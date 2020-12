Yara gir over 170 millioner kroner i coronabonus til de ansatte

Alle ansatte i Yara over hele verden får tusen dollar hver som takk for innsatsen gjennom coronapandemien. – I de første dagene etter nedstengningen sov jeg dårlig, sier Yara-sjefen.

CORONABONUS: For enkelte ansatte tilsvarer Yara-bonusen to-tre månedslønner. Bildet viser Yara-ansatte i Kenya. Vis mer byoutline ALLAN GICHIGI

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Torsdag annonserte det norske gjødselselskapet at alle de rundt 16.000 ansatte får tusen dollar (8.600 kroner) hver som en ekstraordinær coronabonus, totalt over 170 millioner kroner (inkludert skatt og avgifter).

Yara-sjef Svein Tore Holsether er forteller om overveldende respons på den overraskende «julegaven».

– Mailboksen min har nå nærmeste kollapset etter at nyheten ble sendt ut fra min mailadresse. Det er klart at det mange steder utenfor Norge treffer enda sterkere og settes umåtelig stor pris på, sier han til E24.

Utbetalingen kommer uansett hvilken stilling man har og i hvilket land man jobber (kun konsernledelsen er unntatt). For enkelte ansatte utgjør summen to-tre månedslønner.

Yara har ansatte i 60 land i Europa, Afrika, Sør- og Nord-Amerika, Asia og Oseania.

Yara-sjef Svein Tore Holsether. Vis mer byoutline Yara

Sov dårlig

– Vi kom jo i en ekstraordinær situasjon i mars. Selv om vi hadde fått et lite forvarsel fra våre ansatte i Wuhan (Kina), var styrken ekstrem, sier Holsether.

Han påpeker at situasjonen var fullstendig uoversiktlig i pandemiens første fase. I mars og april, som kanskje er den mest avgjørende tiden av året for bøndene, kunne konsekvensene blitt katastrofale hvis de ikke hadde kunnet levere.

– I de første dagene etter nedstengningen sov jeg dårlig, fordi jeg visste at dersom våre produkter ikke kom til bøndene, ville halvparten av avlingen gå tapt. Så begynte tallene å tikke inn; produksjonsrekord i Nord-Italia, rekordskipninger Frankrike, Spania, Italia og leveranse av kritisk materiale til Malaysia.

Flere steder var det bekymring blant de ansatte for konsekvensene av sykdom og faren for permitteringer. Selskapet innførte derfor betaling under sykefravær fra april, for å unngå at syke møtte opp på jobb.

I tillegg ble det gitt en garanti på tre måneder med full lønn fra selskapet ved eventuell permittering, som det for øvrig ikke ble behov for.

Det har bidratt til mindre smitte blant Yaras ansatte enn det situasjonen i landene ellers skulle tilsi, tror Holsether. Yara følger nå smitteutviklingen i selskapet på daglig basis.

– Dessverre har vi hatt dødsfall blant våre ansatte, og ansatte som har mistet familiemedlemmer til corona, så det er klart det har vært et veldig vanskelig år for oss, sier Yara-sjefen.

Les på E24+ Les også: (+) Utbyttemaskinen tar en attraktiv børsnisje

– Har ikke sluppet ned guarden

Yara innfører nå også andre sosiale goder som vi tar for gitt her hjemme, men som er banebrytende i mange land, som seks måneders svangerskapspermisjon, tilrettelegging for amming og bønn på jobb, og tilgang til mental helsehjelp.

– Hvordan ser utsiktene for neste år ut?

– Vi er glade for den utviklingen som har skjedd på medisinsiden, og at det kommer vaksiner, men smittesituasjonen akselererer fortsatt, så vi har ikke sluppet ned guarden enda.

Han er innstilt på at det kan ta tid, fordi det mange steder nå er verre enn i mars og april.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Det hjelper ikke at Norge får vaksiner hvis ikke for eksempel også afrikanske land får det.

Yara-sjefen vil ikke si noe spesifikt om utsiktene for selskapet neste år, annet enn at etterspørselen etter selskapets produkter er lite påvirket av pandemien.

Etter årets tre første kvartaler hadde selskapet et netto overskudd på 444 millioner dollar (3,8 milliarder kroner), opp fra 390 millioner dollar på samme tid i fjor.

Les også Les også: Yara foreslår tilleggsutbytte etter sterkere resultat

Les også Les også: Yara ber hviterussisk gruveselskap om å slutte å straffe ansatte: – Situasjonen er ikke holdbar