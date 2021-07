Rekord-halvår for norsk sjømat – eksportverdien var 53,7 milliarder kroner

Eksportverdien av norsk sjømat har aldri vært høyere i et første halvår enn i 2021. På seks måneder har Norge eksportert sjømat for 53,7 milliarder kroner.

Det er norske kongekrabber som topper vekstøkningen for norsk sjømateksport i første halvår av 2021, ifølge Norges sjømatråd. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Veksten er på 646 millioner kroner, eller én prosent økning fra samme periode i fjor.

– Til tross for en styrket norsk krone og at markedene fortsatt er preget av coronapandemien, er årets første halvår det beste noensinne for sjømateksporten målt i verdi, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Under coronapandemien har hjemmekonsumet av sjømat økt, og når verdens restauranter åpner igjen, kan det gi et ytterligere løft, tror Larsen.

– I de markedene som gjenåpner, ser vi en kraftig vekst i restaurantbesøkene, på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, sier hun.

I juni alene ble det eksportert sjømat for 9 milliarder kroner. Det er en økning på seks prosent, eller 496 millioner kroner, sammenlignet med juni i fjor.

Laks leder an

Norge eksporterte over en halv million tonn laks i første halvår. Spesifikt endte eksporten på 562.000 tonn til en verdi av 35,3 milliarder kroner i perioden.

Det er en økning i volum på 12 prosent.

Tallene viser at det var Polen, Frankrike og USA som var de største mottakerne av laks fra Norge i løpet av årets seks første måneder, mens Italia representerer det største vekstmarkedet.

– Dette må ses i sammenheng med gradvise lettelser i tiltakene mot coronapandemien sammenlignet med situasjonen i første halvår 2020. Økt hjemmekonsum, vekst i takeaway-segmentet og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren er årsakene til de positive tallene, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Samtidig viser lakseeksporten en sterkt positiv utvikling sammenlignet med juni i fjor, med en økning i eksportvolum på 19 prosent tilsvarende 98.500 tonn laks til en verdi av 6,3 milliarder kroner. Verdien av laksen økte med 596 millioner kroner, tilsvarende en økning på ti prosent.

Men der lakseeksporten virker å ta av er tallene mindre positive for ørreten, som falt i eksportvolum med 20 prosent i første halvår. Det ble eksportert 25.000 tonn ørret til en verdi av 1,6 milliarder, men det er altså et fall på 253 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen skal skyldes redusert produksjon, melder analytikeren.

– Fantastiske nyheter

Tallene viser at hjemmekonsumet av sjømat har økt under pandemien, og særlig er skalldyrtallene positive med en vekst på hele 609 millioner kroner i første halvår, til totalt 1,7 milliarder kroner.

– Dette er fantastiske nyheter for sjømateksporten, sier Larsen om eksporttallene.

Salget har vært spesielt godt til Sør-Korea, hvor det var størst verdivekst i norsk sjømateksport, med en totaløkning på 358 millioner kroner til 1,9 milliarder første halvår. Av varegruppene er det kongekrabbe som kommer best ut, med en verdiøkning på 698 millioner kroner til 1,7 milliarder - eller 85 prosent.

Det markerer tidenes beste halvår for eksport av kongekrabbe.

Selv om det generelt sett går veldig bra med norsk sjømateksport, er det også krevende tider for noen arter og kategorier. Nedgangen er størst i salget av torsk, som har en redusert verdiøkning på om lag 441 millioner kroner fra i fjor.

Ellers har eksport av makrell til Japan hatt en positiv utvikling.

– Coronapandemien bidro til økt etterspørsel etter makrell i viktige asiatiske markeder i fjor, og vi ser at trenden fortsetter også i år, uttaler Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd.

Men samlet endte juni i nedgang i både volum og verdi for makrell. Nedturen endte med eksport av 9.000 tonn til en verdi av 148 millioner kroner, et verdifall på 19 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Samtidig har bortfall av turisme og nedstengte restauranter satt sitt preg på utviklingen i flere markeder, blant annet markedet for klippfisk, ifølge Aandahl. Eksportvolumet til det største markedet, Portugal, falt med syv prosent i første halvår og er ned 13 prosent siden 2019.