Regjeringen og SV avvikler kompensasjonsordningen for næringslivet

Etter 28. februar vil kompensasjonsordningen for næringslivet bli avviklet. Det opplyser SVs Kari Elisabeth Kaski til E24. De begrenser også muligheten til å øke lederlønningene for selskaper som mottar støtte.

– Vi slår nå helt fast at den ikke skal videreføres etter 28. februar. Nå er det slutt, sier Kari Elisabeth Kaski i SV til E24.

– Vi står sammen om at den skal avsluttes da.

Sluttdatoen ble satt under forhandlingene mellomSV og regjeringen om lønnsstøtteordningen og den endrede kompensasjonsordningen for næringslivet.

Begrenser lederlønninger

Regjeringen hadde allerede lagt opp til å nekte selskaper som får støtte å ta ut utbytte, og å kreve tilbakebetaling for selskaper som går med overskudd. Kaski og SV har lenge vært motstander av ordningen, og i forhandlinger med regjeringspartiene ble de enige om å svekke ordningen ytterligere.

Blant annet blir det nå lagt inn det Kaski kaller «sosiale krav», som restriksjoner på ekstraordinære bonuser og økte lederlønninger for selskaper som mottar støtte.

– Vi legger til krav om at det heller ikke skal gjennomføres ekstraordinære lønnsutbetalinger eller bonusutbetalinger. Det er så det ikke skal være mulig å omgå utbytteforbudet som ligger i ordningen.

– Hvordan skal dere ettergå det?

– På samme måte som begrensningene på utbytte og overskudd, vil det være en etterkontroll her. Man må da eventuelt betale tilbake støtten dersom man har gjort denne typen disponeringer, sier Kaski.

Kari Elisabeth Kaski (SV) har forhandlet om lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet sammen med Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Eigil Knutsen (Ap) Vis mer

Regjeringen og SV senker også maksimalbeløpet en bedrift kan motta til 4 millioner kroner for november og februar, og til 7,5 millioner for desember og januar.

– Dette vil føre til at man unngår mye permitteringer

– Vil ikke denne da ha tilbakevirkende kraft og ramme bedrifter som hadde hatt behov for disse pengene?

– Det vil gjelde november og februar. Vi har vært opptatt av å si at vi er kritiske til gjenåpningen av kompensasjonsordningen. Det er en dårlig støtteordning, så jeg er glad for at regjeringen la inn en del begrensinger. Men vi mener jo at det er mye viktigere å fokusere på lønnsstøtteordningen.

Styrker lønnsstøtteordningen

Regjeringen og SV styrker lønnsstøtteordningen, slik at den ligger på samme nivå som i dag også etter januar. Støttebeløpet per ansatt skal fortsatt være på 40.000 kroner.

Kaski opplyser også at de har gjort grep for at lønnsstøtten skal treffe sesongbedrifter bedre.