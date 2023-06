Mener Høyre bløffer om innleie: – Har null tillit

Ifølge Oslo Høyre har 1200 fast ansatte mistet jobben etter innleieforbudet. En liste dominert av deltidsstillinger stiller tallene i et nytt lys, mener Rødt.

FOR FORBUD: Deltidstallene illustrerer Rødts hovedindentsjon med innleieforbudet, sier Mímir Kristjánsson. Det er å stoppe «løsarbeidet» og heller sikre litt flere folk «hele, faste, direkte og trygge ansettelser».

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Bemanningsbyrået Workshop har rapportert til Oslo Høyre at over 300 personer er sagt opp som følge av regjeringens forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo-området.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson har sett nærmere på hva slags avtaler de ansatte hadde – og latt seg sjokkere.

– Selv om jeg tilhører den siden som har ønsket å regulere denne bransjen, så var jeg overrasket over å se at det fortsatt står så dårlig til, sier han.

Også E24 har sett den anonymiserte listen over de Workshop-ansatte i Oslo-området som har mistet jobben. Den viser følgende:

6 stykker hadde 100 prosent stilling. Det tilsvarer under 2 prosent.

60 prosent hadde en stillingsbrøk på 40 prosent eller mindre.

20 prosent hadde en stillingsbrøk på 20 prosent eller mindre.

Medianbrøken var 40 prosent stillingsandel.

Les på E24+ Slik fikk Mike skattefrie leieinntekter: – Mulig å lage pengemaskiner

Med en klype salt

Det stiller påstanden om at over 300 «fast ansatte» har mistet jobben, i et nytt lys, mener Mímir Kristjánsson. Tallene ble presentert i en Aftenposten-artikkel tidligere i juni. Der kom det frem at 1200 fast ansatte i Oslo-området har mistet jobben etter innleieforbudet.

– Jeg har null tillit til disse tallene, sier Kristjánsson.

– For det første er det basert på selvrapportering. For det andre er det de kaller faste stillinger, ikke noe nordmenn flest ville ha godtatt som fast stilling. Dette viser at løsarbeidersystemet fortsatt lever i beste velgående.

FORBUDSSONE: I Oslo-regionen er byggenæringens adgang til å leie inn fra bemanningsforetak, når arbeidet er av midlertidig karakter, blitt opphevet. Illustrasjonsfoto.

Kommunikasjonsdirektør Sven Fossum i Workshop-eier Manpower bekrefter at listen viser de rundt 300 menneskene de måtte si opp som følge av den nye loven. Den er ifølge ham ikke representativ for Workshop totalt.

– Workshop har virksomhet i andre deler av landet, og totalbildet vil dermed se annerledes ut, sier han.

Fossum sier at langt fra alle ønsker eller kan jobbe full stilling. Han forklarer at stillingsbrøken i kontrakten gir ansatte en garanti for hvor mye de minimum må jobbe i løpet av et år.

– I praksis velger de ofte å jobbe mer enn kontrakten sier de må. Hvis de over tid jobber mer enn kontrakten tilsier at de må, kan de kreve øket stillingsbrøk.

E24 har spurt Adecco, som rapporterte at 636 ansatte er sagt opp, om de ansattes stillingsbrøk. Selskapet svarer at samtlige var ansatt på kontrakter med minst 80 prosent.

Les på E24+ Billig ferie i utlandet? Det er fortsatt lett å finne

For å sikre trygge og faste jobber

Forbudet mot innleie er innført for at denne ansettelsesformen ikke skal benyttes på bekostning av faste stillinger og for å sikre ansattes rettigheter.

Høyre er sterke motstandere av endringen. De mener tallene de nå har samlet inn fra bemanningsbyråene viser at loven skaper flere problemer enn det løser.

Ifølge Aftenposten har bemanningsbyråene anslått at bare rundt 10 prosent av dem som er sagt opp, har fått tilbud om jobb hos entreprenørene.

– Mange reiser nå hjem og vil finne jobber i andre europeiske land, sier Fossum i Manpower.

Når man ser hva byggenæringen svarer i undersøkelser om behov for arbeidskraft, er det vanskelig å forstå, mener Mímir Kristjánsson.

PÅ STORTINGET: Mímir Kristjánsson er én av åtte Rødt-politikere på Stortinget.

I NHOs forrige kompetansebarometer har 70 prosent av medlemsbedriftene i byggenæringen svart at de har et udekket kompetansebehov.

– På den ene siden sier bygg- og anleggsbransjen at de mangler folk på en måte som de aldri har gjort før, og på den andre siden skal de ikke være i stand til å ansette 1200 mennesker i Oslo-regionen som de egentlig allerede har hatt i jobb. Det står ikke til troende, sier han.

– Aktiviteten i byggenæringen svinger jo, og det samme gjør hvert enkelt prosjekt gjennom byggeprosessen. Da vil det vel være en fordel å ha den fleksibiliteten som innleie gir?

– Spørsmålet er hvor man plasserer utryggheten i disse oppdragene. Det er meningen å bli kvitt noe av denne såkalte fleksibiliteten, nettopp for å sikre at folk har trygge og faste jobber. Og så vil det jo fremdeles være lov for ett byggefirma å leie arbeidskraft fra et annet.

Les på E24+ Dette er toppledernes ferieparadis: – Har tilbrakt sommerferien der hvert år siden jeg var ett år

– Må gjerne leke med tallene

Det var Arve Juritzen, bystyrekandidat for Oslo Høyre, som gjennomførte undersøkelsen.

Han sier han er overrasket over at Mímir Kristjánsson, som han omtaler som «fagforeningene og arbeidernes forkjemper», har så manglende omsorg for denne gruppen arbeidere.

– Det har lenge vært vanskelig å skaffe nok arbeidskraft i byggebransjen. Vi må derfor legge til grunn at de som jobber deltid gjøre dette av eget ønske, sier han.

VIL REVERSERE: Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i Oslo Høyre og Arve Juritzen, leder av Høyres bedriftskanal, mener innleieforbudet er blitt en fiasko.

Når det gjelder Rødts kritiske bemerkninger mot at 1200 fast ansatte skal ha mistet jobben, sier Lauritzen at «Mímir Kristjánsson gjerne må leke med tallene, men faktum gjenstår.»

– Innleieforbudet har ført til at minst 1200 arbeidere har mistet jobben og fast inntekt. Nå er de henvist til dagpenger fra Nav og blitt en kostnad for samfunnet istedenfor noen som er med på å bygge Norge.

Jurtizen konstaterer at «heller ikke arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen vil ta innover seg at forbudet ikke fungerer etter ønske».

Forrige uke spurte Linda Hofstad Helleland (H) om statsråden vil ta oppsigelsen til de 1200 byggearbeiderne inn over seg og revurdere innleieforbudet.

Mjøs Persen svarer at konsekvensene skal evalueres, og at utviklingen må måles over tid. De første resultatene er ventet mot slutten av 2024.