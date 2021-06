32 McDonald’s-restauranter stengt etter etter K-pop-kaos

Siden lanseringen i slutten av mai har salget forbigått menyen som ble lansert i fjor høst i samarbeid med rapperen Travis Scott.

Matbud samlet på en McDonalds i Indonesia for å plukke opp ordre etter BTS-lansering. Vis mer byoutline ADITYA AJI / AFP

Flere indonesiske restauranter i Semarang i Indonesia måtte stenge ned etter frykt om at de skulle bli «covid-hotspots». Årsaken? En meny bestående av ti kyllingnuggets, pommes frites, en brus og to dippsauser lansert i samarbeid med K-popbandet BTS.

Ifølge BBC ble totalt 32 restauranter på tvers av byen Jakarta stengt. Det var flere restauranter som også måtte stenge ned andre steder i Indonesia.

På grunn av pandemien møtte ikke kundene opp selv, men det var matbud som kom for å hente ordrene. Ifølge avisen uttalte flere av budene at de måtte vente i flere timer for å få hentet maten.

Menyen ble først tilgjengelig i Indonesia på onsdag, men har vært tilgjengelig i flere land siden 26. mai. Norge står ikke oppført over landene hvor menyen er planlagt lansert.

Slår Travis Scott-menyen

Bare en uke etter lanseringen steg restaurantbesøkene med 12 prosent sammenlignet med uken før, ifølge Business Insider som siterer en rapport fra Gordon Haskett. Det er også de høyeste tallene så langt i 2021.

Travis Scott-menyen var så populær sist høst at McDonalds-restaurantene i USA gikk tom for ingredienser til sin «Quarter Pounder»-meny. Samtidig tjente rapperen Travis Scott minst 20 millioner dollar på avtalen, ifølge Forbes. Etter lansering av denne menyen økte antallet besøkende med ni prosent.

Det er likevel én sandwich som slår både Travis Scott og BTS-menyene. Det er den nylanserte «crispy chicken sandwich», som fikk antallet besøkende til å stige med 16 prosent den første uken. Denne har heller ikke blitt lansert i Norge.

Selger «merch»

Ifølge McDonalds nettsider er menyen kun tilgjengelig i en begrenset tidsperiode. Samtidig vil «eksklusivt» materiale fra boybandgruppen publiseres i selskapets app.

I tillegg til mat, som hurtigmatkjeden er godt kjent for, har de også produsert hettegensere, morgenkåper og handlenett med K-popgruppen.

Også Travis Scott solgte T-skjorter, hettegensere og postere gjennom sitt samarbeid med McDonalds.