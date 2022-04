Sunde-familiens klesgigant mister 50 butikker etter brudd med franchisetagere

Tidligere Vic- og Match-butikker endrer nå navn og går ut av samarbeidet med Voice Norge.

Administrerende direktør i Voice Norge Johnny Ottesen.

Publisert:

– For et år siden var det en prosess i kjeden hvor Voice Norge snakket med franchiseeiere om at det var to ulike veier å gå. Da var det enten å bli lik de andre butikkene, eller å gå ut av Vic-profilen, sier franchisetager Tor Karsten Jarle til E24.

Kleskjeden Vic, som eies av Voice Norge har over 60 butikker rundt om i landet. Selskapet eier også de over hundre Match-butikkene i Norge og Boys of Europe.

Halvparten av Vic-butikkene har vært eid av franchisetagere, men dette er det nå slutt på.

Ifølge selskapet er kontraktoppløsningen en del av en ny forretningsmodell.

Kleskjeden Vic halveres etter bruddet mellom Voice Norge og franchisetagerne.

– Høsten 2021 besluttet Voice Norge å avvikle samarbeidsavtalene med sine medlemmer. Det har vi gjort for å sikre at konseptene våre, Vic og Match, har helhetlige og entydige uttrykk ovenfor sine kunder, på tvers av kanaler og geografier, sier administrerende direktør i selskapet Johnny Ottesen.

Det er 30 Vic-butikker, og 20 Match-butikker som nå endrer navn og profil.

Voice Norge er heleid av Sunde-familien som også er eier av rederiet Color Group og har en eierandel i Sport Holding, selskapet bak Intersport og Sport1.

På grunn av den nye grossistavtalen vil avviklingen ikke påvirke kjeden finansielt i stor grad. Ifølge Ottesen vil det legge grunnlaget for fremtidig vekst.

– Endringene styrker både Match og Vic som kjeder, da det tydeliggjør kjedekonseptene. Begge kjeder har skalafordeler gjennom etablert fysisk og digital distribusjon og ved å være del av Voice Norge, sier han.

Endrer navn

Ottesen sier at alle medlemmer har valgt å tre ut av medlemsavtalen frivillig og inngått en ny grossistavtale, som går ut på at medlemmene fortsatt har mulighet til å kjøpe varer fra Voice Norge for salg i sine lokale butikker.

Tor Karsten Jarle har eid tre av butikkene på Sørlandet og disse endrer nå navn til Icon Markens.

– Jeg tror signalene vi og de fleste andre sendte til Voice om at vi ikke ønsket å drive butikk med «ny» Vic-profil var nok grunnen til at alle (avtalene journ.anm.) ble sagt opp, sier Jarle.

– Vi har drevet etter hva vi har ment har vært riktig hele tiden, og dette forandrer seg ikke selv om vi får en ny profil og et nytt navn. For oss er det viktig å drive en butikk hvor vi tilpasser oss de lokale. I Agder opplever vi at dette er en fordel og vi brenner for å tilpasse oss kundene samtidig som vi er opptatt av å ha mer internasjonale merker, sier han til E24.

Bjørn Eliassen eide syv Vic-butikker og to Match-butikker på Vestlandet. Eliassen og Jarle mener forskjellen mellom franchisetagernes ønsker og Voice Norge ble for store.

Fornøyd med ny avtale

– Voice Norge utviklet seg slik at flere og flere franchisetagere gikk ut av kjeden frivillig ettersom selskapet ikke lenger har hatt det fokuset som var, da samarbeidsavtalen ble inngått, sier Eliassen til E24.

Franchisetagerne ønsket blant annet mer internasjonale merkevarer. Eliassens butikker endrer nå navn til Aerly.

Eliassen sier han var misfornøyd med at kjeden fokuserte på mindre og egenproduserte merkevarer.

– De endret retning slik at de ikke hadde fokus på samarbeidspartnernes behov, men i større grad på seg selv, sier Eliassen og legger til:

– Men vi er godt fornøyd med grossistavtalen som er blitt inngått i etterkant med Voice Norge, så vi ser positivt på hvordan det endte.

Dette sier også Jarle seg enig i.

Voice Norge ønsker ikke å kommentere franchisetagernes utsagn.

– Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer til utsagnene fra tidligere medlemmer, sier Ottesen.