To personer tilstår i Nordic Securities-saken

To tiltalte i Nordic Securities-rettssaken har erkjent straffskyld for brudd på god forretningsskikk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er i alt fire personer tiltalt i den omfattende rettssaken som startet i oktober, og som etter planen skal vare til langt ut på nyåret.

To av disse er kun tiltalt for brudd på god forretningsskikk, mens gründerne også er tiltalt for grovt bedrageri.

De to som kun er tiltalt for brudd på god forretningsskikk erkjente straffskyld torsdag, bekrefter deres forsvarere til E24.

– Erkjennelsen innebærer at såkalt aktiv tipsing er i strid med kravet til god forretningsskikk, selv om aktiv tipsing var vanlig praksis i selskapet, skriver den ene personens forsvarer, Celine Krogh Fornes, i en e-post til E24.

– Deltatt i såkalt aktiv tipsing

Den andre personens forsvarer, Emilie Hulthin, skriver i en e-post til E24 at det erkjennelsen av straffskyld, som «skyldes at han har deltatt i såkalt aktiv tipsing, som var vanlig praksis i selskapet».

– Det må påpekes at det er uforholdsmessig at saken mot vår klient har vært behandlet sammen med den omfattende bedragerisaken. Han ser frem til å få lagt saken bak seg, skriver den andre personens forsvarer, Emilie Hulthin, i en e-post til E24.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Dette er Nordic Securities-saken: Nordic Securities, med Endre Tangenes og Erik Egenæs i spissen, var et meglerhus som solgte aksjer og differansekontrakter.

Meglerhuset ble startet i 2009, mistet konsesjonen i 2017 og ble nedlagt i 2019.

I 2015 begynte Finanstilsynet å se på selskapet, med to stedlige tilsyn i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Tilsynet mente i tillegg at forholdene, «overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer», var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse.

Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen i 2018.

I 2019 gikk 21 tidligere kunder av Nordic Securities til søksmål mot syv av toppene i selskapet, fordi de følte seg lurt etter å ha kjøpt aksjer de kalte verdiløse. Saken endte med forlik senere samme år.

Økokrim-etterforskningen endte i februar 2021 med tiltale mot to personer for grovt bedrageri, og for disse to og to andre personer for tiltale for brudd på god forretningsskikk. Vis mer

Nekter straffskyld

Økokrim tiltalte Erik Egenæs og Endre Tangenes for å ha påført 39 investorer tap på nesten 47 millioner kroner i februar. De har begge nektet straffskyld i retten tidligere.

Økokrim mener at Egenæs og Tangenes unnlot å fortelle om den høye risikoen ved å kjøpe aksjer i The Nordic Group, som var morselskapet til Nordic Securities. De mener også at gründerne ikke ga flere vesentlige opplysninger da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i The Nordic Group, har E24 tidligere omtalt.

Advokat Anders Brosveet som representerer Tangenes og Egenæs sa til E24 i oktober at Økokrim ikke «konkretiserer hvilke faktiske uriktige opplysninger som har vært utslagsgivende for disse kjøpene».

– Det at aksjehandler i unoterte papirer i ettertid viste seg å ikke være lukrativt er noe annet enn bedrageri, sa han da.