Statlig støtte kan bidra til overskudd for konsertarrangøren Live Nation: – Vi har ingen reell drift

Virusrestriksjoner har gjort 2020 til et unntaksår for Live Nation Norway. Likevel forventer konsertarrangøren å gå i pluss.

Live Nation Norway var blant konsertarrangørene som måtte stenge ned virksomheten sin i mars, da regjeringen innførte de første kraftige tiltakene i møte med viruspandemien.

I sin ferskeste årsrapport, som gjelder for 2019, omtaler selskapet 2020 som et «unntaksår».

Men støtteordninger fra myndighetene bidrar likevel til at Live Nation «forventer å levere et mindre overskudd i 2020,» ifølge rapporten.

– Det er basert på at kulturdepartementet har gått ut med gode kompensasjonsordninger. Vi håper og tror at vi går i pluss, og det er utelukkende på grunn av kompensasjonsordningen, vi har ingen reell drift, sier finansdirektør Morten Valestrand til E24.

– Ting så lyst ut

Valestrand sier at de ikke har eksakte tall for støtten de har mottatt gjennom regjeringens egne kompensasjonsordning til kultursektoren.

Gjennom kontantstøtteordningen til bedrifter, der Live Nation søkte om støtte for mars og april, viser tall fra Skatteetaten at selskapet totalt mottok omtrent 785.000 kroner.

Fra og med mai har Live Nation ikke søkt om mer penger gjennom denne ordningen, opplyser Valestrand.

Samtidig falt selskapets omsetning til 4,5 millioner i mars og 2,1 millioner i april. Året før omsatte selskapet for henholdsvis 31,3 og 10,5 millioner kroner i løpet av disse månedene.

Før krisen slo inn så imidlertid bildet annerledes ut for Live Nation. Ifølge tallene Skatteetaten har hentet inn, landet den samlede omsetningen for januar og februar på 47,2 millioner kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

– Starten på året var veldig god for oss. Med festivaler og konserter så ting lyst ut, og det var planer om å gjøre mye gøy i år, sier Valestrand.

– Den uken alt ble stengt ned skulle vi ha to Bryan Adams-konserter. Så tok det brått slutt.

Vil øke publikumsgrense

Når det gjelder virksomheten fremover, mener finansdirektøren at virusbekjempelsen er sentral:

– På konsertbiten tror vi alt avhenger av å få en vaksine på plass, sier Valestrand.

– Vi håper også at man begynner å se på kulturarrangører som de proffeste til å håndtere publikum. Nå er grensen på 200 i mesteparten av samfunnet, mens det er 50 i Bergen. Det bør være mulig å øke dette, det har bransjen vist at går an, fortsetter han.

Er det noe dere frykter i nærmeste fremtid?

– Det vi frykter økonomisk er at de støtteordningene som finnes for kulturlivet fases ut. Det er den aller største risikoen, for da blir det fryktelig store underskudd. Vi håper at kulturdepartementet viderefører støtten for avlyste arrangementer inn i 2021.

– Ikke det beste året

Ifølge Live Nations siste årsrapport landet salgsinntektene for 2019 på totalt 384,3 millioner kroner, omtrent 20 millioner kroner mer enn året før.

Likevel bidro økte kostnader til et resultatfall til 3,4 millioner kroner etter skatt i fjor, mot 22,2 millioner kroner i 2018.

– Det er alltid mye risiko som er forbundet med konserter. Nå har man vært gjennom noen rekordår, så kom 2019 med noen arrangementer som gikk i underskudd og trakk ned resten, sier finansdirektør Valestrand.

– Det var ikke det beste året, men det er jo sånn bransjen er.

