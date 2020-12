Norgesgruppen får gebyr på 8,75 milliarder kroner fra Konkurransetilsynet

Norgesgruppen har tirsdag, på samme måte som Coop Norge SA og Rema 1000 AS, mottatt et foreløpig varsel om overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid. Det går frem av en melding.

«For NorgesGruppen er det varslede gebyret på 8,75 milliarder kroner. Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at bransjenormen for sammenliknbar reklame, som dagligvareaktørene inngikk i samråd med forbrukermyndighetene, har etablert grunnlag for brudd på konkurranseloven. NorgesGruppen mener at verken bransjenormen, eller praktiseringen av denne, er i strid med konkurranseloven. Bransjenormen som er inngått i full offentlighet og i samråd med forbrukermyndighetene, fremmer sunn konkurranse til beste for kundene. Avtalen har bidratt til sterk priskonkurranse over flere år».

