Vinmonopolet åpner minst syv nye butikker i 2022

Vinmonopolets styre har vedtatt fire nye butikketableringer. I tillegg er syv andre nyetableringer tidligere vedtatt, hvorav minst tre lar seg åpne i 2022.

Torsdag vedtok styret i Vinmonopolet at det skal åpnes fire nye utsalgssteder. Disse vil dukke opp i Trøndelag, Vestland og Vestfold og Telemark. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB Vis mer

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

To av de nye butikkene vil komme i Trøndelag, henholdsvis på Ranemsletta i Overhalla og Strindheim/Leangen i Trondheim.

Bjørkheim i Samnanger i Vestland får også et pol, det samme gjør Gimsøy i Skien i Vestfold og Telemark. Vinmonopolet ønsker å åpne butikkene i 2022.

Samtidig opplyser Vinmonopolet at butikken på Alti Futura Senter i Kristiansund åpner i mars 2022. I april samme år åpner det et pol på Noresund i Krødsherad i Viken, og Tasta Senter i Stavanger få et vinmonopol som åpner våren 2022.

Oslo, Sand i Nord-Odal i Innlandet, Bergen og Råde i Viken er også tildelt pol, men i disse fire kommunene letes det fortsatt etter lokaler, og en åpning i 2023 virker mer realistisk.

– Vi har åpnet godt over 200 pol de siste 20 årene. Selv om vi har innfridd målsettingen om at 97 prosent av landets befolkning skal bo i en kommune med pol, eller mindre enn 30 km fra nærmeste pol, skal vi fortsette å åpne nye butikker i årene som kommer, sier kjededirektør Linda Frid Andresen i Vinmonopolet.