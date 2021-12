Varsler milliongebyr til strømselskaper etter «billigst»-påstander

Forbrukertilsynet har varslet strømselskapene Nordlysenergi, Agva Kraft og Motkraft om tvangsmulkt og lovbruddsgebyr for villedende markedsføring.

VARSLET OM GEBYR: Agva Kraft, her ved adm. dir. Finn Erik Arctander (t.h.) og hans bror, markedssjef Bjørn Arctander. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Forbrukertilsynet har varslet vedtak mot tre strømselskaper som alle hevder å være billigst, ifølge en pressemelding onsdag.

Tilsynet varsler tvangsmulkt på én million kroner til hvert selskap, og lovbruddsgebyr på opp til 500.000 kroner.

I meldingen understreker tilsynet at det har trappet opp kontrollen med strømmarkedet, og at påstander som å være «billigst» skaper et inntrykk av at prisen er den laveste i markedet.

«Loven stiller strenge krav til næringsdrivende som benytter slike påstander. Blant annet må de næringsdrivende på forhånd undersøke at påstanden er riktig, og de må kunne legge frem dokumentasjon når Forbrukertilsynet krever det», heter det i meldingen.

– Brudd på markedsføringsloven

Forbrukertilsynet mener billigst-påstander er «spesielt problematiske i strømmarkedet», siden det er mange aktører som tilbyr ulike avtaler med hyppige prisendringer.

I et så uoversiktlig marked blir det dermed vanskelig å underbygge en påstand om at man faktisk er billigst.

«Å hevde at man er billigst er et sterkt salgsargument. Dersom det ikke er riktig, er det villedende og et brudd på markedsføringsloven», skriver tilsynsdirektør Trond Rønningen i meldingen.

Partene har fått frist i januar for å komme med merknader og dokumentasjon i saken.

– Vi kommer til å sette oss ned og se grundig på henvendelsen fra Forbrukertilsynet. For oss kommer dette som en overraskelse, skriver Motkraft-sjef Bjørn Christian Spieler i en e-post til E24.

Motkraft har fått mye oppmerksomhet i høst for det de omtaler som en «non-profit» forretningsmodell der de «ikke skal tjene penger på strøm».

På hjemmesiden markedsføres strømavtalen deres som «Norges billigste på sikt».

«Nå er det på tide at vi får en debatt om hvordan strømavtaler sammenlignes, en sammenligning vi mener er kundefiendtlig sånn den gjennomføres i dag», skriver Spieler.

Kundestorm

E24 har også tatt kontakt med ledelsen i de øvrige selskapene for en kommentar.

Nordlysenergi opplyser at det forbereder en respons, mens Agva Kraft foreløpig ikke har svart på E24s henvendelser.

E24 skrev tidligere i høst om kundestorm mot Agva Kraft, etter at kunder hadde blitt urettmessig kastet ut av en lukrativ fastprisavtale.

Etter å ha blitt kalt inn på teppet til Forbrukertilsynet, snudde Agva Kraft og ga kundene avtalene tilbake.