Milliardær Johan H. Andresen: Vil ansette flere med CV-hull

– Det er ikke sikkert alle er lønnsomme fra dag én. Men det er godt mulig de er langt mer lønnsomme fra dag 1.000, sier Ferd-eier Johan H. Andresen.

VIL HA MER INKLUDERING: Ferd-eier Johan H. Andresen etterlyser mer dristighet i rekrutteringen hos norske bedrifter. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: 24. oktober 2020 10:40

– Dette er ikke et attføringstiltak, det er ikke noe feil med disse menneskene. Av en eller annen grunn har de havnet utenfor, og kanskje ikke helt turt å melde seg på igjen, sier Johan H. Andresen.

Eieren av Ferd tar imot E24 sammen med konsernsjef Morten Borge i investeringsselskapets flunkende nye lokaler i Vika i Oslo. På mandag får de besøk av statsminister Erna Solberg, som skal åpne Ferds årlige konferanse om sosialt entreprenørskap (se faktaboks).

Årets tema er arbeidsinkludering og fordomsfrie ansettelser, og har som mål å gi bedriftsledere og rekrutterere «innsikt og verktøy som gjør det lettere å ansette flinke folk med hull i CV-en».

– De sosiale entreprenørene har gitt mange en plattform for å komme seg ut av døra, bygge opp en CV og i noen tilfeller også fått fast arbeid. Nå ønsker vi å bygge en bro mellom de løsningene og holdningene som de sosiale entreprenørene har skapt, inn mot de store bedriftene som tross alt vil stå for majoriteten av arbeidsmulighetene fremover, sier Andresen.

Han forteller om da en av Ferds porteføljebedrifter, HRM-selskapet Simployer, nylig utlyste en ny stilling.

– Det var en kar som ikke tilfredsstilte kravene på noen måte. Men så satte han seg ned og lærte hele programmeringsspråket deres i løpet av helgen før fristen gikk ut. Hvis du som rekrutterer ikke anerkjenner det som en ferdighet, og sier at han ikke tikker boksene uansett, da vil vi gjerne bidra til å endre tankesettet ditt, sier Andresen.

Sosialt entreprenørskap Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handler om å utvikle nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller og om å samarbeide på nye måter.

Sosiale entreprenører kan gjennom erfaringsbasert kunnskap, praktiske erfaringer og egne nettverk ha fortrinn framfor tradisjonelle offentlige løsninger.

Regjeringen har i den politiske plattformen sagt at den vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. For å få flere i arbeid og aktivitet, ønsker regjeringen et mangfold av leverandører og fagmiljøer.

Kilde: Regjeringen.no Vis mer vg-expand-down

ÅPNER FERD-KONFERANSE: Statsminister Erna Solberg. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Vil bli mer dristige

I invitasjonen til det heldigitale seminaret, som allerede har flere hundre påmeldte, heter det blant annet at «ulike bakgrunner kan bidra til et mer mangfoldig arbeidsmiljø, bedre trivsel og styrket bunnlinje. Dette støttes også av forskning».

– I en ansettelsesprosess pleier man tidlig å dele bunken. De som rammes av fordomsfulle prosesser havner som regel i den bunken som ikke blir vurdert videre. Vi ønsker å bli mer bevisste på potensialet deres, mer dristige om du vil, og ta med flere fra den bunken videre i prosessen, sier Andresen.

Ferd etablerte sosialt entreprenørskap som et eget forretningsområde i 2009, og har de siste årene gitt støtte til flere gründere og bedrifter som gir jobbmuligheter til mennesker som er blitt stående utenfor arbeidslivet.

Blant disse er Medarbeiderne, som tilbyr henting av gjenvinnbart avfall fra husstander på abonnement, og ansetter folk med rusbakgrunn. Gammel Nok er et bemanningsbyrå for ufrivillig arbeidsløse over 50 år.

Dette er Ferd Familieeid investeringsselskap. Grunnlaget for familieformuen ble lagt med etableringen av Tiedemanns Tobaksfabrik i 1849. Tobakksvirksomhet ble solgt i 1998, og i 2001 endret konsernet navn til Ferd.

Ferd eies i dag av Johan H. Andresen og hans to døtre Katharina og Alexandra, henholdsvis femte og sjette generasjon Andresen. Verdijustert egenkapital var på 35 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Ferd utøver aktivt eierskap i unoterte selskaper som Mestergruppen, Fürst, Swix og Aibel, og forvalter samtidig en betydelig finans- og eiendomsportefølje. Sosiale entreprenører har vært et eget forretningsområde siden 2009. Vis mer vg-expand-down

– Lønnsomhet er en finurlig greie

Andresen tror det å bli innkalt til jobbintervju i seg selv er en viktig faktor for å bygge selvfølelse og tro på at man er på riktig spor.

– Det endelige målet er å inkludere dem gjennom arbeid, og noen vil ha en lengre vei. Hvis de mangler språk eller andre kritiske ferdigheter, må man se på mulighetene for et opplæringsløp enten i forkant eller underveis, sier Andresen.

– Dere fremhever selv at bedrifter kan bli mer lønnsomme av å ansette mer utradisjonelt. Men det høres jo ut som dette i stedet vil påføre bedriftene høyere kostnader og dermed redusert lønnsomhet?

– Lønnsomhet er en finurlig greie, og veldig avhengig av hvilken periode du måler. Det er ikke sikkert alle er lønnsomme fra dag én, som en mer tradisjonell ansettelse kanskje ville vært. Men det er godt mulig at de er mye mer lønnsomme fra dag 1000, sier Andresen.

Ifølge Ferd-eieren er det vanskelig å forklare eller måle verdien av mangfold i en bedrift.

– Mange fungerer godt fra første stund. Andre tar også med seg noe annet, noen kaller det addisjonalitet. Vi vet ikke helt hvordan vi skal beskrive det før personen rekker opp hånden i møtet og peker på noe ingen andre har tenkt over, og fører prosjektet over i et helt annet og riktigere spor, sier Andresen.

SENDER SIGNAL: Ferds porteføljebedrifter har over 16.000 ansatte i Norden. Konsernsjef Morten Borge oppfordrer til endringer i måten nye ansatte rekrutteres. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

– Vår erfaring er at de menneskene som blir mest overrasket over å få jobben også går inn i den med en veldig sterk lojalitetsfølelse. I et lengre lønnsomhetsperspektiv vil dette bety mye for mange bedrifter, sier Borge.

Ferds porteføljebedrifter har nærmere 16.000 ansatte i Norden. Andresen og Borge vil sende et tydelig signal til egen organisasjon om å utvide horisonten i ansettelsesprosesser.

– Man skal ikke undervurdere at det krever mot å gå utenfor vante stier. Vi håper at når vi nå oppfordrer Ferd-bedriftene til å tenke gjennom dette, så kan det senke terskelen hos de som driver med den daglige rekrutteringen, enten det er ved verftet til Aibel eller et byggevarehus i Mestergruppen. Budskapet vårt er at det er lov å prøve, sier Borge.

– Og det er lov å feile, skyter Andresen inn.

Avhengig av at samfunnet fungerer

Gjennom arbeidet med sosiale entreprenører har Ferd beregnet at inkluderingen av en person i arbeidslivet som ellers ikke ville blitt det, har en positiv nåverdi for samfunnet på rundt 12 millioner kroner. Regnestykker er verifisert av DNV GL.

– For samfunnet har det en kjempeverdi at disse menneskene kan få lov til å bidra. Og som bedriftseier er vi selvfølgelig avhengig av at samfunnet fungerer, sier Andresen.

Han trekker frem ulike kilder til utenforskap. En tøff sosial bakgrunn, helseutfordringer, opphold i fengsel eller på institusjon, nyankomne til landet som ikke kan språket.

NESTE FASE: - Rollen til de sosiale entreprenørene er ofte å gjøre folk klare til å søke på en jobb. Nå vil vi ta dette et steg videre, sier Ferd-eier Johan H. Andresen. Ferd-sjef Morten Borge t.v. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

– Rollen til de sosiale entreprenørene er ofte å gjøre folk klare til å søke på en jobb. Nå vil vi ta dette et steg videre, ved å inspirere både våre egne og andre store bedrifter der ute til å tenke annerledes om arbeidssøkere som ikke er helt A4, sier Andresen.

– Men dette vil jo ikke øke sysselsettingen totalt sett?

– I Ferd har vi en klar ambisjon om å bidra til flere arbeidsplasser gjennom at bedriftene våre vokser og gjør det bra. Men i dette tilfellet må man også tenke på at jo lenger mennesker går uten arbeid, jo større blir den negative sosiale effekten rundt det individet og vedkommendes familie. Å unngå at for mange i Norge blir stående permanent utenfor arbeidslivet, har derfor en selvstendig verdi, sier Borge.

