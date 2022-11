FINTE: Audun Lysbakkens (t.v.) SV har søkt makt, men ble fintet ut av Senterpartiet ved Trygve Slagsvold Vedum (t.h.). Jonas Gahr Støre i midten.

Kamerat Lysbakken takker av

Under Audun Lysbakken har SV virket i stand til å prioritere. Faktisk.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Audun Lysbakken har ikke gått bort. Han har ikke engang gått av som partileder ennå. Men slik er nå engang politikken, at den som varsler at han vil tre av fra et viktig verv, må finne seg i å bli rammet av én av den politiske kommentarjournalistikkens to jernlover:

Når du er ny som partileder, blir du alltid sammenlignet med din forgjenger.

Og når du takker av frivillig, blir du omtalt som om livet ditt hadde sluttet her og nå.

Audun Lysbakken fikk oppleve det første. Han var ung, radikal og utålmodig, og tok over som partileder for et temmelig skadeskutt SV i 2012. Partiet hadde for første gang hatt makt. Det var bare sånn passe behagelig. I hvert fall oppslutningsmessig.

Forgjenger Kristin Halvorsen hadde kanskje tapt noe av sin fordums glans da Lysbakken tok over, men fortsatt kunne ingen snakke om «unga våre» som henne. Ja, så vellykket var det at dannede mennesker som tidligere hadde insistert på at «unger» var avkom av dyr, måtte krype til korset og begynne å si det, de også.

Lysbakken ble jevnt over beskrevet som sur, morsk og mørkerød – i kontrast til Halvorsens latter og smil. Attpåtil måtte han gå av som statsråd etter at ureglementerte tildelinger til grupper som stod SV nær, kom frem i lyset.

Stortingsvalget i 2013 ble partiets dårligste valg noensinne.

Det er ikke så mye en vits om Sosialistisk Venstreparti som et konstatert faktum: SV har hatt problemer med å prioritere. Hvis du laget en liste over alle gode saker, formål og standpunkter på venstresiden, ville partiet vært for dem alle. Og enda litt til.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg skriver i sine memoarer med dårlig skjult frustrasjon om hvordan SV ville prioritere alt, alltid. De valgte alle kamper.

Audun Lysbakkens store bragd som partileder er at han disiplinerte partiet. Fortsatt vil SV-ere flest ønske mer til det meste og støtte og de fleste gode formål. Men partiet er «for de mange – ikke de få», som slagordet sier. De har klart å kombinere det røde benet i fordelingspolitikken med det grønne miljøengasjementet.

Det alternative budsjettet er fortsatt en lang ønskeliste med høy prislapp som skal betales for med enda høyere skatt, men har samtidig også sine prioriteringer. Budskapet foran forhandlingene er enda spissere: Mer fordeling, bedre klimapolitikk.

SV har ofte fått oppmerksomhet for sine fløyer. Fra de radikale «museumsvokterne» til venstre, til den mer moderate «høyrefløyen». Begge har til tider luftet kritikk og frustrasjon.

Lysbakken har samlet fløyene i et felles strategisk og politisk prosjekt.

Kanskje skyldes det hans egen politiske reise? Han er blitt mykere i kantene, ja, til tider rent sjarmerende i fjernsynsdebatter, så sant man demper lyden litt når de mest radikale budskapene kommer.

At det skulle ende slik var på ingen måte åpenbart for de av oss som husker den gamle (eller unge), marxistiske radikaleren Audun Lysbakken: Nestlederen i ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom som hadde gjenoppdaget revolusjonen og ville avskaffe privat eiendomsrett. Etter debattmøter ville de unge radikalerne helst ikke snakke med «klassefienden».

At han fortsatt har litt skikkelig go’ radikalisme igjen, demonstrerte han denne uken med et mye omtalt utsagn om at hver milliardær som flytter til Sveits, er en motivasjon.

Men skrell bort retorikken, så har Lysbakkens SV forblitt et parti som er klare til å ta makt. Et venstreradikalt, sosialistisk parti, selvfølgelig. Men også et parti som kan ta makten – selv om Senterpartiets finter holdt dem utenfor denne gangen.

Når SV nå diskuterer det som en gang var selve partiets eksistensberettigelse – motstanden mot Nato – sier det sitt om en grunnleggende selvtillit.

Den avtroppende sjefen selv har latt debatten gå uten å avsløre sitt standpunkt.

SV har vært beryktet i andre partier for en utpreget demokratisk – les kaotisk – partikultur. Men som NATO-debatten viser, har det også sine sterke sider.

Det er nok av utfordringer fremover for den som skal ta over.

SV gjør det godt på målingene, men gitt Arbeiderpartiets svært svake oppslutning, burde de gjort det enda bedre.

Konkurransen fra Rødt blir sterkere.

Partiet er ikke i regjering, men må markere seg i opposisjon. Uten å ta for mye ansvar for en til nå upopulær regjering, men også uten å ødelegge samarbeidet på venstre side.

SV har tradisjonelt hatt sterkt fotfeste i en del av utdanningsgruppene i byene. Der er Miljøpartiet en konkurrent og en ny EU-diskusjon kan raskt avløse den om Nato.

Hvem vil få den røde fakkelen etter Lysbakken?

Partiet vil tone ned fløyene, men de eksisterer nok like fullt.

Noen ser til finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski som for tiden er i foreldrepermisjon. Men kanskje er hun for moderat. Nestleder Kirsti Bergstø er en av Lysbakkens gamle (unge) radikalere, men kanskje er hun for radikal. Torgeir Knag Fylkesnes er markant og fra nord, men kanskje er pendlersakene et problem.

Det virker uansett lite sannsynlig at et lederskifte vil føre til en markant dreining i den politiske profilen. Til det har Lysbakkens SV vært for vellykket. Og – gitt utgangspunktet – for disiplinert.