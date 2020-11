Vendte XXL ryggen etter avsløringer – nå kan Nav snu

XXL har oppfylt alle pålegg fra Arbeidstilsynet, som fant «alvorlige» brudd på arbeidsmiljøloven etter E24s avsløringer. Det baner vei for å gjenreise sportskjedens nasjonale samarbeid med Nav.

KAN SAMARBEIDE IGJEN: Arbeidstilsynet har avsluttet sine saker. Vis mer

Publisert: Publisert: 22. november 2020 11:58

Både Nav og XXL bekrefter overfor E24 at de nå er i «dialog» etter at Arbeidstilsynet har avsluttet sin sak mot sportskjeden.

XXL har brukt flere måneder på å rette opp i totalt ni pålegg, etter at tilsynet i februar konkluderte med «alvorlige» brudd på arbeidsmiljøloven ved XXLs hovedkontor på Alnabru.

Bakteppet for XXL-tilsynet var blant annet E24s artikler om arbeidsforholdene i sportskjeden i fjor høst, som fikk tilsynet til å starte egne undersøkelser.

I et brev Arbeidstilsynet har sendt XXL, som også E24 har fått, oppsummeres alle påleggene som nå har fått status som «oppfylt».

OPPFYLT: I dette brevet bekrefter Arbeidstilsynet at XXL har oppfylt alle pålegg etter at de i februar fant «grove» brudd på arbeidsmiljøloven. Vis mer byoutline Kilde: Brev fra Arbeidstilsynet til XXL.

Nav-sjef: Skal snart møte XXL

Nav har krevd at XXL rydder opp i alle forholdene tilsynet har påpekt før de vil vurdere å sende nye brukere på tiltak i XXLs butikker, slik etaten tidligere har gjort i stor skala gjennom et nasjonalt samarbeid.

Nav bekrefter at Arbeidstilsynet har underrettet dem om at «saken er avsluttet».

Men de har ennå ikke bestemt seg for om de skal gjenoppta samarbeidet med XXL, understreker arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

– Vi er i dialog med dem og planlegger et møte i månedsskiftet november/desember, skriver Nav-sjefen i en e-post til E24.

Marte Ramuz Eriksen, XXLs pressekontakt, omtaler den nye dialogen med Nav som «positiv».

Lagt på is

I en serie E24-artikler har XXL-ansatte fortalt om systematisk fabrikkering av salgstall, varehussjefer som beordrer armhevinger, og ansatte som ble nektet måltider og straffet med isvann under XXLs intensivkurs for ledertrening.

Det førte til at Nav gikk ut offentlig med en pekefinger til sin samarbeidspartner:

– Vi har i etterkant av medieoppslagene tatt kontakt med XXL-ledelsen for å påse at dette ikke er forhold som har rammet våre tiltaksdeltagere. Det har vi fått forsikringer om, sa arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik til E24 i september i fjor.

Men da sportskjeden før jul la frem en ekstern granskingsrapport som bekreftet de omtalte arbeidsforholdene, holdt ikke lengre XXLs lovnader for Nav.

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i Nav Vis mer byoutline Tore Kristiansen

Ordknappe

På nyåret bestemte de seg for å heller fryse sitt nasjonale samarbeid med XXL, som årlig har ført til at et hundretalls Nav-brukere sendes på ulike arbeidsmarkedstiltak i sportskjedens butikker. Det vanligste tiltaket har vært arbeidstrening.

XXL har ikke svart på E24s spørsmål om når de håper samarbeidet kan bli gjenopptatt, og hvorvidt de ønsker å bruke ordningen i samme utstrekning som før.

E24 har også spurt Nav om hvilke eventuelle garantier de har fått fra XXL, og spurt om hvor fornøyd de er med prosessene sportskjeden har gjennomført så langt for å bedre arbeidsmiljøet sitt.

Etaten sier de ikke ønsker å svare på slike spørsmål før de har gjennomført sitt kommende møte med XXL.