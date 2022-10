Var nesten hele året i Norge uten å skatte

OSLO TINGRETT (E24): I 2017 tilbrakte John Carew nesten ti måneder i Norge. Likevel var han skattemessig bosatt i England, hvor han kun oppholdt seg ti dager og hverken hadde jobb eller et sted å bo.

SKUESPILLER: I 2017 spilte John Carew i «Heimebane», og tilbrakte mye tid i Norge.

Under utspørringen av Carew kommer aktor Marianne Bender til 2017. Dette er det første året i tiltalen der Carew står tiltalt for å ha unndratt skatt med forsett.

I Norge er regelen at selv om du er skattemessig bosatt i et annet land, må du skatte om du oppholder deg i landet mer enn 183 dager.

Skatteetaten og Økokrim har kartlagt Carews kortbruk, og har dokumentert at han har oppholdt seg følgende antall dager i Norge:

2014: Minst 233 dager

2015: Minst 259 dager

2016: Minst 274 dager

2017: Minst 299 dager

2018: Minst 282 dager

2019: Minst 289 dager

Disse tallene bestrides ikke av Carew.

I perioden han er tiltalt for skattesvik, skal han ha unnlatt å opplyse om 5,4 millioner i inntekt og formue i utlandet. I Norge har han betalt skatt gjennom sine selskaper John Carew AS og JC Productions.

AKTOR: Førstestatsadvokat Marianne Bender leder utspørringen av Carew onsdag.

Spilte inn «Heimebane»

Carew har tidligere forklart at han hadde en forståelse om at man skatter til det landet man har sitt «sentrum for livsinteresser», et skattejuridisk uttrykk som enkelt forklart betyr hvor man har sine sterkeste personlige og økonomiske forbindelser som jobb, bolig og familie.

Aktor Bender tar for seg 2017, et år der Carew var kun ti dager i Storbritannia og til sammen 299 dager, om lag ti måneder, i Norge.

–Hva gjorde at du trodde du hadde sentrum for livsinteresse i Storbritannia?, ville Bender vite.

– Jeg hadde fortsatt ingen plan om å flytte til Norge, sier Carew, og forklarer at hans fokus og ambisjon var å flytte til USA for å følge skuespillerdrømmen. Det var fjernt for ham å skulle tenke på å flytte til Norge på det tidspunktet.

Carew hadde også en leilighet i London på dette tidspunktet, men den var leid ut så godt som hele 2017.

Hadde ikke jobb i England

Bender spør på nytt hvorfor Carew mente at han ikke var skattemessig bosatt i Norge.

– Det var ikke i mitt hode. Jeg fokuserte på jobb, jeg fokuserte på å ha det bra. Jeg hadde en forståelse av situasjonen som gjorde at jeg ikke tenkte på det, sier Carew, og viser til hans venn og advokat Per A. Flod, som har håndtert hans økonomi og tatt på seg andre, trivielle oppgaver i Carews liv siden Carew var 17 år.

– Hvor jobbet du faktisk i 2017?, spurte Bender.

– Da jobbet jeg i Norge med «Heimebane». Det var en stor jobb, svarte Carew, med henvisning til den populære NRK-serien.

– Du ville jobbe i England. Men hadde du noen jobb i England i 2017?

– Nei, svarte Carew.

SKUESPILLERDRØM: John Carew forteller i retten at han følger drømmen om å være skuespiller. Her er han som Benny i den nye Olsenbanden-filmen.

Tenkte ikke på å flytte hjem

Bender vil deretter vite hva Carew mener med «flytte hjem», når han sier at det var noe han ikke tenkte på.

Aktoratet graver i om Carew var klar over hva det innebærer skattemessig å flytte til et annet land.

– Hva legger du i å flytte hjem?

– Å flytte hjem, svarte Carew.

– Skattemessig da, eller?

– Nei, ikke nødvendigvis. Å melde flytting. Å flytte hjem er en stor greie for meg.

– Hvem sier du ifra til da?

– Man melder flytting hjem, man må jo det.

– Men hvem melder man det til?

– Til Skatteetaten da, svarer Carew.

Torsdag fortsetter aktors utspørring av Carew. Deretter vil forsvarer Berit Reiss-Andersen få anledning til å stille spørsmål til sin klient. Neste post på programmet er Carews advokat og venn Per A. Flod. Carew har i sin forklaring pekt på uriktige skatteråd som årsaken til at han står tiltalt for skattesvik.