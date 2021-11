Reitan med nytt våpen i dagligvarekrigen – lanserer hybridbutikk i Oslo

Tapet av markedsandeler må besvares med alltid å holde seg foran, sier Ole Robert Reitan.

Ole Robert Reitan, her flankert av Reitan Convenience-sjefene Mariette Kristenson og Kenneth C. Olsen, åpner konsernets første 7-Eleven Market i Oslo mandag. Vis mer

Nå kommer Rema-varene inn på 7-Eleven.

Mandag var det åpning av Reitan Retails første 7-Eleven Market på Solli plass i Oslo. Hybridbutikken vil tilby dagligvarer fra Rema og åpningstider fra 7-Eleven.

– Det blir ikke nødvendigvis Rema-pris på absolutt alt, for her snakker vi om mindre butikker med en helt annen kostnadsstruktur og annen husleie. Men utvalget er tross alt basert på et sortiment som vi har fra før, så det blir gode priser, sier Ole Robert Reitan til E24.

Håpet er naturligvis at konseptet skal slå an, men denne butikken vil etter alt å dømme bli den eneste av sitt slag frem til over jul.

Byttet navn

Fra januar 2021 byttet Reitangruppen navn til «Reitan» og forenklet strukturen i tre tydelige forretningsområder: Handel, Eiendom og Kapital.

Dermed forsvant også forretningsområdene Uno-X Energi og Reitan Convenience inn i kategorien Handel, som i oktober fikk navnet Retail.

Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitan sier hensikten med å samle alt i ett selskap var å kunne utnytte konseptene til å skape nye kundeopplevelser som nettopp dette.

– Dette var kanskje bullseye når det gjelder å ta kompetansen fra de to og lage det beste av et remasortiment for dem som handler ofte og lite om gangen, og å fylle de største 7-Eleven-butikkene med klassisk dagligvaresortiment.

Blir som Bromstad

Om vareutvalget sier Reitan at det begrenser seg selv, i og med at det blir trangt om plassen, men som far Odd Reitan drar han fort parallellen tilbake i historien.

– Det blir kanskje tilbake til den første Rema-butikken som hadde 600 varer på Bromstad.

Det er trangt nok inne på 7-Eleven Market på Solli plass i Oslo, men Ole Robert Reitan finner plass til dagligvarer fra Rema 1000. Vis mer

– Det vil bli de varene som folk flest trenger nå de handler, som de napper med seg når de skal få til en frokost eller middag på en søndag. En beleilig måte å handle dagligvarer på, med de produktene som folk flest kjøper i hverdagen, sier han.

Men han er klar på at dette ikke blir som en hvilken som helst søndagskiosk.

– For å være sikre på at vi ikke skaper oss en ulempe ved at folk tror vi er dyrere enn vi er, så har vi et tydelig prisbudskap om at du ikke blakker deg om du går på 7- Eleven og handler noen dagligvarer. Det her er en del av Reitan Retail og vi kan holde det prisnivået også der. Det vil skape trygghet for at dette er et prisnivå som ikke gjør at du føler deg lurt, sier Reitan.

Ikke redd for å stjele egne kunder

Med åpningen av hybridbutikken på Solli plass tar Reitan Retail et dansesteg inn i rommet mellom tradisjonelle dagligvarebutikker og de søndagsåpne kioskene.

Men Ole Robert Reitan er ikke bekymret for å måtte stjele kunder fra sine egne konsepter andre steder.

– Det lærte jeg av Kodak for 20 år siden, at det ikke er lurt å prøve å unngå å stjele sine egne kunder. Vi må bare gjøre alt vi kan for å skape gode nye kundekonsepter. Vi har tross alt bare 23,5 prosent markedsandel i dagligvare. Så for hver krone vi stjeler av omsetning fra dagligvare, så kommer rundt 80 øre fra andelen til de andre.

– Er dette en respons på de synkende markedsandelene?

– Nå tror jeg ikke dette konseptet i seg selv vil gi voldsom andelsutvikling på kort sikt, men alle monner drar. Og det er litt sånn at det nå er 42 år siden første butikk, som har vært en fantastisk reise. Og cirka hvert 10. år har vi sånne perioder hvor det står litt stille, sier Reitan.

Reitan Retail er inne i en slik periode nå, tror dagligvaresjefen.

– Alle de andre aktørene ser på oss som hovedfienden, vi blir angrepet fra alle kanter, og da hender det sånne perioder kommer hvor det står litt stille. Men jeg er helt sikker på at vi har planer og folk til å sørge for at det utvikler seg positivt fremover. Selvtilliten er fortsatt høy.