må merkes tydelig i tråd med loven, og takker Forbrukertilsynet for veiledningen.

ARTIST: Bølgen, eller Niklas Paulsen, har fått en av låtene sine kjent på videotjenesten TikTok

Annonsør har hovedansvar

Forbrukertilsynet har også sendt ut orienteringsbrev til annonsører.

– Det er de som har hovedansvar når de tar i bruk påvirkere i markedsføringen, og de må sørge for at reklamen er i tråd med loven. De må ha gode rutiner for opplæring, oppfølging og kontroll av påvirkerne, sier Dietzel i Forbrukertilsynet.

Hun påpeker likevel at påvirkerne ikke er uten ansvar, og kan holdes ansvarlig for medvirkning til lovbrudd.

Junkyard er blant annonsørene som er bedt om å orientere forbrukertilsynet om hvilke rutiner de har for markedsføring. I en e-post til VG skriver daglig leder at de tar på alvor det ansvaret de har.

– Vi vil i lys av denne saken dele orienteringsbrevet til relevant avdeling, og gjennomgå rutiner relatert til dette, sier Philip Vogt.

* Managementselskapet til Marcus & Martinus er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. . Her er en oversikt over koblinger og bindinger som kan være relevante for journalistikken i VG.