Hurtigruten får millionbot etter smittebruddet

Selskapet straffes med bot etter at en rekke ansatte og passasjerer på MS Roald Amundsen fikk corona sommeren 2020.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres..

Hurtigruten får boten på én million kroner for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, morganisering, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling, skriver Politiet i Troms i en pressemelding.

– Overtredelsen vurderes å være vesentlig, med tanke på antall passasjerer og mannskap, sykdommens art, alvor og smittsomhet, og faren for videre smitte, sier konstituert statsadvokat Jørn Bremnes ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter.

Kapteinen av skipet får en bot på 30.000 kroner for manglende varsling om mulig smitte til norske myndigheter. I tillegg får skipslegen en bot på 40.000 kroner for mangler på yrkesutøvelsen som helsepersonell, samt manglende varsling.

Både selskapet og de to bøtelagte er bedt om å ta stilling til om boten vedtas eller ikke.

For Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam, tidligere driftsdirektør Bent Martini, samt skipslegen på den første seilasen, mener påtalemyndigheten at det ikke er grunnlag for personlig straffeansvar og saken er dermed henlagt for deres del.

– For disse er straffesaken avgjort med henleggelse etter bevisets stilling. Dette er i praksis det samme som en frifinnelse i retten, og de skal behandles som uskyldige, sier Bremnes.