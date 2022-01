Ansattmangel i utelivsbransjen: – Greier ikke fulle åpningstider

Utelivstopp opplever hard kamp om arbeidskraften. Ved neste gjenåpning er det mulig at noen av REN-gruppens steder må holde dørene stengt.

Ansattmangel gjør at aktører stjeler fra hverandre og man ender opp i en lønnsspiral, ifølge daglig leder Bo Vivike i REN-gruppen. Vis mer

Signaler fra regjeringen tyder på at den nasjonale skjenkestoppen kan bli avviklet denne uken.

Det vil være gledelig nytt for Bo Vivike, daglig leder i REN-gruppen, som står bak ti serveringssteder i Oslo.

Samtidig kan han fortelle om en betydelig ansattmangel etter to år med pandemi.

– Det har vært en flukt fra bransjen, så nå blir det en del kamp om de ansatte som er igjen. Aktører stjeler fra hverandre og man ender opp i en lønnsspiral, sier Vivike.

Sliter med ansattmangel

REN-gruppen har den siste tiden mistet enkelte ansatte til andre grupperinger, forteller han. I tillegg er det usikkerhet knyttet til hvor mange av de deltidsansatte som fortsatt er tilgjengelige.

Det kommer til å prege en potensielt ny åpningshelg.

– Vi er usikre på om vi får åpnet alle stedene våre nå. Fulle åpningstider greier vi ikke uansett, sier Bo Vivike.

REN-gruppen innehar blant annet M.A.D at BAR, tidligere Bar Vulkan. Vis mer

Konsekvensene av ansattmangel har man sett siden gjenåpningen i fjor sommer, forteller politisk rådgiver Henrik Hamborg i NHO Reiseliv.

– Da så man redusert kapasitet hos flere aktører i bransjen, enten gjennom kortere åpningstider eller at man holdt stengt en eller flere dager. Det er noe som mange virksomheter dessverre har opplevd, og det vil nok gjelde en god del ved neste gjenåpning, sier han.

Kickoff i november

Bo Vivike forteller at han har forståelse for de unge menneskene som har gått lei av å være i den stadig nedstengte utelivsbransjen.

– Folk er slitne og ser ikke lenger noen grunn til å vente.

Særlig opplevdes det tøft da desember-restriksjonene ble innført, sier utelivstoppen.

– I november hadde vi hatt et stort kickoff for å markere at vi var tilbake. Vi skulle åpne nye steder, vi rekrutterte fra utlandet og mobiliserte for å motivere ansatte. Vi var inne i en positiv spiral og så ble den brått slått bort.

Ber for midnattsgrense

Uttalelsene fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre går ut på at skjenkestoppen vil oppheves dersom faglige råd tilsier det.

Innen fredag skal regjeringen kunngjøre deres nye vurdering av samtlige coronatiltak, fire uker siden de ble innført. Den siste tiden har særlig skjenkestoppen møtt tiltagende motstand.

– Regjeringen har fått problemer med å forsvare de samfunnsmessige kostnadene, sier Bo Vivike.

Til eventuelle lettelser har sjefen i REN-gruppen ett sterkt ønske:

– Si nå for Guds skyld at det blir lov med alkoholservering frem til midnatt, ikke bare til 22.00. Det utgjør en kjempeforskjell for lønnsomheten og vil sørge for at vi kan drive litt mer normalt.

Ber om beredskapsplan

En hel bransje ble tatt på sengen da omikron-varianten i løpet av noen dager i desember snudde opp ned på smittesituasjonen.

Den nyåpnede Vinbaren Becco i Oslo rakk å ta imot gjester i en uke før dørene måtte stenges.

Bak utestedet står selskapet Flott Gjort med blant annet Eyvind Brox, Runar Eggesvik og Arnt Arnesen. Det neste halvannet året har de planlagt ytterligere ti nyåpninger.

Eyvind Brox, en av innehaverne av Vinbaren Becco. Vis mer

– Vi har ansatte som gleder seg til å komme tilbake på jobb og skal klare å åpne igjen som normalt, sier Brox.

Han etterlyser imidlertid forutsigbarhet for hele utelivsbransjen.

– Uavhengig av om det åpner i Oslo nå, om tre uker eller to måneder så trenger vi å vite hva som skjer dersom dette skjer på nytt. Det må være noen strukturer på plass for vår bransje. Så jeg håper det kommer signaler fra politikerne om at man ikke bare vil fortsette å hive sammen nødstøtte, men at det vil innføres mer stabile rammevilkår dersom dette skjer igjen i fremtiden.