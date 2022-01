Hurtigruten får millionbot etter smittebruddet

Selskapet straffes med bot etter at en rekke ansatte og passasjerer på MS Roald Amundsen fikk corona sommeren 2020.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hurtigruten får boten på én million kroner for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, morganisering, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling, skriver Politiet i Troms i en pressemelding.

– Overtredelsen vurderes å være vesentlig, med tanke på antall passasjerer og mannskap, sykdommens art, alvor og smittsomhet, og faren for videre smitte, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Kapteinen av skipet får en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter. I tillegg får skipslegen en bot på 40.000 kroner for mangler på yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling.

Både selskapet og de to bøtelagte er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke.

– Burde ført til tiltak

To dager før skipet ankom Tromsø havn hadde rederiet flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte om bord på skipet, ifølge politiet.

Smittevernoverlegen i Hadsel kommune skal ha varslet ansatte i rederiet om at skipet var sannsynlig smittested for en passasjer fra den første av to seilaser. FHI anbefalte samme dag varsling av passasjerene.

Det skal også ha blitt anbefalt eller besluttet fra helsepersonell om bord å teste to av mannskapet for covid-19, i tillegg til at mannskapet hadde symptomer forenelig med sykdommen.

Likevel unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter, skriver politiet.

– Hvis rederiet hadde hatt på plass det sikkerhetsstyringssystemet som de etter loven skal ha, så burde summen av den informasjonen som rederiet satt på ha ført til tiltak, varsling og bedre oppfølging for å redusere risiko for videre smittespredning, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i pressemeldingen.

– Komplisert saksforhold

– Dette er et komplisert saksforhold, som reiser en rekke rettslige utfordringer. Derfor skal vi bruke helgen og de neste dagene på å gå gjennom detaljene i forelegget, og hva det betyr for selskapet, sier advokat Berit Reiss-Andersen, som representerer Hurtigruten til VG.

– Vi kommer tilbake med flere kommentarer når vi og styret i Hurtigruten Coastal AS har konkludert, sier hun.

For Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam, tidligere driftsdirektør Bent Martini, samt skipslegen på den første seilasen, mener påtalemyndigheten at det ikke er grunnlag for personlig straffeansvar og saken er dermed henlagt for deres del.

– For disse er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal behandles som uskyldige, sier konstituert statsadvokat Bremnes.