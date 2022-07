Boligtomt med byggeforbud selges for 22 millioner

Den 1,25 mål store tomten har allerede begrensninger for utbygging, men er inntil videre omfattet av byggeforbudet i Oslo kommune.

Boligtomten på 1,25 mål, som ligger i et eksklusivt boligstrøk på Vinderen i Oslo, ble 25. juni lagt ut for salg med en prislapp på 22 millioner kroner. Drøyt tre uker tidligere hadde Plan- og bygningsetaten besluttet å innføre et midlertidig byggeforbud på tomten, og rundt 28.000 andre eiendommer i Oslo.

I boligannonsen fremgår det tydelig at tomten er omfattet av småhusplanen. Tomten ble utskilt som boligtomt i 1933 og er ifølge annonsen trolig en av de siste ubebygde boligtomtene på Vinderen.

Selgeren, som arvet tomten i 1974, ønsker ikke å uttale seg om tomtesalget til E24. Partner Dag-Frode Aasheim i Privatmegleren Allé har ikke besvart våre henvendelser.

Skal hindre fortetting

Eiendommen omfattes av småhusplanen i Oslo, som i disse dager er under revisjon hos Plan- og bygningsetaten. 1. juni vedtok Oslo kommune et midlertidig forbud mot alle byggetiltak for eiendommene som omfattes av planen.

Planen skal bidra til å skjerme småhusområdene for ytterligere fortetting, og styrke vernet av såkalte «grønne verdier» i småhusområder i Oslos ytre by.

I et brev til berørte hjemmelshavere skriver etaten at byggeforbudet varer frem til en ny plan blir gjeldene, men maksimalt fire år.

«Dersom kommunen ikke har vedtatt en ny plan innen disse fire årene faller forbudet i utgangspunktet bort, men det kan i særlige tilfeller forlenges.», skriver etaten i brevet.

Åtte boliger blir bygget i en gammel eplehage, på tomten til et revet hus på Ullern i Oslo. 1. juni vedtok Plan- og bygningsetaten midlertidig byggeforbud for om lag 28.000 eiendommer i hovedstaden.

Mange kan tape store penger

Plan og bygningsetaten i Oslo er nå i gang med å bearbeide planforslaget. I forslaget som nå revideres er det foreslått å redusere utnyttelsesgraden fra 24 prosent til 16 prosent. Den foreslåtte innstrammingen vil innebære reduserte utbyggingsmuligheter, og potensielt store verditap for tomteeiere som ikke lenger vil ha anledning til å utvikle sine eiendommer ytterligere.

Den omtalte boligtomten på Vinderen kan kun bebygges med én villa med grunnflate på 125 kvadratmeter, i henhold til en tinglyst erklæring fra 1933. Dette er godt innenfor begrensningene forslaget til ny småhusplan legger opp til.

Det er ventet at det blir sendt til politisk behandling i løpet av fjerde kvartal 2022.