Permitteringsordningen utløper: Wenche (61) frykter for pensjonen

Flere tusen permitterte står i fare for å miste jobben dersom ikke permitteringsordningen forlenges, frykter LO. For Wenche Johansen, som fyller 62 i desember, står AFP-en på spill.

Wenche Johansen har vært ansatt i TRN siden 2016, og permittert siden mars i fjor. Nå risikerer hun at jobben forsvinner. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Nå har jeg vært permittert siden 14. mars for halvannet år siden snart. Og jeg har jo hele tiden trodd at dette ikke skulle ta så lang tid.

Det sier en tydelig beveget Wenche Johansen til E24 utenfor lufthavnen på Gardermoen, hvor LO onsdag morgen arrangerte mønstringsmøte for å holde liv i den utgående permitteringsordningen.

Under en appell fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt ble Johansens situasjon trukket frem som eksempel på den uholdbare situasjonen flere nå står overfor.

For skulle permitteringsordningen ikke forlenges, risikerer Johansen mer enn bare å bli oppsagt 1. oktober.

– Én ting er pengene vi taper nå, med å gå permittert, men jeg fyller 62 i desember. Og hvis jeg da ikke er fysisk i jobb – eller permittert – så får jeg ikke AFP-en min, sier hun.

Les også Skjebnemøte om permitteringsreglene: - Mange bedrifter trenger arbeidskraft

Bakgrunnen for mønstringen er møtet senere på dagen mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, der det skal diskuteres løsninger for de mange permitterte som nå står i fare for å bli sagt opp.

Stortingsflertallet har krevd at reglene forlenges, men det har Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hittil avvist. Onsdag ble det også klart at Arbeiderpartiet truer med å hasteinnkalle Stortinget for å behandle saken.

– Flere tusen permitterte risikerer oppsigelse når permitteringsperioden går ut og mange tusen arbeidsledige vil miste dagpengene sine fordi de har gått ut makstiden på dagpenger, advarer Aps Rigmor Aaserud overfor VG.

Wenche Johansens situasjon ble trukket frem av stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) under hennes appell på Gardermoen onsdag morgen. Vis mer

Først inn, sist ut

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt også appell utenfor terminalbygningen onsdag.

– Dere var først inn i krisen, og dere blir de siste ut av krisen, sa hun til de fremmøtte.

De fleste er permitterte fra jobb i Travel Retail Norway (TRN), som driver taxfreebutikkene på lufthavnen.

Blant dem er Wenche Johansen, som har jobbet siden hun var 16 år, og i TRN siden 2016. Hun har ingen planer om å slutte selv. Nå risikerer hun å miste jobben, som følge av en coronakrise som «avsluttes» før den er ferdig.

Les også Eksperter om permitteringsordningen: – På tide å avvikle

– Jeg skal jobbe, jeg er ung og sprek, det er det jeg vil. Men jeg skulle jo ta ut AFP-en min når jeg blir 62. Det er gulroten etter 50 år i jobb. Det var det jeg skulle kose meg med nå.

– Det er 5.000–6.000 kroner i måneden som jeg taper resten av livet. Det er mye penger. Så der røyk hytta mi. De pengene skulle jeg kjøpe hytte for, som jeg har ønsket meg hele livet.

Sammen med de andre fremmøtte utenfor terminalbygningen ber hun nå regjeringen om å forlenge ordningen.

– Det er ikke bare jeg som er rammet av dette, overhodet ikke, men jeg hadde gledet meg til AFP-en.

– Regningene er ikke permittert. Ikke huslånet heller, sier hun.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holder appell utenfor terminalbygningen på Gardermoen onsdag. Vis mer

LO-lederen: – Advart lenge

LO-leder Følsvik fikk høre om situasjonen til Johansen onsdag.

– Dessverre er den ordningen sånn at enten er du utenfor eller så er du innenfor. Det er selvfølgelig helt tragisk for den som står i det, og dessverre er hun ikke alene, sier Følsvik til E24.

– Hva tenker du om at dere må stå her i dag og si fra om dette?

– Vi har advart mot dette lenge. Det gjorde vi også da de kom med denne nye ordningen som skulle være overgangsordningen. Da sa vi at det betyr at det er grupper som kommer til å ramle utenfor og som står i fare for å motta oppsigelser når vi kommer til 1. oktober. Likevel skjer det ingenting, og så står vi i sånne situasjoner som dette.

Følsvik understreker at det er aller verst for de som nå må leve i denne usikkerheten.

– Jeg skal si til Isaksen at vi trenger at krisetiltakene forlenges så lenge krisen varer. Dette er vanlige arbeidsfolk som står i fare for å betale en alt for høy pris for at denne krisen traff. Nettopp de som jobber på Gardermoen som har vært er i dag, er noen av dem som må betale aller mest.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik i samtale med stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt. Vis mer

TRN: Håper å få alle i jobb igjen

Kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i TRN sier de gjerne skulle sett at det ikke var behov for permitteringsordningen lenger, men at det beste nå ville være å forlenge den litt til.

Dagestad har fått høre om situasjonen til Wenche Johansen, og er klar på at de gjerne vil ha henne tilbake på jobb.

– Det er et godt eksempel på hvor tragisk det er dersom man må gå til oppsigelser. Vi vil ha Wenche tilbake på jobb, så enkelt er det. Det vil være det beste for alle at hun kommer tilbake, sier Dagestad.

Anslaget fra LO er at rundt 400 av de 800 permitterte fra TRN risikerer å miste jobben 1. oktober. Dagestad sier TRN jobber for at det ikke skal skje – tvert imot håper de at samtlige skal være i jobb også når høst blir til vinter.

– Det kommer helt an på hvordan pandemien og flytrafikken utvikler seg. Er det én ting denne pandemien har lært oss, så er det at mye kan forandre seg raskt, og blir det en ny nedstenging så står veldig mange arbeidsplasser i fare. Får vi derimot en stor og rask vekst skal vi klare å redde veldig mange, sier han.

Ber staten spleise

Men en stor og rask vekst ventes ikke, snarere en moderat utvikling. Flytrafikken øker, men ikke så raskt at alle kan komme tilbake med én gang.

– Det er jo den usikkerheten som gjør at vi også ønsker å ha trygghet, i å vite at det i fremtiden kan ligge et permitteringsregelverk der. Selv om vi jo helst ikke ønsker å bruke det, sier Dagestad.

– Så det er mange som ikke kommer til å få jobb igjen i TRN dersom denne ordningen ikke forlenges?

– Ja, mange. Flere hundre. Men det er fordi de har jobb andre steder. Det er det som gjør at vi tror vi kommer til å klare det. Vi har lønnsplikt for mange færre enn det vi normalt ville hatt, fordi så mange fått andre jobber.

– De som er igjen, er de vi er mest bekymret for. De som har TRN som hovedarbeidsgiver og som ikke har fått seg en annen jobb. Det er ikke fordi de ikke har søkt, det er fordi de ikke har fått. Vi er redde for at de mister tilknytning til arbeidslivet.

– Hvor mange av dem kan dere redde?

– Målet er alle. Men det er veldig dyrt, og vi håper staten kan være med på et spleiselag fordi det er til alles beste at de kommer tilbake på jobb hos oss.