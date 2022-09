Teknologiselskapet Airbnb har revolusjonert reiselivet. Men innbyggere, politikere og aktivister i USA reagerer på ekspansjonen. I New Orleans beskrives situasjonen som «en krig».

Full strid om Airbnb

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

NEW ORLEANS (E24): Ett hus skiller seg tydelig ut fra de andre. Mens nabobyggene er nymalt, med potteplanter og fargerike utemøbler, kunne dette ha trengt noen malingsstrøk. Den lyseblå fargen flasser av veggene, og på trappen utenfor ligger en papplate slengt ved siden av to hvite plastbøtter.

Ut av døren kommer Brian Houston med en sneip i munnen og en flaske Heineken i høyre hånd. Han er en av få opprinnelige beboere igjen i dette kvartalet i det historiske nabolaget Bywater, og nå henger han utenfor huset sammen med kameraten Donald Brown.

De fire husene rundt eies alle av samme fyr, forteller de. De leies angivelig ut gjennom nettplattformen Airbnb.

– Det er motbydelig, sier Brown.

OMRINGET: Brian Houston har bodd i Bywater i mange tiår. De siste årene har han sett flere og flere naboer flytte ut, og husene rundt ham leies nå ut på Airbnb, forteller han.

Han har selv bodd i det samme strøket i 47 år, men for ett års tid siden så han seg nødt til å flytte lenger ut av byen. Husleien ble skrudd opp med 2.500 kroner i måneden, til cirka 10.000 kroner. Det ble for dyrt.

– Dette området har endret seg veldig mye, sier han.

– Det pleide å være masse familier her. Nå er det ingen igjen.

New Orleans er kjent verden over for kultur, mat og festivaler. Rundt 20 millioner turister kommer til jazzens hjemby hvert år. De siste årene har mange byttet ut hoteller med hus og leiligheter.

Denne type ferieutleie har en broket historikk i New Orleans. Før april 2017 var det stort sett ulovlig å leie ut et hus eller en leilighet i under 30 dager. Etter at Airbnb lanserte sin Iphone-app i 2010, begynte de ulovlige utleieenhetene å spre seg.

I samarbeid med teknologiselskapet, vedtok myndighetene derfor å regulere dette leiemarkedet, med lisenser, skatter og egne avgifter. Det viste seg å bli lukrativt for mange boligeiere.

– I stedet for å ha leietagere som betaler 12.000 kroner i måneden, kunne du tjene det samme på noen dager, sier president John Guarnieri i Bywater Neighborhood Association.

Men i takt med økningen av antall utleieenheter, steg de kritiske røstene.

I 2019 strammet myndighetene kraftig inn og tildelte bare lisens for utleie av primærboliger i boligområder. Kritikerne hevdet imidlertid at reglene var ineffektive og ble skjødesløst håndhevet, og etter kort tid steg antall utleieenheter igjen.

UTBREDT: Dette kartet viser alle enheter lagt ut på Airbnb i New Orleans sentrum. De røde prikkene er hele boliger, de grønne er deler av boliger.

I juni i år var det registrert 6.687 Airbnb-oppføringer i New Orleans, en by med under 400.000 innbyggere. Rundt to tredjedeler av disse er ulovlige, ifølge lokalavisens anslag.

– Folk som ikke bor i New Orleans eller delstaten Louisiana, kjøper eiendommer som de utelukkende leier ut til turister. Dermed fjernes tilgjengelige boliger fra markedet, sier daglig leder Cashauna Hill i Louisiana Fair Housing Action Center.

– Det har forverret boligkrisen vår.

Bare det siste året har boligkostnadene i New Orleans økt med 17 prosent, ifølge The Data Center.

– Jeg tror vi ikke har sett et lignende press på boligmarkedet i New Orleans siden orkanen Katrina for 17 år siden, sier Hill.

SLITENT OG NYTT: Nyoppussede boliger side om side med et hus som ennå ikke er blitt reparert etter en av orkanene som har rammet New Orleans.

Må flytte

Like utenfor turistområdene skriker veiene etter vedlikehold, og mange av husene har plater spikret foran vinduene.

Et kvarters tid utenfor sentrum åpner Danira Ford døren til et lite rekkehus. Det er fredag, men skolefri, så Ford og de fem barna hennes forbereder bursdagsfeiring for yngstesønnen Terence, som fyller åtte.

Familien har bodd i rekkehuset det siste året, med bostøtte fra myndighetene. Nå må de snart flytte igjen.

PRESSET UT: Danira Ford og barna (f.v.) Lorenzo (17), Kymani (9), Terence (8), Xania (15) og Khylee (10) pleide å bo i New Orleans sentrum. De flyttet lenger ut på grunn av de høye boligprisene, og nå må de igjen finne et nytt sted å bo.

Den nåværende boligen tilfredsstilte ikke den siste myndighetsinspeksjonen, og huseieren vil ikke utbedre feilene, forteller Ford.

– Jeg kunne ønske at hun hadde sagt det for flere måneder siden. Det tok meg seks måneder å finne dette huset.

Ford forklarer at det kan være vanskelig å finne boligeiere som vil godta henne som leietager på grunn av bostøtten. Sjekken fra myndighetene dekker bare husleie opp til et visst beløp, og prisene kan være avskrekkende.

Hun blar på mobilen og leser oppgitt:

– 1.990 dollar i måneden. 2.050 dollar i måneden. 2.600 ...

Boligkrisen i New Orleans stikker langt dypere enn Airbnb. Mange hus er fortsatt forfalne og forlatt etter orkanen Katrina i 2005. Befolkningstallet synker, og det burde være plass til alle.

Når det likevel er boligmangel og høye boligpriser, skyldes dette først og fremst skyhøye forsikringer i det orkanutsatte området, dårlig politisk lederskap, ønsker om verdiøkning – og rasisme, mener daglig leder Andreanecia Morris i Greater New Orleans Housing Alliance.

– Ikke at korttidsleie ikke er et problem, men det er ikke hovedproblemet. Det er et symptom på problemet, sier hun.

Morris har jobbet med problematikken rundt lavprisboliger i New Orleans hele sin karriere, og hun har mye på hjertet. Hun snakker om manglende beskyttelse for leietagere, som utgjør rundt 57 prosent av befolkningen, og om folk som dør i varmen på grunn av manglende tilgang på elektrisitet.

– Når du justerer for inflasjon, har lønningene i New Orleans stått stille i omtrent 30 år, sier Morris.

Les på E24+ Den store treplantingsdugnaden

Minstelønnen er på rundt 70 kroner i timen. Før Katrina var dette reflektert i boligprisene, men nå koster bare ti prosent av alle utleieenheter under 7.000 kroner i måneden.

– Det fortsetter bare å bli mer og mer ekstremt, spesielt ettersom klimakrisen gjør at forsikringspremier og strømregninger blir høyere og høyere, sier boligaktivisten.

OPPGITT: Andreanecia Morris i Greater New Orleans Housing Alliance har jobbet med problematikken rundt lavprisboliger hele karrieren. Hun er på ingen måte imponert over hvordan myndighetene håndterer situasjonen.

Korttidsutleie er bare en distraksjon, synes hun. Noe politikerne kan ta tak i så det ser ut som de gjør noe. Så lenge korttidsutleie er skikkelig regulert, mener Morris det kan være en del av løsningen, som en slags subsidiering av rimeligere, godt bygde boliger.

Men selskapene bak de nymotens appene har hun ikke mye til overs for.

– Modellen deres er bygget på at folk kommer hit for å være med folket i New Orleans. Nå bidrar de til å skyve dette folket ut av byen, sier hun.

Selskapene burde betale mer skatt, mener Morris, og de burde selv ha tatt initiativ til øremerking til utbygging av lavprisboliger.

– De er bare grådige barn, de bryr seg ikke en døyt om dette samfunnet. Vi snakket med dem om det, og de var bare stille, sier Morris, før hun legger til:

– De burde fått juling. De må bare komme seg vekk.

Airbnb Amerikansk selskap basert i San Francisco, som driver en nettbasert markedsplass for utleie av boliger, stort sett til ferie- og turistformål.

Grunnlagt i 2008 av Brian Chesky, Nathan Blecharczyk og Joe Gebbia.

Har over 6.000 medarbeidere og hadde inntekter på cirka 60 milliarder kroner i 2021.

Børsnotert på Nasdaq høsten 2020. Siden den gang har kursen falt i underkant av 17 prosent.

Kilder: Wikipedia og Google Market Summary Vis mer

En talsperson for Airbnb sier til E24 at behovet for å bygge nye boliger er et problem i store og små lokalsamfunn over hele landet.

– Airbnb forplikter seg til å være en god partner og samarbeide med lokale tjenestemenn om løsninger, sier vedkommende i en uttalelse.

Selskapet understreker at de fjerner eller suspenderer utleiere i New Orleans hvis de får beskjed om at de ikke har gyldig lisens, og de har opprettet en portal som gir myndighetene informasjon om oppføringene på deres plattform.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: «Du fortjener å være her» har noen skriblet på en av veggene til et slitent bolighus i New Orleans.

Airbnb viser også til en rapport fra California, hvor det ikke ble funnet bevis på at strengere regler for korttidsutleie ville hatt noen effektiv innvirkning på delstatens boligmangel. Samtidig kan korttidsutleie kan være ekstra viktig for huseiere nå, i en tid med økt inflasjon og økte levekostnader, mener selskapet.

– Vi vil fortsette å samarbeide med myndighetene for å støtte ansvarlig vertskap, sier talspersonen.

– En livline

Når du kjører rundt i sentrumsnære strøk, kan du se hvordan utleieboligene preger bybildet i New Orleans, også i litt mer belastede områder. Nummerskiltene er gjerne rettere, malingen plettfri.

Husene har enten elektroniske låser eller nøkkelbokser festet like ved døren. Lisensen er ofte festet i vinduet.

STILRENT: Et nyoppusset townhouse i Bywater med nye nummerskilt og nøkkelboks med kode rett ved siden av postkassen.

Noen av naboene E24 snakker med, er sterke motstandere av utbyggingen. De klager over bråk, manglende vedlikehold og nærmest tomme gater utenom turistsesongen.

Andre er langt mer likegyldige.

I nabolaget til ekteparet Lester og Donna Nicholas finnes flere korttidsutleieenheter, men de har ingen problemer med det. Det samme gjelder Joseph Peterson, som slapper av på terrassen sammen med hunden Gator.

– Alle må tjene penger, sier han med et skuldertrekk.

GAMLE TRAVERE: Lester og Donna Nicholas har bodd i samme nabolag siden de giftet seg for 52 år siden. Planen er å engang gi huset videre til barnebarnet.

Eric Bay slipper oss inn i et pastellrosa townhouse i bydelen Treme, like på grensen til byens mest populære turistområde. Vi kommer rett inn i stuen, med et spisebord og sofakrok. Ovenpå er det to soverom, og bak kjøkkenet ligger en bakhage.

Årlig boligskatt for dette huset er ca. 270.000 kroner, forklarer Bay. Flomforsikring koster rundt 120.000 i året. Hvis disse kostnadene skal overføres til leietager, betyr det en husleie på over 30.000 i måneden. Og det er før rentekostnader på et eventuelt boliglån er inkludert.

Les på E24+ Mer trøbbel i Google: – Jeg ble presset til å si opp

– Snittlønnen i New Orleans er 380.000 kroner i året. Det er ingen som har råd til å leie dette uten en betydelig høyere lønn, sier Bay.

Han er alenefar for tre gutter, og i 2015 var han i en krevende økonomisk situasjon. Derfor la han ut huset sitt på Airbnb og Vrbo og leide en annen bolig lenger utenfor byen.

– Det ble en livline for meg. Jeg klarte å overleve, sier han.

ALENEPAPPA: Eric Bay er en av få høyrøstede forkjempere for korttidsutleie i New Orleans. Mange boligeiere tør ikke engang å fortelle at de leier ut via Airbnb, hevder han.

Etter hvert gikk Bay sammen med noen andre utleiere. De dannet Alliance for Neighborhood Prosperity, som jobber for regulering og legalisering av korttidsutleie.

Gjennomsnittsmedlemmet er en 56 år gammel afroamerikansk kvinne, ifølge Bay, og flesteparten leier ut én eiendom. Ingen av dem ønsker å ha noe å gjøre med hedgefond som kjøper opp store landområder og skyver vekk leietagere, understreker han.

– Vi elsker byen vår, sier Bay.

– Men da myndighetene omgjorde regelverket i 2019, følte mange at teppet ble revet vekk under dem.

Eric Bay og andre huseiere tok opp kampen mot de nye reglene i rettsvesenet. I august fastslo en føderal domstol at regelverket strider mot grunnloven.

– De sier at Airbnb ødelegger byen, men jeg mener det er alt søppelet og de dårlige veiene som ødelegger byen vår. Vi hjelper bare å lappe den sammen igjen, sier Bay.

Han påpeker at industrien har bidratt med ca. 190 millioner kroner i lokale skatter, i tillegg til cirka 3.000 arbeidsplasser med en lønn på over 220 kroner i timen. Det er også betalt inn litt under 60 millioner kroner til et fond for lavprisboliger, ifølge Bay.

– Rundt 17 prosent av boligene i New Orleans er ødelagt og ubebodde. Myndighetene burde heller ta tak i det.

«Ville vesten»

Noen kvartaler unna utleieenheten til Eric Bay står en gjeng unge menn utenfor et hus og tar seg en øl. De er på langhelg i New Orleans for å se fotballkamp, og har leid et hus med tre soverom, to bad – og et utall sovesofaer.

De liker nærheten til severdigheter, at det er et hjem, og at de får et godt innblikk i kulturen. Samtidig er de godt kjent med problemene rundt korttidsutleie fra hjemstedene i Florida og Colorado.

– Alle turistområder påvirkes av dette, sier Anthony Dellapietra.

Les på E24+ Tek-bransjens berg-og-dalbane

TURISTER: Anthony Dellapietra (f.v.), Jason Garcia, Corey Murphy, Jordan Martinez har nylig ankommet New Orleans, hvor de skal nyte en langhelg og se universitetslaget spille fotballkamp.

I Steamboat Springs i Colorado er nesten 30 prosent av boligene korttidsutleieenheter, skriver nyhetsbyrået AP. I California har flere kommuner nylig lagt ned begrensninger, ifølge New York Times.

Det samme gjelder i Oregon og Hawaii, mens myndighetene i Sedona i Arizona har gått til det skrittet å betale boligeiere opptil 100.000 kroner for å heller signere langtidskontrakter, skriver Business Insider.

New Orleans By langs elven Mississippi i delstaten Louisiana, grunnlagt i 1718 av franske kolonister.

Har 383.997 innbyggere, ifølge den siste folketellingen i 2020.

Populært turistmål, kjent for historie, musikk, festivaler og kreolsk mat.

Halve byen ligger under havnivå, og området har historisk sett vært svært utsatt for flom.

Hardt rammet av orkanen Katrina i 2005, da 80 prosent av byen ble oversvømt og 1.800 mennesker mistet livet.

I 2021 ble byen rammet av orkanen Ida, som medførte skader for 550 milliarder kroner i hele Louisiana. Kilde: Wikipedia Vis mer

I New Orleans viste en rapport fra 2018 at boligprisene økte mest i områder hvor det var størst tetthet av boliger registrert for korttidsutleie. De færreste vet hva som vil skje etter den ferske rettsavgjørelsen om at byens regelverk er ulovlig.

– Det kommer til å bli helt ville vesten, spår utleier Eric Bay.

Alle nye lisenssøknader er midlertidig satt på pause i seks måneder. Bay er usikker på hvordan de vil respondere. Han sier han har «kjempet to kriger» og ennå ikke er klar for å utkjempe «en tredje verdenskrig».

– Vi er helt på felgen, både økonomisk og mentalt, sier han.

USIKKER FREMTID: Danira Ford vet ikke om hun og familien kommer til å bli boende i New Orleans. Selv kunne hun helst tenke seg å flytte til Texas.

Fembarnsmor Danira Ford skulle ønske folk i New Orleans kunne ha tilgang på rimelige og trygge steder å bo. Hun vet foreløpig ikke hvor lenge det er til hun og familien må flytte ut av rekkehuset hvor de bor nå; det er første gang hun har fått denne typen støtte av myndighetene.

– Jeg vet ikke helt hvordan disse prosessene fungerer, sier Ford.

Hun tror leieprisene bare vil øke fremover, og hun vurderer å flytte familien til Texas, hvis hun får med seg moren og broren sin.

– Vi elsker det lille samfunnet vi har her. Det er hjemmet vårt, sier Ford.

– Men levekostnadene her er ekstreme.

Les mer av E24s USA-dekning her.