Reisefeberen er tilbake: – Salget har tatt seg opp dag for dag

Reiseselskapene har opplevd høy bestillingsaktivitet gjennom påsken. Nå er man nesten tilbake på 2019-nivå.

Mallorca er blant de aller mest populære reisedestinasjonene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Etter to år med pandemi er reisefeberen tilbake blant nordmenn.

Heller ikke krigen i Ukraina påvirker reiselysten lenger.

– I det krigen brøt ut i Ukraina så vi et fall i trafikk og bestillinger. Men etter et par uker så hentet dette seg inn igjen, skriver Caroline Roka, leder for Finn reise, i en e-post til E24, formidlet av Finns kommunikasjonsavdeling.

Finn reise har hittil i år hatt en vekst på 317 prosent sammenlignet med fjoråret, og det er reiser internt i Norge, til Spania, Tyrkia og Hellas som topper bestillingsoversikten.

– Nordmenn er et reiseglad folk, og dette speiles i tallene våre om dagen, skriver Roka.

Les på E24+ Reiselivet var knapt kommet opp i knestående. Så kom krigen.

Nesten på 2019-nivå

Også Norwegian opplever at krigen i Ukraina ikke lenger påvirker reiseaktiviteten. Tvert imot melder flyselskapet om en positiv trend og god utvikling i markedet.

– Å skulle sammenligne økningen i antall bestillinger og etterspørsel med 2020 er vanskelig, da fjoråret var preget av pandemi og myndighetspålagte reiserestriksjoner. Men dersom om vi for eksempel sammenlignet med 2019, kan vi si at etterspørselen ser ut til å være på vei tilbake på samme nivå, skriver Silje Glorvingen, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post til E24.

I sommer trekkes Norwegians kunder mot sol- og badedestinasjoner som Spania, Italia, Kroatia og Frankrike.

– Men vi ser også at storbyer som London, København, Berlin og Paris kommer høyt opp på listen nå på vårparten, skriver Glorvingen.

Hos reisebyrået Ving er aktiviteten også snart på høyde med sommeren 2019.

– Det er veldig gledelig. Nå er halvparten av sommerens reiser solgt. Da er vi snart tilbake på 2019-nivå, sier Marie-Anne Zachrisson, landsjef Ving Norge, til E24.

Hun forteller at mange har samlet seg i påsken og planlagt neste ferie.

– Dag for dag har salget tatt seg opp, og det toppet seg andre påskedag, sier hun.

– 25 prosent flere har booket sommerferie med Ving denne mandagen, sammenlignet med mandag før påske. Det er stor økning.

Den spanske ferieøyen Mallorca topper Vings lister, hvor Kreta er nummer to og Rhodos som nummer tre.

SAS har også opplevd en økning, men der er det foreløpig ikke tilbake på 2019-nivå.

– Vi har hatt mange bestillinger i påsken og det fortsetter frem mot sommeren. Hverken antall passasjerer eller kapasitet er på 2019-nivå, men det er selvfølgelig langt bedre bestillingsnivåer i år enn de to foregående sesongene. Det er mange som skal feriere i Norge og det er svært mange som vil til varmere strøk, sier pressesjef i SAS Norge, John Eckhoff.

forrige



fullskjerm neste Kreta er den største og mest folkerike greske øyen i Middelhavet og svært populær blant nordmenn. 1 av 3 LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Bestiller tettere opptil avreise

Også kommunikasjonssjef i Tui, Nora Aspengren, ser en positiv trend i feriebestillinger etter et svært begrenset fjorår grunnet pandemien.

– En tendens vi har sett de siste årene som fortsatt er gjeldende er at nordmenn bestiller tettere opptil avreise enn noen gang, og vi bruker mer på ferien enn tidligere. Bedre hotell, flere tillegg også videre. Det er mange som ikke har reist på flere år, og nå skal man ha det ekstra fint når man endelig får reise, sier kommunikasjonssjef i Tui, Nora Aspengren.

Les også Sommerferie-salget lite påvirket av krigsuroen

Juni og juli er månedene som selger best akkurat nå. Hellas og Spania er destinasjonene som er mest populære, ifølge Aspengren. Mallorca, Kreta og Rhodos reiser flest til.

– Begynner reisene å bli utsolgt?

– Nei, salgstallene er positive, men det er mer enn nok reiser tilgjengelig til de som vil tilbringe sommeren utenlands. Vi følger nøye med utviklingen og øker gjerne kapasiteten dersom det skulle bli nødvendig. Pandemien har lært oss at fleksibilitet er viktig, så vi vil heller øke kapasitet enn å redusere.

Aspengren forteller at ferie ofte gir mersmak, og de ser ofte at bestillingene tar seg opp uken etter en ferie.

– Denne tendensen ser vi også nå, og antall bestillinger steg med 40 prosent for sommeren andre påskedag sammenlignet med dagen før, sier hun.

Krigen i Ukraina har også påvirket antall feriebestillinger hos Tui, noe Aspengren ser på som helt naturlig og forventet.

– Denne usikkerheten sammen med en sen bestillingstrend gjør at de neste månedene blir spennende, vi har stor tro på en god sommer i år. Endelig, avslutter Aspengren.

Finn.no eies av Schibsted. E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram.