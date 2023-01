Verste konkurshalvår i Sverige på ti år

Antallet konkurser i nabolandet økte med 22 prosent i siste halvdel av 2022, ifølge UC.

Restaurantbransjen fikk nye utfordringer å stri med i fjor. Her fra Stureplan i Stockholm.

Kraftig prisvekst, krigen i Ukraina og høye strømpriser er blant faktorene som bidro til økningen i konkurser, ifølge UC. Selskapet leverer blant annet kreditt- og selskapsinformasjon.

Konkursstatistikken de utarbeider viser at antallet konkurser i Sverige økte med 22 prosent i siste halvår av 2022, målt mot samme periode året før. Det tilsvarer det høyeste antallet på ti år.

For 2022 totalt sett økte antallet konkurser med 5 prosent sammenlignet med 2021. I pandemiåret 2021 var det unormalt få konkurser i Sverige, akkurat som i Norge.

Det var optimisme ved inngangen til 2022, men i stedet ble svensk og global økonomi rammet av «en rekke utrivelige overraskelser», sier Johanna Blomé, økonom i UC, i en pressemelding.

– Markedskontrastene mellom de første månedene av 2022 og der vi står i dag er store – noe vi ser direkte reflektert i UCs statistikk med økt antall konkurser og lavere antall nystartede selskaper, sier Blomé.

Nytt problemår for restauranter

Restauranter er blant bedriftene som har fått det tøft det siste året, som kommer etter at coronapandemien preget de to årene før det.

Konkursene innen hotell- og restaurantbransjen økte med 7 prosent i 2022. Antallet nystartede restauranter var det laveste på ti år.

– Etter pandemien er krigen og inflasjonen nok en tung stein i sekken for restauranteiere rundt om i landet. I tillegg har husholdningenes tiltro til økonomien vært rekordlav i høst ifølge Konjunkturinstituttets målinger, som følge av det økte rentenivået og at mange opplever at lønnen blir «spist opp» av inflasjonen, sier UC-økonom Blomé.

Også i detaljhandelen har antallet konkurser økt markant. Økningen for sektoren var på 16 prosent totalt sett i 2022.

– Bare begynnelsen

– Mange bedrifter går et tøft 2023 i møte, sier Blomé videre.

Hun trekker blant annet frem at særlig små selskap rammes av likviditetsutfordringer på grunn av økte strømpriser, innkjøpspriser og renter.

Blomé mener risikoen er stor for at konkursene vil fortsette å øke, i alle fall i første del av 2023.

– Nå som vi sitter med fasiten tyder det meste på at dette bare er begynnelsen.