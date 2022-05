Danskene elsker Rema 1000: – Kun et tidsspørsmål før vi er størst

NYBORG, DANMARK (E24) Mens Rema 1000 taper markedsandeler i Norge, er lavpriskjeden i ferd med å bli Danmarks største dagligvareaktør. Ole Robert Reitan forventer at Rema i Danmark vil bli like stort som i hjemlandet.

Med Henrik Burkal bak roret i Danmark, har det blitt skapt et Rema 1000 som ifølge Ole Robert Reitan «bare er helt spinnvilt».

Rema 1000-teamet, med Ole Robert Reitan i passasjersetet, svinger inn på den solfylte parkeringsplassen.

Der hilser konsernsjefen gledelig på Henrik Burkal, leder for Rema 1000 Danmark.

– Vi kjørte forbi en McDonalds-M på en påle høyt oppe i luften. Det burde jo vi også hatt, med en stor R, sier nordmannen til dansken.

Det er snart 30 år siden den første Rema 1000-butikken ble etablert i Danmark.

Siden lavpriskjeden besluttet å satse for alvor, rundt 2005, har de åpnet 300 nye butikker og erobret markedsandeler.

Rema 1000 har ifølge Reitan rundt 16 prosent markedsandel i Danmark. I Norge er tallet 23 prosent.

– Vi er nå helt likt med Netto. Jeg tror definitivt at det bare er spørsmål om tid før Rema 1000 er Danmarks klart største kjede, sier Ole Robert Reitan.

– Rema 1000 kan hevde hva de vil. De har gjort det godt, men Netto har rykket ytterligere fra på markedsandeler de siste 16 måneder. Det er fakta, skriver presseansvarlig Jacob Krogsgaard Nielsen i Netto-eier Salling Group i en e-post.

Tall fra Retail Institute Scandinavia taler i favør Reitan. Analyseselskapet har tidligere estimert at Rema 1000 kan bli like store som Netto i 2025.

Det har allerede skjedd, ifølge Retail Institute Scandinavias ferskeste analyse fra november i fjor. De estimerer at Netto er passert i 2031.

Snittpris på 10 kroner

2021-regnskapet er ennå ikke ferdigstilt da E24 møter Reitan i Nyborg, en drøy times kjøretur utenfor København.

Tallene fra det første pandemiåret viste 65,3 milliarder kroner i omsetning for Rema 1000. 34,8 milliarder kom fra Norge, mens 30,5 milliarder stammet fra de nå 360 danske butikkene.

Rema 1000 ble kåret til Danmarks sterkeste merkevare i fjor, uavhengig av bransje. – Å gjøre det med en lavpriskjede er kjempeimponerende, sier Ole Robert Reitan.

Ole Robert Reitan mener det er realistisk å tro at Rema 1000 kan bli like stort i Danmark som i Norge.

– Jeg vil nesten si at vi forventer av oss selv at vi får til det. Fordi alt ligger til rette for det. Vi har en merkevare folk elsker, det finnes flere geografiske områder der det er god plass til nye butikker og det er fortsatt potensial for økt omsetning per butikk.

Han forteller at en gjennomsnittlig Rema 1000-butikk i Danmark omsetter for omtrent 65 millioner kroner, omtrent 25 prosent mindre enn snittet i Norge.

– Samtidig er snittprisen på et produkt 10 kroner i Danmark, mens den er 20 kroner i Norge. Så volumet er egentlig like stort, men verdien av hver kubikk er lavere i Danmark.

Tror dansker bryr seg enda mer om lavpris

Når Ole Robert Reitan hevder at danskene elsker Rema 1000, er ikke det uten grunnlag.

I fjor vant selskapet «Global Best Brand Rankings», foran Lego, i en undersøkelse utført av YouGov.

Rema 1000 gikk også til topps da danske forbrukere skulle kåre landets mest bærekraftige merkevare, og de har i en årrekke vunnet Loyalty Groups lojalitetsindeks.

Snittomsetningen for en dansk Rema 1000-butikk har økt fra 23 millioner i 2005 til 53 millioner kroner i 2021. I butikken til Jacob Nielsen (høyre) er omsetningen 65 millioner.

– Lavpriskonseptet fungerer veldig bra her. Dansker vil kanskje i enda større grad enn nordmenn ha mest mulig for minst mulig, sier Ole Robert Reitan.

For noen år siden var Rema 1000 i toppen på YouGovs omdømmekåring i Norge også. Men etter et bråkete 2017, med lansering av Æ-kampanje og bestevenn-strategi, falt selskapet 253 plasser.

De siste fem årene har Rema 1000 også slitt i kampen om de norske kundene. Siden 2016 har markedsandelene falt med 1,5 prosentpoeng. I et marked på over 200 milliarder kroner er det snakk om svært store summer.

Det har nesten ikke blitt åpnet nye butikker de siste par årene som følge av pandemien. Nå planlegger Rema 1000 mer vanlig tempo, med rundt 15 nye butikker i året.

Men Ole Robert Reitan vil ikke være med på at det går dårligere i Norge.

– Rema 1000 er både større og mer lønnsomt i Norge, og akkurat nå vokser vi også mer der. Så det går fortsatt bedre i Norge.

– Men dere bryr dere vel om utviklingen i markedsandeler?

– Ja, det gjør vi, men vi får ikke gjort noe med hva de andre gjør. Vi får ikke gjort noe med at Coop kjøper Ica og pusser opp 500 nedslitte butikker, selv om vi selvfølgelig burde kjøpt Ica selv. Og vi får heller ikke gjort noe med hva Kiwi og Norgesgruppen gjør. Det eneste vi får gjort noe med er egen prestasjon. Og jeg er helt sikker på at andelsveksten kommer tilbake i Norge. Vi ser klare tegn på det også.

– Sunnere marked

Med 16 prosent markedsandel hadde man vært langt unna å være Norges største dagligvarekjede.

Det danske markedet er mindre konsentrert, forklarer Ole Robert Reitan.

– Er det danske markedet sunnere?

– Ja, det mener jeg. Her er det syv aktører, i stedet for tre. Og de ulike betingelsene og prisene som vi ser at leverandører gir norske kjeder, opplever vi ikke på samme måte i Danmark. Jeg tror grunnen er at kjedene har en mer fragmentert leverandørportefølje å velge fra, og at leverandører har flere kunder å velge mellom.

Rema 1000-butikker i Danmark satser mer på uteområdet enn norske butikker gjør.

– I tillegg opererer konkurransemyndighetene på en helt annen måte i Danmark. Jeg opplever at de er mye mer på, mye mer interaktiv og mer innstilt på dialog. Det lovmessige utgangspunktet for prisdiskriminering er likt. Forskjellen er at det er blitt fulgt med på i Danmark og ikke i Norge.