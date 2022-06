NFO er villig til å redusere lønnskravet betydelig

NFO lanserer skisse til løsning på flystreiken. NHO åpner for forhandlinger.

Leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, Jan Skogseth (T.V) og Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart

– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, sier Jan Skogseth, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) i en pressemelding mandag morgen.

Den pågående konflikten mellom fagforeningen NFO og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart har pågått i flere uker, og har ført til en rekke kanselleringer.

Natt til søndag 26. juni trådte den varslede lockouten for 450 flyteknikere i kraft.

Skogseth mener NHO viser null initiativ til løsning, og skriver at NFO er svært skuffet over arbeigsgiverorgansiasjonen.

– Vi er svært skuffet over at NHO Luftfart fortsatt ikke viser noe initiativ til å oppta dialogen med NFO for å avtale videre forhandlinger med formål å komme til en enighet. Det er helt fra starten kun NFO som har tatt initiativ til alle forhandlinger knyttet til denne konflikten, sier han.

Konflikten mellom Flyteknikerne og NHO Luftfart 26. mai brøt Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) hovedforhandlingene med NHO Luftfart. Avstanden mellom partene var for stor.

Meklingsfristen hos Riksmekleren var satt til 17. Juni kl. 24:00.

Lørdag 18.juni ble det brudd i forhandlingene mellom NFO og NHO Luftfart. Dermed var streiken et faktum.

31 flyteknikere gikk ut i streik lørdag 18. juni. Den påfølgende mandagen ble ytterligere 75 flyteknikere tatt ut i streik.

21. juni varslet NHO Luftfart at de ville iverksette lockout natt til søndag, samme dag som NFO hadde varslet enda en opptrapping i streiken.

Søndag 26. juni ble lockouten iverksatt. Det betydde at 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb. Vis mer

NHO er villig til å forhandle på visse vilkår

Like etter pressemeldingen fra NFO, svarer NHO Luftfart via e-post til E24.

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle, skriver Torbjørn Lothe, sjef for NHO Luftfart i en e-posten

– Vi har foreløpig ikke mottatt noen henvendelser fra NFO og vet derfor ikke hva NFO ser for seg som en løsning på konflikten. Vi har ikke hørt fra NFO siden de avslo Riksmeklers forslag til løsning fredag, skriver Lothe videre.

NHO Luftfart-sjefen sier at de vil vurdere en NFO sitt forslag til løsning dersom de mottar det

– NHO Luftfart ønsker å finne en løsning på streiken som har rammet flytrafikken i hele landet. Vi ser positivt på at NFO signaliserer at de ønsker en løsning.

NHO avslo søknaden fra Babcock om dispensasjon fra flyteknikerstreiken. Babcock driver ambulanseflyene i Norge.

Ambulanseflyene er i luften

NFO-leder Skoseth skriver at Babcock Air Ambulance gjør det de klarer for å holde sine fly i luften, til tross for NHO sin iverksatte lockout.

Ingen av luftambulansetjenesten i Norge sine ambulansefly står på bakken foreløpig.

– Denne uka er det tre teknikere på jobb som ikke er omfattet av lockout og alle flyene inklusive reservefly ble gjort luftdyktig for tre nye døgn natt til søndag, sier Skogseth.

Han mener NHO Luftfart gambler med folks liv og helse.

– Luftambulansetjenesten har også reserveplanen klar dersom Babcock Air Ambulance ikke klarer å levere sin kontraktsforpliktelse på grunn av NHO Luftfarts avslag på Babcock Air Ambulance sin søknad om dispensasjon fra lockout, NHO gambler med folks liv og helse!