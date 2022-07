SAS-fristen nærmer seg: – Jeg har tid til å vente

Kompisene Sander og Markus skal til London i helgen for å se på E-sport-turnering. De har SAS-billett begge veier, og er forberedt på å bli lenger i London hvis det blir pilotstreik.

Sander Nordstrøm Kristoffersen (venstre) og Markus Føyne (høyre) på Gardermoen fredag ettermiddag.

E24 møter de to guttene på Gardermoen fredag ettermiddag. De flyr til London med SAS på helgetur. Begge har returbillett på søndag og mandag, og begge med SAS.

Samtidig sitter SAS og pilotene i krevende forhandlinger med det kriserammede flyselskapet i Næringslivets hus i Stockholm. Fristen gikk ut ved midnatt natt til onsdag, men partene og meklerne ble enige om å utsette fristen til midnatt, natt til lørdag.

Hvis de ikke kommer til enighet, går 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark ut i streik fra lørdag.

– Hva tenker dere om at det kan bli streik og dermed vanskeligere å komme seg hjem?

– Det er egentlig ikke noe særlig stress, siden jeg har ferie neste uke har jeg tid til å vente, sier Sander Kristoffersen til E24.

Han var klar over problemet på forhånd og hadde tenkt over situasjonen.

– Jeg visste om problemet fra før, jeg har snakket med en kollega som også skal til London i sommer. Vi har snakket mye om det på jobb, men jeg tar det likevel ganske med ro.

– Jeg er ikke veldig bekymret for at jeg ikke kommer meg hjem i løpet av året, sier han spøkefullt.

– Det skulle nok gått bra det også, det er mange puber der, i hvert fall, legger han til.

Kompisen Markus Føyne er heller ikke særlig stresset over den mulige pilotstreiken i SAS.

– Om det blir et par ekstra dager, så blir det et par ekstra dager. Det gjør ikke så mye. Vi kommer nok hjem etter hvert uansett, sier han.

– Jobbes iherdig

Forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund sier til VG at det fredag kveld jobbes iherdig med å komme til en løsning.

– Hva er sjansen for at det blir streik?

– Det kan jeg ikke si. Det jobbes iherdig. Det jobbes langs mange spor. Vi håper inderlig, inderlig å komme til en løsning, sier Wasland.

– Hva er sjansen for at dere lykkes?

– Det kan jeg ikke si noe om nå. Meglerne må kommentere status på forhandlingene, sier han.

Disse foreningene forhandler med SAS: Pilotene forhandler med SAS gjennom sammenslutningen SAS Pilot Group (SPG), som ledes av Martin Lindgren. Den forhandler på vegne av fire pilotforeninger: SAS Norge Flygerforening (SNF), ledet av Jan Levi Skogvang og del av Parat

Norske SAS-flygeres forening (NSF), ledet av Roger Klokset og del av LO

Dansk Pilotforening (DPF)

Svensk Pilotförening (SPF) Vis mer

Villige til å slå SAS konkurs

Roger Klokset er leder for Norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, som leder forhandlingene med SAS. Han sa torsdag til VG at pilotene er villige til å la selskapet gå konkurs hvis det må til. Fagforeningene er blant annet kritiske til at SAS har sagt opp mange piloter og opprettet datterselskapene SAS Connect og SAS Link, der oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt.

SAS har på sin side sagt at en streik vil være ødeleggende for selskapet, noe Klokset mener er sterke anklager.

– Ja, det er det. Men for oss er dette samtidig en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidstagere i Norden, sa Klokset til VG torsdag.

– Er det prinsippet så viktig at dere kan være villig til å la selskapet gå konkurs?

– Ja, utvilsomt. Hvis selskapet ikke klarer å forholde seg til den skandinaviske modellen, mener vi at det er en aktør som ikke har livets rett, sa Klokset.

Jobber med redningsplan

Mye står på spill i SAS-forhandlingene.

Selskapet er i en dramatisk økonomisk krise og har planer om å kutte kostnadene med 7,5 milliarder svenske kroner. I tillegg vil selskapet hente inn 9,5 milliarder kroner i ny kapital, noe som vil vanne ut eksisterende eiere som den svenske og danske staten. SAS vil også konvertere 20 milliarder kroner i gjeld til aksjer, noe som vil føre til at den norske staten igjen vil komme tilbake på eiersiden i SAS med en liten andel.

Dette gjelder vel å merke hvis selskapet klarer å lande redningsplanen SAS Forward. Da må SAS klare å komme til enighet med fagforeningene om kostnadskutt. SAS må også klare å bli enige med dem selskapet skylder penger om å omgjøre gjeld til aksjer. De nordiske statene har åpnet for dette, men selskapet skylder også penger til andre, som leasingselskapene. I tillegg må SAS klare å finne nye eiere som kan skyte inn den kapitalen som trengs for å redde selskapet.

Norges riksmekler Mats Wilhelm Ruland har også vært på plass i Stockholm for å bistå i meklingen.

– Det er en vanskelig mekling, sa han til E24 tirsdag kveld.