John (90) om forsyningskrisen: – Jeg levde under krigen, dette er ingenting

Britiske butikker mangler mineralvann, melk og pasta. Varemangelen tilskrives både brexit, pandemi og klimakrise.

John Sharp (90) har fått i oppgave av ektefellen å finne kullsyrevann, hvis det var noe igjen. Han tar imidlertid forsyningskrisen med ro. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

HERTFORTSHIRE (E24): Rader av tomme butikkhyller har preget britiske medier de siste ukene, men på supermarkedet Sainsbury’s i Sankt Albans i Hertfordshire utenfor London finner 90 år gamle John Sharp likevel to av de aller siste flaskene med kullsyrevann.

– Ja, jeg var vel heldig, da, sier Sharp med et smil bak engangsmunnbindet.

Han har fått med seg at det har vært mangel på varer i det siste, men sier til E24 at det er kona som stort sett handler. Derfor er dette de første tomme hyllene han har sett på lang tid.

– Vi tar dette med stor ro. Jeg levde gjennom andre verdenskrig, dette er jo ingenting, sier Sharp med et glimt i øyet.

John Sharp (90) sikrer seg noen av de siste flaskene med kullsyreholdig vann på Sainsbury’s i Sankt Albans. Vis mer

Mangler sjåfører og CO2

Årsaken til varemangelen er sammensatt. For rundt to uker siden rapporterte Reuters om CO2-mangel som følge av skyhøye gasspriser.

Samtidig uttalte Tesco at de opplevde en flaskehals i leveringene, men at det først og fremst skyldes mangel på tungtransport-sjåfører.

Denne mangelen på arbeidskraft tilskrives igjen både covid-19-pandemien og brexit, da mange av sjåførene har reist hjem, hovedsakelig til Øst-Europa, på grunn av pandemien – og enten ikke ønsker å returnere på grunn av lave lønninger, eller ikke kan på grunn av de nye reglene for arbeidsinnvandring.

Arbeidsinnvandringen har dalt lenge

Tilstrømming av arbeidere fra EU begynte å dale i 2016, da britene stemte for å forlate unionen. Det bidro til at det allerede før pandemien var manko på arbeidere innen flere bransjer, skrev NTB i forrige uke.

De britiske fraktselskapenes interesseorganisasjon Road Haulage Association (RHA) har ifølge nyhetsbyrået anslått at det allerede sommeren 2019 manglet 60.000 sjåfører.

Nå er anslaget at det mangler minst 100.000 sjåfører av i alt 600.000.

Pastamangel

Sammen med Tesco, Aldi og Asda er Sainsbury’s blant de største supermarkedene i Storbritannia.

Torsdag denne uken skrev The Independent at den nyeste mangelvaren var pasta. Årsaken i denne omgang skal være en ekstremt tørr og varm sommer i Canada, som er en av verdens største produsentland for durumhvete, som igjen brukes til pastaproduksjon.

Administrerende direktør Jason Bull i leverandørkonsernet Eurostar Commodities sier til avisen at han ikke har sett maken på sine 17 år i bransjen, og legger skylden på klimaendringene.

– [Varmen i Canada] er kombinert med det motsatte – i Europa og Frankrike har det vært ekstremt mye regn, så hveteavlingene ikke har vært mulig å kverne. Så det er en ille situasjon på begge sider av Atlanteren, sier Bull.

Sainsbury’s: Varierer

På Sainsbury’s i Sankt Albans er også utvalgte pastasorter utsolgt, men langt ifra alle.

En talskvinne for Sainsbury’s skriver i en e-post til E24 at de jobber hardt for å fylle hyllene. Hun ønsker imidlertid ikke å kommentere årsaken til varemangelen eller hvor lenge de venter at den skal vare.

– Våre kolleger og leverandører jobber hardt for å sikre at kundene kan finne alt de trenger når de handler hos oss. Tilgjengeligheten i noen produktkategorier kan variere, men alternativer er alltid tilgjengelig, og butikkene fortsetter å motta leveranser daglig, skriver hun.

Heller ikke type varer eller omfanget av den rapporterte leverandørkrisen er noe Sainsbury’s ønsker å uttale seg om.

Imidlertid svarte både Tesco og Sainsbury’s på en tweet fra en frustrert kunde tilbake i august, også da om mangelen av kullsyreholdig drikke.

Tescos talsperson la den gangen skylden på mangelen på tungtransportsjåfører.

Hyllene som normalt bærer kullsyreholdig drikkevann er omtrent utradert på Sainsbury’s i Sankt Albans utenfor London. Men det er også den eneste varen, utenom noen pastasorter, som mangler. Vis mer

90-åringen John Sharp, som jobbet i byggebransjen før han pensjonerte seg, forteller at melk var mangelvare for en ukes tid siden.

– Kona sa at det var tomt for melk, men det har jo gitt seg allerede. Så vi lever fint med situasjonen, sier han.