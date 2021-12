Pizza-gründere skulle satse nasjonalt - nå legger de ned ny filial: - Nekter å gi oss

En kjendiskokk, en ordfører, en forretningsmann og en utelivsaktør skulle gjøre Pizzaco til en nasjonal pizzakjede. Nå legger de ned sin andre filial.

For ganske nøyaktig to år siden åpnet Pizzacos første utsalg på Madla. Nå legges filialen ned. – Årsaken er todelt, sier daglig leder Tommy Raanti. Vis mer

Det skulle bli et nasjonalt pizzaeventyr, men nå har de fire profilerte eierne tapt rundt én million kroner. - Vi kunne gitt oss for ett år siden, men det er vi for stae til